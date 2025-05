Empieza el Tast a la Rambla 2025: 10 tapas que no te puedes perder y mucho más

Con un ojo mirando a las nubes y otro a la tapa que tienen entre manos, muchos miles de visitantes se sumergen desde ayer jueves en un Tast a la Rambla adelantado, que este 2025 intenta evitar el bochorno de anteriores junios y no coincidir con otros eventos. Sin embargo, se enfrenta a la amenaza de lluvia intermitente, que podría afectar a las previsiones de nuevos récords. Hasta el próximo domingo 11 de mayo, una selección de 32 restaurantes y 6 pastelerías de Barcelona elaborarán a destajo una propuesta con la que dar a conocer su gastronomía, en el marco de un gran festival para beber y comer al aire libre, en plena plaza de Catalunya, ya que las obras de la Rambla impiden celebrar desde 2023 el encuentro en su enclave habitual. De momento, ha arrancado con una notable afluencia de público, entre locales y turistas, que en algunos puestos ya han llegado a guardar cola.

Butifarra de pueblo sobre pan de mantequilla, tocino, cebolla caramelizada y alioli de Jordi Esteve de Nectari. / Ferran Nadeu / EPC

Los restaurantes participantes este año son: Atempo, Enoteca Paco Pérez y Nandu Jubany (los tres con estrellas Michelin); Bar Alegría, La Esquina by Pulitzer Hotels, Blanc de Mandarin Oriental Barcelona, Bodega Amposta, Casa Amàlia 1950, Casa Guinart, Casa Rafuel, Cecconi's, Centonze, Cholito Lindo, Compartir Barcelona, Don Giovanni, Dos Pebrots, Familia Nuri, Fauna Restaurant by Casa de Vivi, Gaig Barcelona, La Pau, Leña Barcelona-Las brasas por Dani García, Manioca Gluten Free, Moka 1934, Nectari Restaurant, Pepa Tomate, Rooster & Bubbles, Tapas 24, Telefèric, The Fish and Chips Shop y Xup Xup Restaurant. La oferta dulce la aportarán las pastelerías Escribà, L'Atelier, Mervier Canal, Takashi Ochiai, Sant Croi by Albert Roca y Sauleda.

Aunque la elección de los comensales es reñida y empieza por el reclamo de los nombres de los restaurantes y continúa con el aspecto que presenta cada platillo, aquí les damos algunas pistas de tapas que por distintos motivos vale la pena probar. Los precios son iguales para todas, seis tokens, que equivalen a seis euros, y que este año pueden comprarse en taquilla pero también pueden abonarse directamente en cada barra con tarjeta de crédito. El orden de estas 10 sugerencias es aleatorio:

Canelón de carne con trufa de Gaig Barcelona: El chef Carles Gaig se ha llevado este jueves el premio de esta edición, que reconoce su trayectoria en la cocina catalana y aplaude su presencia continuada en la cita gastronómica del Tast. Su canelón trufado es mítico y omnipresente en sus restaurantes, por la calidad del producto y su sabrosa bechamel. El encuentro permite probarlo a pequeña escala. Estos días despachará miles y el maestro se dejará ver con su equipo.

El premiado Carles Gaig sirve uno de sus célebres canelones trufados. / Ferran Nadeu / EPC

Cánula de alga nori con salmón curado a la japonesa y soja en texturas de Atempo: El restaurante con una estrella Michelin de Jordi Cruz es uno de los que más expectativas han generado entre los 'foodies' que se acercan al Tast. Su propuesta es crujiente, delicada y elaborada con técnica y elegancia. Iñaki Aldrey lidera este local, que no está al alcance de todos los bolsillos y estos días puede catarse.

Cánula de alga nori con salmón curado a la japonesa y soja en texturas de Atempo. / Ferran Nadeu / EPC

Burger Vacanal Jubany: El estrellado chef Nandu Jubany, cuyas propuestas siempre triunfan, lanza en esta edición una novedad. Presenta su firma de hamburguesas gourmet Vacanal Jubany, que pronto abrirá sucursal en Vic, y a la que seguirán varios establecimientos. Su contundente bocado, generoso en peso y aderezos, es una delicia que llevaba tiempo queriendo lanzar, controlando todo el proceso de elaboración: desde vacas de su granja a queso artesanal. Utiliza solo grasa del costillar y las moldean manualmente para asegurar que queden esponjosas. Estima que venderá unas 4.000 hasta el domingo, y este jueves se ha arremangado para prepararlas con mimo él mismo.

