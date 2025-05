Vallcarca, hoy en directo: vaciado el bloque para barraquistas ocupado este jueves

Vecinos contrarios al asentamiento celebran el desalojo

La valoración vecinal del desalojo no es homogénea. Una parte del vecindario critica desde hace años el campamento de barracas y ha celebrado este jueves que haya sido desalojado: "Por fin ha llegado el día". Han pedido, además, que el consistorio desahucie también los locales y viviendas ocupados en los alrededores por familias vinculadas a la comunidad chabolista, muchas con hijos pequeños, que evitan vivir al raso para no caer en una situación formal de desamparo del menor. El colectivo crítico, no obstante, considera que estas ocupaciones impiden "dignificar el barrio de una vez".