Festes de Maig 2026 en Badalona: Cremada del Dimoni y guía de conciertos y actos

Badalona vive ya la celebración de las Festes de Maig, que llena de actos festivos y tradicionales las calles de la ciudad durante todo el mes. El momento álgido, como es habitual, será la noche del 10 de mayo, vigilia de Sant Anastasi, momento en que el 'Dimoni' 'El Sisè Jugador' quedará reducido a cenizas.

El pistoletazo de salida oficioso tiene lugar, sin embargo, este viernes, 8 de mayo, con el pregón del jugador de baloncesto badalonés Ricky Rubio. A continuación, la agenda detallada de los actos y conciertos de los días grandes de la festividad.

Viernes 8 de mayo

20 horas. La Reina del Pop . Concierto del Pregó en la Plaça de la Vila.

. Concierto del Pregó en la Plaça de la Vila. 21:15 horas. La Nit del Mono , en la Plaça de la Vila.

, en la Plaça de la Vila. 22 horas. Els Catarres. Concierto de las fiestas en el Passeig Marítim.

Sábado 9 de mayo

11 horas. Cercavila petita , en el Passeig de la Rambla.

, en el Passeig de la Rambla. 17 horas. Muestra de Gegants i cercavila “ Badagegants”, en la plaça de la Vila.

en la plaça de la Vila. 18:45 horas. Ball de Gegants, en la plaça de la Plana.

en la plaça de la Plana. 23 horas. Juan Magán. Concierto Final Four Champions League 2026 en el Passeig Marítim (Platja del Coco)

Domingo 10 de mayo, Nit de Sant Anastasi

El domingo 10 de mayo se celebrará la Nit de Sant Anastasi, formada por un conjunto de actos consecutivos que preceden a la Cremada del Dimoni.

18 horas. Ball de Gent Gran en la Plaça de la Plana y Orquestra Selvatana.

en la Plaça de la Plana y Orquestra Selvatana. 19 horas. Ball a la Plaça y Seguici de la Ciutat en la Plaça de la Vila.

en la Plaça de la Vila. 21:30 horas. Acte Sacramental i Ball de l’Àliga en el Passeig de la Rambla .

en el Passeig de la Rambla . 22 horas. Espectáculo de Drons, Piromusical i Cremada del Dimoni en la Platja dels Pescadors.

en la Platja dels Pescadors. 23 horas. Ball del Micaco . Orquestra Selvatana en la Plaça de la Plana.

. Orquestra Selvatana en la Plaça de la Plana. 23:30 horas. Concierto de Álvaro de Luna en el Passeig Marítim de Badalona.

Lunes 11 de mayo, festividad de Sant Anastasi

Los actos festivos del día de Sant Anastasi del lunes 11 de mayo empezarán más temprano y este año, a causa de las obras en la calle de Francesc Layret, con modificación de recorridos.

Matinades . A partir de las 8 de la mañana, en el paseo de la Rambla.

. A partir de las 8 de la mañana, en el paseo de la Rambla. Anada a Ofici . 10.30 horas. Plaza de la Vila.

. 10.30 horas. Plaza de la Vila. Ofici Solemne . 'Missa de Sant Josep', del maestro badalonés Salvador Valls i Franch (1882- 1936). Incluye la ofrenda del Ball de l'Àliga.

. 'Missa de Sant Josep', del maestro badalonés Salvador Valls i Franch (1882- 1936). Incluye la ofrenda del Ball de l'Àliga. Ritual de salida de la imagen de Sant Anastasi . 18 horas. Iglesia de Santa Maria.

. 18 horas. Iglesia de Santa Maria. Passada de Sant Anastasi . 19 horas. Calle del Temple. Nuevo recorrido con la imagen de Sant Anastasi: calles de Sant Anastasi, de Francesc Layret, de Sant Miquel, del Canonge Baranera, de Sant Francesc d'Assís, del Temple y plaza de Barberà.

. 19 horas. Calle del Temple. Nuevo recorrido con la imagen de Sant Anastasi: calles de Sant Anastasi, de Francesc Layret, de Sant Miquel, del Canonge Baranera, de Sant Francesc d'Assís, del Temple y plaza de Barberà. Cant dels Goigs, 21 horas. Iglesia de Santa Maria, a continuación, Toca Tancar y Ball de Gralles.

La programación completa de las Festes de Maig 2026 se puede consultar en el programa completo de las fiestas.