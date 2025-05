La reurbanización de Gran Via obligará a cortar el Trambesòs en Glòries durante más de medio año

La transformación de Glòries genera muchas derivadas en su entorno inmediato. No es solo el viaducto para coches que dejó paso a un parque urbano, o los equipamientos y la vivienda social en marcha en la plaza. Es también la movilidad más allá del túnel viario entre la Rambla del Poblenou y Castillejos. Precisamente esta infraestructura ha creado un nuevo paseo en la Gran Via que empezó a urbanizarse en enero de 2024 tras unos años de discutido urbanismo táctico. La presencia del tranvía en el lado mar obligó a partir el proyecto en dos, así que lo primero, y la obra está ya muy avanzada, fue restaurar la parte montaña. Ahora se acaban de licitar las obras del lado mar. Con novedades importantes: no solo se renovará el trazado del tranvía, que pasará a tener dos vías, también se modificará su entrada en Glòries. Con todo, el Trambesòs quedará cortado durante meses.

Operarios trabajando en la parte norte de la Gran Via, un proyecto que empezó en enero de 2024 / Macarena Pérez

El concurso público tiene un valor estimado de 31 millones de euros. Si se cumple el calendario previsto, las máquinas podrán entrar en el último trimestre de este año, con lo que Gran Via podría estrenar paseo a mitad de 2027. Aunque el calendario podría variar si hubiera impugnaciones de la licitación o retrasos en la ejecución, la reforma será una realidad en pocos años y creará una nueva pata de 70.000 m2 que expandirá esta plaza de 12 hectáreas. El gran proyecto de Glòries no está acabado: es una de las zonas de Barcelona, con permiso de la Sagrera, el 22@ o los barrios de la Marina, en la que más cambios están por venir.

Este tramo de Gran Via no será un eje verde, pero sí tendrá ciertas similitudes con Consell de Cent. La plataforma única, por ejemplo, será la protagonista en ambos lados de la avenida, con aceras anchas (5,25 metros en la montaña y cuatro metros en el lado mar) y un vial por sentido para tráfico local y bicicletas. Añadan 400 nuevos árboles y un paseo central de 21 metros de ancho (el total son 50 metros, una cifra que Ildefons Cerdà reservó para grandes arterias como Diagonal, Meridiana y Gran Via).

El trambesos tranvía dejará de circular durante seis meses por las obras que se realizarán en la parte de mar de la Gran via entre Glòries y Rambla de Poblenou- / Ferran Nadeu / EPC

Corte de tres líneas de tranvía

El tramo de las líneas T5 y T6 del Trambesòs desde Ciutat de Granada hasta la Rambla del Poblenou es de vía única, una circunstancia que no es muy habitual en la extensa red del Tram, con 30 kilómetros de vías y 56 estaciones. Solo sucede en otros dos tramos: en la línea T3 (tramo Sant Just-Montesa, de 1,6 kilómetros) y en la línea T2 (Llevant-Les Planes-Bon Viatge, de 1,4 kilómetros de longitud). El que nos ocupa tiene 400 metros y el proyecto prevé la instalación de doble vía con el mantenimiento de la catenaria, que tendrá que ser renovada.

La acera de del lado montaña de Gran Via, entre Badajoz y Glòries / Macarena Pérez

Los 17 meses de trabajos están divididos en tres fases. Se hace de esta manera para intentar que la afectación sobre el Trambesòs sea la menor posible. Aún así, habrá cortes. Largos. En la primera etapa, de unos siete meses, está previsto el corte de circulación del tranvía entre Glòries y Can Jaumandreu para poder ejecutar la instalación de la nueva infraestructura ferroviaria. Los autobuses (el H12) sí podrán seguir circulando en ambos sentidos. También están previstos cortes puntuales en los accesos y salidas de la C-31.

Barcelona 12/05/2025 El trambesos tranvía dejará de circular durante seis meses por las obras que se realizarán en la parte de mar de la Gran via entre Glòries y Rambla de Poblenou Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Corte total el verano de 2026

La segunda fase, con una duración de dos meses, coincidirá con el verano de 2026 y prevé el corte en julio y agosto, aprovechando el bajón de la demanda, de la línea T4, que une Sant Adrià y la nueva parada de Verdaguer a través de la Diagonal. Las líneas T5 y T6 ya funcionarán en su nueva doble vía y entrarán a Glòries por el ramal actual de Gran Via. En las dos últimas semanas estivales, reza el proyecto ejecutivo, quedarán cortadas las tres líneas del Trambesòs.

Imagen virtual del aspecto previsto tras la urbanización de todo el tramo de Gran Via asido a Glòries / BIMSA

Cerrará la reurbanización de la Gran Via entre Badajoz y la Rambla del Poblenou una tercera y última etapa que no prevé más cortes ferroviarios pero sí la consolidación del nuevo trazado de las dos líneas que ahora van por la enorme avenida convertida aquí en la C-31. Entrarán a Glòries por la Diagonal tras un giro por Ciutat de Granada, junto al centro comercial Glòries, el segundo que abrió en la ciudad (1995) después de que Illa Diagonal hiciera lo propio en 1993. Todos hijos del Baricentro (1980) de Barberà del Vallès, por supuesto.

Placa fotovoltaica

El proyecto incluye la instalación de una inmensa placa fotovoltaica en el extremo Besòs del túnel viario. La pérgola tendrá casi 650 m2 de superficie y quedará justo encima de la entrada a la galería. Después de la del Fòrum, será una de las más grandes de todas las que están instaladas en la vía pública. No superará, sin embargo, el tamaño de las que ya funcionan en la plaza de Pilar Miró, en Baró de Viver, en el Camp de la Bota o en las pistas deportivas Antoni Gelabert, justo encima de la Ronda de Dalt.

Tranvía y bus, por plataformas distintas, avanzan por Gran Via en dirección a Glòries / Macarena Pérez

El concurso público se cerrará el 2 de junio. Lo convoca BIMSA, la empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona encargada de las obras municipales, pero la financiación saldrá de las arcas tanto del consistorio (la parte de urbanización) como de la Autoritat del Transport Metropolità (la obra ferroviaria). A pesar de ser trabajos distintos, el proyecto no se ha dividido en lotes, con lo que el ganador tendrá que hacerse cargo de todo. No sucedió lo mismo en la prolongación del tranvía desde Glòries hasta Verdaguer, con empresas distintas encargándose de su negociado. Quizás el calendario manda: cumplir los plazos es imperativo porque los cortes del tramvia están más que milimetrados.