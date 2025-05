Barcelona duplica la capacidad para celebrar juicios rápidos por delitos de hasta cinco años de prisión

"Te voy a echar ácido en la cara". "Te juro que te voy a dejar ciega". Esos y otros mensajes con improperios envió el acusado a la que era su mujer, con quien tiene una hija, el pasado 28 de abril. El día antes se había presentado en el domicilio donde vive su exesposa para ver a la pequeña y, como esta estaba dormida, el hombre empezó a insultarla. "Hija de puta", "eres una mierda". Tras estos dos incidentes, él fue detenido. Han pasado pocos días desde su arresto y este martes se ha sentado en el banquillo de los acusados en un juicio rápido. Por primera vez desde hace años se ha cumplido lo establecido por la ley: los juicios rápidos deben celebrarse a los 15 días de la detención.

Esta circunstancia ha sido posible por la puesta en marcha de cuatro juzgados penales de refuerzo acordados en el plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona, presentado el pasado mes de diciembre por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Estos órganos judiciales (dos tendrán un juez y en los otros dos se repartirán el trabajo cuatro magistrados) se suman a los 25 juzgados penales existentes, los cuales se turnan para realizar las vistas.

De esta manera, se podrán señalar hasta 65 juicios rápidos diarios (delitos de hasta cinco años de prisión, como robos, y también casos de multirreincidentes), casi el doble de los que en la actualidad se celebran, que son 36. La dotación económica del Ministerio de Justicia para los cuatro juzgados de refuerzo es para los próximos seis meses. Con el objetivo de que sigan funcionando tras este periodo, será necesario solicitar una prórroga. El ministro Bolaños, no obstante, se comprometió a que estos órganos judiciales continuarán hasta que sea necesario.

Fuentes judiciales consultadas por este diario remarcan que los nuevos asuntos con detenidos que entran en los juzgados de guardia de la capital catalana recaen sobre estos nuevos juzgados de refuerzo. El objetivo es continuar haciéndolo hasta que sus agendas se equiparen con los demás juzgados penales, que estaban señalando los juicios a más de un año vista. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confía, según aseguró en una entrevista a TV3, que en 2027 los juzgados de Barcelona podrán señalar juicios rápidos en el plazo de un mes.

Acercarse a la media

La diferencia de este tipo de procedimiento judicial con otros es que la instrucción del caso, con la práctica de todas las pruebas y declaraciones, se hace en el mismo juzgado de guardia y ese mismo día se fija la fecha del juicio, ya con el escrito de acusación de la fiscalía redactado. El objetivo del plan de choque pactado entre el Gobierno y la Generalitat es que los juzgados de Barcelona puedan pasar de los 6.000 juicios rápidos actuales al año a 8.400 y acortar la celebración de las vistas para acercarlas a la media española: seis meses frente a los 13 o 14 de la capital catalana.

La jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, se ha mostrado este martes satisfecha por la entrada en funcionamiento de los cuatro juzgados de refuerzo y ha valorado el esfuerzo "colectivo" de la junta de jueces de lo penal, que lleva años reivindicando más recursos, y también de la Administración, puesto que "sin dotación económica no habría sido posible este plan". No obstante, ha precisado que el refuerzo provisional de seis meses no servirá para solucionar un problema que es "estructural", en referencia a la carencia de juzgados ordinarios. También ha advertido de que aún urge otro refuerzo en los juzgados penales de ejecutorias para hacer frente a las cerca de 2.000 sentencias extras que se prevén que dicten estos jueces de refuerzo.