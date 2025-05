Llega a Barcelona el simposio de Virtuoso con las principales agencias de viajes de lujo del mundo

Hace unas semanas Barcelona se posicionó como segunda mejor ciudad para el turismo de lujo en 2025, después de París, según el ranking que cada año hace Virtuoso, la red global de agencias de viaje de lujo. La capital catalana está viviendo este año varios eventos relacionados con ese segmento, pero este lunes comienza uno de los más destacados, con el encuentro anual de esta entidad, que reunirá a 300 propietarios y directivos de las agencias de viajes más elitistas del sector. Algo que Turismo de Barcelona ve como una buena oportunidad para posicionar a la ciudad como un destino de prestigio en cultura, innovación y excelencia.

Los datos hablan por sí solos, ya que se estima que el codiciado visitante premium que mueven estos operadores gasta en torno a 1.000 euros por persona y día en la ciudad y valora especialmente la oferta de arquitectura, cultura y gastronomía. Pero además se decanta por visitas no masificadas, en grupos reducidos y que van más allá de tópicos e iconos, primando las experiencias singulares y la seguridad.

La agenda de los participantes, que se alojan en algunos de los mejores hoteles de la ciudad, incluye esta noche una cena en la Llotja de Mar con un centenar de invitados seleccionados, mientras que en los próximos días se celebrarán reuniones y encuentros comerciales sobre el turismo de lujo y dando a conocer la estrategia y propuestas de la ciudad.

En el evento de esta noche, que contará con el director del consorcio, Mateu Hernández, y con Mathew Upchurch, CEO de Virtuoso, se destacará el concepto 'Barcelona acogedora', como anfitriona del simposio. Un cóctel con propuestas de los chefs con estrella Michelin Rafa Zafra, Nandu Jubany, Raül Balam y Paco Pérez ejercerá del mejor escaparate del nivel gastronómico de la ciudad, uno de los filones que se quiere promover estos días.

Compras y nueva estrategia de la ciudad

A lo largo del martes se celebrarán también distintas actividades con los participantes, que incluyen una tarde de compras en La Roca Village, el 'outlet' de marcas de lujo que se ha convertido en un destino de 'shopping' destacado. Posteriormente, el grupo se embarcará en un crucero de lujo vía Marsella, donde seguirán las reuniones comerciales.

Actualmente, Virtuoso es la red líder en viajes de lujo, con más de 1.200 agencias y 21.000 agentes en más de 50 países y se calcula que genera más de 4.900 millones de euros. Turismo de Barcelona forma parte como Preferred Partner Destination desde hace 16 años.

Con motivo del encuentro anual que aloja, la capital catalana pretende reforzar su papel como destino de excelencia, capaz de proporcionar experiencias "únicas y auténticas" a partir de la cultura (música y arte), la alta gastronomía, el talento, la creatividad, las experiencias y los atributos en torno al concepto 'This is Barcelona', presentado el año pasado como nueva estrategia de captación más selectiva de turismo.

El encuentro permitirá generar oportunidades de negocio dentro del sector del lujo. Pero no será el único del año, porque en marzo ya se celebró el Private Luxury Forum Europe, mientras que en abril tuvo lugar el Connections Luxury, y la semana próxima llegará el Business of Luxury Summit del Financial Times. Por último, en septiembre tendrá lugar la Monocle Quality of Life Conference.