La lucha de los únicos vecinos de la rambla Badal de Barcelona amenazados de derribo: "Yo pensaba morirme aquí"

El abuelo de Teresa Amenos fue uno de los responsables de edificar el bloque de ocho viviendas que hoy ostenta el número 188 de la rambla de Badal, en la esquina de la calle Cáceres. Corría el 1929. Diez años más tarde, hacia el final de la Guerra Civil, la finca quedó inscrita en el registro. Allí pasaron a vivir las familias de aquellos que habían trabajado en la construcción del inmueble, y ahí nació el padre de Teresa. "Yo viví muchos años en la fábrica que dirigía mi padre, pero a los 20 ya me vine a vivir aquí", explica Amenos, que hoy tiene 74 años. Allí acabaron sus días los abuelos, padres y tíos de esta vecina, que querría lo mismo para ella. "Yo pensaba morirme aquí, ahora ya no sé qué haré", lamenta.

Si la cosa no cambia, la casa de Amenos se derribará en los próximos años. Su finca es la única que el Ayuntamiento de Barcelona no prevé excluir del plan urbanístico que desde hace 50 años amenaza 44 inmuebles, con un total de 608 viviendas, en los alrededores de la rambla de Badal. Fuentes del consistorio aseguran que el edificio "está fuera de ordenación" porque "queda parcialmente delante de un edificio que se construyó posteriormente de acuerdo con el planteamiento vigente". En este solar el ayuntamiento prevé construir un nuevo edificio con unas 17 viviendas de protección oficial.

El número 188 de la rambla de Badal / Manu Mitru

Los vecinos del inmueble ven ahora peligrar lo que para muchos ha sido un proyecto de vida. Todos ellos son propietarios de los pisos, excepto un familiar de Teresa, que le paga un alquiler desde hace ya 58 años. "No te creas que le hago pagar mucho", bromea Amenos.

Tener que salir del bloque sería, también, renunciar al ambiente de concordia que se respira entre los residentes. "Sé que si pasa algo ellos están allí y que puedo confiar en ellos. Somos una familia", asegura Latifa Zarqane. Llegó de Marruecos hace 35 años y vive en este edificio desde 2002, donde ha conseguido criar a sus hijos sola. Su salud es delicada, lleva varias operaciones y no sabría dónde mudarse si le quitan un hogar por lo que trabajó "día y noche". "¿Dónde me voy, con 66 años?", suspira.

Daños colaterales

La noticia también cayó como un jarro de agua fría para los ocho pequeños comercios que ocupan la finca adyacente, en la calle Cáceres 66, que también irían abajo si los planes del ayuntamiento salen adelante. Ellos se han visto afectados de rebote, porque los planes originales no contemplaban el derribo de su finca. Óscar Ruiz, que trabaja en la corsetería que su madre tiene en ese mismo sitio desde hace 40 años, denuncia que nadie les advirtió del cambio. "Un día vino un vecino y me lo dijo, a nosotros no nos avisó nadie de nada", denuncia. Tras alguna llamada, consiguió reunirse con responsables del ayuntamiento, pero el encuentro fue del todo insatisfactorio para él. "Me dijeron que esto es una expropiación" sin dar pie a debate, asegura resignado.

Óscar Ruiz, en la entrada de la Corsetería Lita, amenazada de derribo / Manu Mitru

También denuncian poca transparencia municipal los vecinos del inmueble. Miquel Eugenio lleva unos 15 años en el bloque y se ha convertido en el portavoz improvisado de los vecinos, aunque todos le echan una mano para lidiar con la vorágine de papeleo y mediaciones que se les ha venido encima tras la noticia. "Me enteré en diciembre porque un vecino fue a una reunión del ayuntamiento por otro tema y me escribió diciéndome lo que había visto", critica.

La decisión pilló totalmente por sorpresa a los vecinos, que pocos meses antes habían acabado de pagar una derrama para cubrir los casi 100.000 euros que costaron las reformas realizadas en la finca para pasar la inspección técnica hace unos cuatro años. "Realizamos mejoras en la fachada, la terraza, el patio interior, la escalera y la cometida eléctrica. Ya no hay nada que sea viejo", lamenta Eugenio.

Los comercios de la calle Cáceres amenazados de derribo / Manu Mitru

Sin una solución clara

Tras unas Navidades marcadas por la incertidumbre, los vecinos consiguieron interpelar a la concejala de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, en la audiencia pública del distrito de febrero. En esa ocasión, Gil pidió disculpas a los residentes por no haber comunicado bien la decisión. Eugenio afirma que, tras la audiencia, la concejala les aseguró que serían realojados en el nuevo edificio sin condiciones.

Sin embargo, en un segundo encuentro con responsables municipales, los vecinos aseguran que el consistorio cambió la versión y proponía ahora que los vecinos pagaran la diferencia de valor entre su piso actual y el nuevo. Por último, y tras una conversación informal con un responsable municipal, Eugenio asegura que la opción que ahora está sobre la mesa es que los vecinos costeen la diferencia del valor y mantengan el usufructo de la finca durante 80 años. "Ha habido muchas inexactitudes y no nos han dado nada en papel. La sensación es de una indefensión total", denuncia Eugenio.

El salón de uno de los pisos del 188 de la rambla de Badal / Manu Mitru

Esta sensación incrementó esta Semana Santa cuando, otra vez a través de terceros, los vecinos supieron que el gobierno municipal había incluido en la comisión de urbanismo de este mayo una votación vinculante sobre el plan que amenaza su bloque. La aprobación en comisión es el primer paso de un largo proceso burocrático que, si bien podría alargarse hasta 12 años, activa la cuenta atrás de los vecinos.

El bloque entero empezó entonces una amplia campaña de comunicación que consiguió movilizar a muchos vecinos de Sants y reunir cerca de 600 firmas en una petición de Change.org. La presión dio resultados y ERC y Comuns, que criticaron la falta de mediación con los vecinos, presionaron al gobierno municipal para retirar el punto del orden del día. Los vecinos han recibido el apoyo de consejeros de Sants-Montjuïc de estos dos partidos y también de Junts. Las tres formaciones tienen previsto presentar en el próximo plenario de distrito ruegos y proposiciones para tratar de encontrar una solución.

Varias vecinas sostienen carteles contra la demolición del edificio. Las primeras por la izquierda son Teresa Amenos y Latifa Zarqane / Manu Mitru

Parte de un proyecto más grande

Hay que tener en cuenta que la modificación urbanística que afecta a la rambla de Badal incluye también la reordenación de Can Vies, que pasaría a ser equipamiento municipal. La necesidad de aprobar este gran cambio de planeamiento es uno de los motivos por los que la concejala de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, defiende la necesidad de dejar afectada esta finca. "Lo que nos están diciendo los técnicos es que, desafectando esta finca, no creen que la Generalitat [que tiene que dar el beneplácito al proyecto] aprobara el expediente", aseguró la regidora en la última audiencia pública del distrito.

De momento, los vecinos solo pueden confiar que surtan efecto las constantes quejas que han presentado a la concejala Gil. En el último consejo de barrio de Sants-Badal, la socialista prometió que se reuniría con ellos en pocas semanas y que trabaja para encontrar alguna solución. "Los equipos técnicos tienen el encargo de darle un par de vueltas más y ser más imaginativos para encontrar la solución menos onerosa posible", aseguró.