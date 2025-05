La escuela gremial de hostelería de Barcelona cerrará este verano y un instituto de FP público ocupará su edificio

La Escuela Superior de Hostelería de Barcelona (ESHOB) cerrará sus puertas al finalizar este curso 2024-2025. Así lo ha comunicado a los alumnos este jueves la fundación titular del centro, impulsado en 1985 por el Gremi d’Hotels y el Gremi de Restauració de Barcelona. La falta de vocaciones en los empleos de rango medio del sector, junto con la creciente competencia de titulaciones, ha descuadrado los números de una escuela que justo cumplía ahora 40 años.

El edificio tendrá una nueva vida académica gracias a un acelerón de planes del Consorci d’Educació de Barcelona. El ente confirma a EL PERIÓDICO que creará un nuevo Instituto público de FP especializado en Gastronomía y Restauración, que abrirá en septiembre de 2025. Si bien los actuales alumnos podrán completar su formación, el personal que trabaja hoy en las instalaciones se quedará en la calle este verano. Son unas 45 familias afectadas, explican a este diario fuentes cercanas al centro.

Clase práctica en la escuela de hostelería ESHOB del primer año del Grado Superior en Dirección de Cocina y Dirección de Servicios de Restauración / ZOWY VOETEN / EPC

El Consorci explica que ha firmado con la fundación un convenio para comprar “el derecho de superficie sobre el edificio” cuando cese la actividad a final de curso, es decir, que a partir de entonces podrá utilizar un inmueble ya preparado para dar clases sin ser su propietario ni pagar alquiler. La finca está situada en el número 243 del paseo del Taulat, en el barrio de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (Sant Martí). El Plan Director de la Formación Profesional en Barcelona ya preveía la creación de un Instituto público de Gastronomía en la ciudad antes del año 2030 “para dar respuesta a las necesidades crecientes del sector”. Sin embargo, el cierre del ESHOB ha precipitado una cadena de decisiones.

Clases prácticas de camarero y cocinero en la escuela ESHOB, en una imagen de archivo / Sergi Conesa / EPC

“La Fundación de la ESHOB planteó hace meses la posibilidad de que el centro cesara la actividad, y que el Consorcio de Educación de Barcelona adquiriera el derecho de superficie”, indica. También sondeó la creación de un instituto público, como finalmente sucederá. Al aparecer esta opción, la administración que conforman Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Catalunya avanzó su proyecto de futuro con la vista puesta ya en el próximo curso.

Medio centenar de despidos

“Dejando siempre claro que el Consorci podría quedarse el edificio pero no los profesionales, ya que el centro es privado y legalmente no se puede integrar este personal”, alega. No obstante, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en el profesorado, que recela de la operación y tenía esperanzas de una subrogación de contratos. No han trascendido las cifras de la operación, ni ninguno de los dos gremios ha querido hacer declaraciones.

Continuidad del alumnado

Fuentes conocedoras explican a este medio que se adaptarán las asignaturas de los alumnos del ESHOB que se integrarán en el nuevo instituto para lograr que terminen la formación a la que se matricularon. “El nuevo centro público garantizará la continuidad de todo el alumnado que este año está cursando estudios en ESHOB en el nuevo Instituto de Gastronomía y Restauración”, confirma el consorcio.

Para ello, ha establecido “un sistema de visitas, acompañamiento y orientación individual para todas las familias y alumnos”. Ya se han apuntado 26 familias a estas reuniones individualizadas y, de hecho, seis han sido atendidas este mismo viernes. La apertura del centro de FP, presume la administración, supondrá “un incremento de 377 plazas públicas, que se suman a las 1.180 que este año se ofrecerán en Barcelona para el sector de la gastronomía y restauración”.