Nandu Jubany con la hamburguesa de su nuevo sello Vacanal. / Ferran Nadeu / EPC

Buey de mar con su rustido y maiz de Enóteca: Otra oportunidad de intuir lo que se cuece en una cocina con dos estrellas Michelin, que lidera Paco Pérez. Frente a muchas propuestas que optan por seducir por el tamaño o el formato de bocata para quienes llegan con apetito, el montaje de Pérez es pequeño y delicado, pero sabe a mar y a gloria. Ideal para empezar y catar con el paladar virgen.

Buey de mar, su rustido y maíz de la Enoteca Paco Pérez. / Ferran Nadeu / EPC

Arroz de pulpo y butifarra con alioli de pimentón de Família Nuri: El grupo especializado en arroces y cocina marinera firma el único arroz que podrá disfrutarse estos días, pese a que otros años había fuerte competencia al respecto. No defrauda, con la melosidad del pulpo, al punto y muy suave. Ideal para compartir y satisfacer a los arroceros.

El grupo especializado en arroces y cocina marinera firma el único arroz que podrá disfrutarse estos días, pese a que otros años había fuerte competencia al respecto. No defrauda, con la melosidad del pulpo, al punto y muy suave. Ideal para compartir y satisfacer a los arroceros. Costilla de cerdo con salsa Pipián y melón de Compartir Barcelona: Nil Dulcet, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas son los talentos tras la marca, y aquí demuestran que un bocado de costilla de cerdo deshuesada puede ser un manjar bajo su recetario. A falta de pan, conviene hacerse con una cuchara para rebañar el plato.

Costilla de cerdo con salsa Pipián y melón de Compartir Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Mollete de fricandó de ternera con setas y patata crujiente de Blanc en Mandarin Oriental Barcelona : El restaurante del lujoso, de la mano de su chef Marc de Martín, hotel trae un bocado lleno de sabor tradicional pero con una presentación contemporánea que ya entra por los ojos antes del mordisco.

: El restaurante del lujoso, de la mano de su chef Marc de Martín, hotel trae un bocado lleno de sabor tradicional pero con una presentación contemporánea que ya entra por los ojos antes del mordisco. Lobster Roll de Casa Amàlia 1950 : Su Éclair de bogavante azul nacional, mantequilla de cítricos, mayonesa de coral e hinojo salvaje es un ejemplo de tapa hecha con buen producto, cariño y elegancia. También equilibra un poco la gran oferta de platillos a base de carne.

: Su Éclair de bogavante azul nacional, mantequilla de cítricos, mayonesa de coral e hinojo salvaje es un ejemplo de tapa hecha con buen producto, cariño y elegancia. También equilibra un poco la gran oferta de platillos a base de carne. Garbanzas guisadas con carabineros de Lanzarote de Restaurante Castillo de San José: Entre más de una treintena de representantes de la cocina local, se ha 'colado' con honores este restaurante de Lanzarote. El guiso está de muerte, pero el tamaño y poderío del carabinero es un lujo en un festival de cata a pie de calle.

Garbanzas guisadas con carabineros de Lanzarote del restaurante Castillo de Sant José. / Ferran Nadeu / EPC

Terrina de cordero con parmentier de ajo escalivado de La Pau: Sin grandes nombres propios detrás, el restaurante La Pau tiene mucho fondo. Tras su solvente y asequible cocina late un proyecto social de inserción laboral y nuevas oportunidades en el corazón de Ciutat Vella. Cada año ponen más ilusión, esta vez con una apetecible degustación de cordero a cargo de sus jóvenes cocineros.

Más allá de estas propuestas, donde también destaca el debut del nuevo restaurante Leña de Dani García con su famosa burger, otras muchas merecen más de una incursión en el Tast a la Rambla, sin olvidar sus seis reñidos postres. La cita vuelve a contar con dos espacios de 'showcooking' para demostraciones de cocina y talleres de cata abiertos al público gratuitamente. Además de la catalana, en esta ocasión se contará también con una inmersión gastronómica en el recetario de la Comunitat Valenciana, de Murcia, y de Castilla-La Mancha. Y en paralelo se mostrarán elaboraciones con producto de proximidad, además de una amplia representación de bodegas catalanas en el marco de la celebración de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025.