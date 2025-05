Vaciado el bloque ocupado en Vallcarca este jueves para realojar barraquistas

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un gran dispositivo este viernes por la mañana en las avenidas Vallcarca y República Argentina, con el objetivo de desalojar un bloque de pisos ocupado la tarde anterior por activistas del barrio y chabolistas desahuciados esa mañana de un gran asentamiento. Los vehículos policiales han cortado el tráfico durante unas dos horas y han confinado a los clientes de establecimientos afectados e incluso a un camión de mudanzas en plena faena.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra confirman a este diario que han podido acceder al inmueble a las 10.55 horas y han comprobado que no había en él ningún ocupante. Tras verificar la situación, "se ha reducido el dispositivo policial a la espera de que la propiedad tome las medidas adecuadas para evitar una reocupación", añaden.

Dispositivo de Mossos para desalojar un bloque recién ocupado en Vallcarca / Ignasi Fortuny

La actuación se ha producido por la vía llamada de 'desalojo exprés': la propiedad interpuso una denuncia la noche previa, apenas conocer la ocupación reivindicativa, lo que permite desahuciar de inmediato por considerarse que legalmente el inmueble aún no se ha constituido como domicilio de los ocupantes.

Dispositivo para desalojar un bloque en Vallcarca ocupado para alojar barraquistas / Ignasi Fortuny

Aunque se habían activado recursos de servicios sociales y mediación para ofrecer alojamiento de emergencia en caso de hallar personas pernoctando, dicen Mossos, finalmente no ha sido necesaria la participación de estos equipos. En el despliegue ha movilizado a agentes de las unidades Brimo, Arro y Seguridad Ciudadana.

Ocupado durante la manifestación

Un grupo de manifestantes que participavan este jueves por la tarde en la protesta contra el desalojo de las barracas accedieron por sorpresa a un bloque vacío que estaba tapiado en la avenida República Argentina, en el número 34. Fuentes vinculadas al movimiento vecinal de Vallcarca explicaron a EL PERIÓDICO que la idea era que la primera noche durmieran un total de seis personas, tres de las cuales antiguos inquilinos del asentamiento chabolista, así como otros tres activistas.

Otras

La asociación vecinal Som Barri, principal apoyo de los barraquistas, ha criticado en un comunicado este viernes por la tarde el amplio dispositivo policial para desalojar este bloque. Aseguran que llevaba tres años vacío, que es propiedad de inmobiliaria Lucas Rental Apartments y que pretendían "iniciar contactos para establecer un alquiler social". El Sindicato de Vivienda de Vallcarca, por su parte, carga contra los Mossos por volver "a militarizar el barrio" por segundo día consecutivo, con más de 20 furgonetas de antidisturbios.

"Las instituciones no sólo no han ofrecido ninguna alternativa a las personas desahuciadas de los asentamientos de barracas, sino que también desalojan hoy la única opción habitacional de emergencia que tenían estas personas para no tener que dormir al raso", sostiene Som Barri. A su vez, el sindicato se pregunta "durante cuántos años más permanecerá vacío este bloque?".

Limpieza del solar

Simultáneamente, efectivos de limpieza municipales limpiaban el solar de barracas y eliminaban los últimos restos del campamento. Un trajín de camiones y barrenderos dejaba clara la intención del consistorio de pasar página al uso que ha tenido este terreno, destinado a convertirse en el Parc Central de Vallcarca. El desalojo del asentamiento generó un fuerte rechazo en una parte del vecindario movilizado, mientras que otra parte de vecinos celebraba la intervención.

Así ha amanecido la zona de barracas de Vallcarca el día después del desalojo / VÍDEO: IGNASI FORTUNY

El ayuntamiento preparaba el vaciado desde marzo, pero lo precipitó tras un incendio en una chabola la madrugada del martes al miércoles, que dejó una persona herida. Los Bomberos que participaron en la extinción hicieron un informe que advertía de "riesgo inminente" de más fuegos por la precariedad de las infraviviendas.