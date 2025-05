Collboni recibe el premio Personalidad Pública del Año de la UPF-BSM: "Cuando Barcelona habla, el mundo escucha"

Entre las múltiples tareas de un alcalde se encuentra la de presidir o otorgar premios. A personalidades, artistas, entitades, instituciones... La lista es larga. Algo menos común es que sea el propio alcalde quién reciba el premio, pero este martes Jaume Collboni, el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, ha tenido el honor de ser galardonado con uno de ellos. Es el premio Public Figure of the Year -Personalidad Pública del Año- de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management (UPF-BSM), que le reconoce como "referente" por generar un "impacto positivo en la sociedad".

En un acto con la presencia del director general de la UPF-BSM, José M.Martínez-Sierra, el vicerector adjunto a la rectora de la UPF, Pablo Pareja, y otros representantes de la sociedad civil, empresarial e institucional, Collboni ha recibido este premio, que tiene como objetivo reconocer y posicionar como referentes a personas, empresas y organizaciones que trabajan en la esfera pública para generar un impacto positivo en la sociedad, "impulsando valores fundamentales para la UPF-BSM como la diversidad, la equidad, la inclusión y el bienestar planetario".

El director general de la UPF-BSM, José M.Martínez-Sierra, entrega el premio al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. / UPF

Collboni ha agradecido el premio, del que dicho que es “un reconocimiento que la ciudad se hace a si misma a través del alcalde, después de unos años que no han sido fáciles para la ciudad y tampoco para el país”. “Hoy lo que hacéis es reivindicar Barcelona y todo lo que Barcelona puede hacer y puede dar al mundo”, ha afirmado.

La "responsabilidad" de Barcelona

En su discurso tras recibir el galardón, ha insistido en la idea de que “cuando Barcelona habla, el mundo escucha” y, en ese sentido, ha reivindicado la “responsabilidad” que tiene la capital catalana ante el mundo. “Esta responsabilidad la tenemos que ejercer, sobre todo en un momento en el que las democracias están amenazadas”, ha sostenido.

Un ejemplo de ello, y que ha destacado el alcalde, es el liderazgo ante la crisis de la vivienda con la iniciativa ‘Mayors for Housing’, impulsada por Barcelona. Ha subrayado su compromiso con encontrar una solución al problema del acceso a la vivienda y que este miércoles volverá a llevar a Bruselas, presentando la propuesta municipalista del Plan europeo de vivienda para influir en el plan de acción de la Unión Europea 2026.

“Soy un hombre feliz”

De sí mismo se ha congratulado de haberse alejado del “ruido”, de “dejar hacer” y de “estimular” la ciudad. Insiste en que tiene “el mejor trabajo del mundo, en la mejor ciudad del mundo”. “Soy un hombre feliz”, ha admitido. Al terminar su discurso, ha explicado que con 11 años ya quería ser alcalde y que así consta en una carta que guarda su madre, en la que escribió que de mayor quería ser veterinario o alcalde.

“Mira por donde, la vida me ha dado el privilegio de haber conseguido un sueño de infancia, muy íntimo, vinculado a lo que para mi es mi pequeña patria, que es Barcelona”, ha concluido.

“Una trayectoria impecable”

Al frente de la UPF-BSM, Martínez-Sierra no tuvo duda en proponer a Collboni como merecedor de este premio. Así lo ha explicado en la inauguración del acto, en la que ha alabado la “trayectoria reconocida” del alcalde y su ímpetu por “apoyar” a Barcelona, su capacidad de entendimiento y negociación y, “lo que es más complicado, el liderazgo”.

“Estamos muy contentos que lidere la ‘casa gran’ -el ayuntamiento- una persona que tiene una trayectoria impecable”, ha recalcado el director general. De Collboni ha destacado también el “relato positivo” que ha inculcado en la ciudad condal y su reivindicación de la marca Barcelona. “Si queremos apoyar a Barcelona, tenemos que apoyar las trayectorias y las personas que son merecedoras de este reconocimiento”, ha dicho.

Toni Aira, director del departamento de Managemet, Derecho, Sociedad y Humanidades de la UPF-BSM, ha sido el encargado de hacer la glosa al alcalde, en la que ha repasado toda su trayectoria y los méritos que le han acompañado. “Constante, con capacidad de trabajo sin ruido ni estridencias y con hábito de construir sin necesidad de fuegos artificiales”, ha destacado de Collboni, del que también ha puesto en valor que ha resistido “escepticismos de más arriba”.