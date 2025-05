Carles García Hermosilla:" El Born fue un mercado de abastos y no lo estábamos explicando"

Carles García Hermosilla (Tàrrega, 1972) encabeza una nueva etapa en el Museu d’Història de Barcelona tras la jubilación de su predecesor, Joan Roca, que dirigió y amplió esta red municipal de equipamientos durante 17 años. Elegido mediante un proceso de selección, el nuevo director llega después de dos décadas al frente del Museu del Ter (Manlleu, Osona). De talante tranquilo y prudente, recibe a EL PERIÓDICO en las oficinas del Born, el más ‘político’ de la veintena de espacios patrimoniales que ahora lidera.

Tomó posesión del cargo hace unos cinco meses, el 2 de diciembre. Y le hizo el traspaso un predecesor, Joan Roca, que era toda una institución. ¿Le dio algún consejo clave o le sorprendió con algún entresijo del museo?

Fue muy amable y me traspasó su experiencia, pero no recuerdo ningún consejo concreto. Me he sentido muy bien acogido, me lo han puesto muy fácil. La clave de este museo es que tiene 17 sedes abiertas al público, algunas tan importantes como la plaza del Rei y el Born, que además estaba en proceso de integración a esta red. Y otras que son nuevas, como las Cases Barates del Bon Pastor, en las que se ha hecho un trabajo espectacular.

Este abril presentó en sociedad la nueva etapa. El cambio más visible es el abandono del acrónimo MUHBA para recuperar el nombre completo “Museu d’Història de Barcelona”. ¿Es eficiente emprender un cambio de denominación que afecta a una veintena de sedes? ¿Qué coste tiene?

Aún no tenemos el cálculo exacto. Es un cambio complejo y será más lento que si tuviéramos una sola sede. Hoy ya es visible en la plaza del Rei y en el Born, y en el resto de espacios llegará a lo largo de este año. Afectará la denominación de algunas sedes, porque cambiamos el orden de los elementos. Hasta ahora el concepto era: MUHBA más el nombre del lugar concreto. Ahora destacaremos primero el espacio. Va en la misma línea que la supresión del acrónimo: clarificar y acercarnos a la ciudadanía. Los acrónimos funcionan muy bien con el público más cercano y fiel, pero nuestra vocación es llegar más allá.

¿Retomará la vieja vocación de incorporar la torre de la plaza de Rei, conocida como mirador del rey Martí? Hoy pertenece al Archivo de la Corona de Aragón, es decir, al Estado.

La torre no pertenece al Museu d’Història de Barcelona. Podría hacerse un acuerdo y a mí me gustaría mucho que fuera visitable, sí, pero es evidente que no es una decisión unilateral nuestra.

El director del Museu d'Història de Barcelona, Carles García Hermosilla, junto al Born / Macarena Pérez

De las 17 sedes del museo, El Born es la que tiene mayor carga política. Estrena tercer nombre en 12 años, en los que ha habido tres colores en la Alcaldía. Usted insiste en que el componente memorial no se perderá aunque ya no se llame “Centre de Cultura i Memòria”. ¿No quedará algo diluido el protagonismo de la derrota de 1714?

No se va a perder ni diluir el componente memorial, porque es intrínseco. La memoria es polisémica y quien quiera ver una cosa verá aquello, y quien quiera ver otra también debe poder verla. Nosotros debemos cuidar el patrimonio, aplicar rigor científico y respetar todas las visiones y miradas.

Un mercado de hierro es un gran símbolo de la ciudad industrial y no lo estábamos explicando"

La temática central del Born será la Edad Moderna. ¿Ya no veremos más estatuas ecuestres de Franco?

La temática del Born ya se definió y se presentó a principios de 2024, en este caso por mi antecesor. Incorporaba toda la Edad Moderna y también la Contemporánea, a partir del referente del mercado de abastos que fue este edificio y la transformación simultánea del parque de la Ciutadella. Un mercado de hierro es un gran símbolo de la ciudad industrial y no lo estábamos explicando. Ya se ha incorporado este discurso con una pequeña exposición en el vestíbulo, pero en vez de ocupar toda una sala de exposiciones temporales, irá a otro espacio con un proyecto más audiovisual e interactivo que todavía no tenemos en marcha. Y la época moderna, incluyendo la derrota de 1714 y el derribo de una quinta parte de la ciudad, se explicará en la exposición permanente. Y permitiremos bajar de allí directamente al yacimiento. Dedicaremos la sala de exposiciones temporales a proyectos diferentes. Ahí puede caber de todo. Y de hecho la primera prevista es sobre el movimiento antifranquista estudiantil.

Algunas de las 17 sedes tienen un horario limitadísimo. La Domus Avinyó, por ejemplo, solo abre dos veces al mes.

Sí, existe mucha disparidad de horarios. Hoy cada sede es de su padre y de su madre. Precisamente es una de las cosas que me preocupan. Valoro muy positivamente el despliegue en red, una estrategia de escala que habrá que incorporar cada vez más a la gestión pública, porque si no será imposible poner todo el patrimonio al alcance de la ciudadanía. Pero una cosa es hacer red y otra cosa es mantener esa red abierta al público. Trabajaré para que abran más horas. Lo tenemos que evaluar bien para que sea sostenible. Y también hay mucho terreno por recorrer en comunicación. Por ejemplo, en materia de redes sociales, la comunidad digital del museo era muy débil.

Una de las novedades inminentes es la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova.

Será un espacio diferente. El visitante entra por la otra Casa de l’Aigua, la que está en Trinitat Vella. Ambas están unidas por un túnel subterráneo, que ahora está cerrado para reparar la iluminación. Las visitas guiadas harán este recorrido, que es el que hacía el agua, hasta los tres antiguos depósitos de Trinitat Nova. En uno de ellos se expondrá de forma permanente la colección Gavarró. Son objetos muy variados en tipología y procedencia, pero siempre relacionados con el agua. Queremos hablar aquí de la relación entre el agua, el clima y la ciudad, una visión desde la sostenibilidad y con una mirada contemporánea.

Hablando de agua, el milenario Rec Comtal no tiene ningún centro de divulgación en Barcelona. Han sonado proyectos en Glòries y Sant Andreu, pero no han fructificado.

Tiene presencia en el yacimiento del Born, pero no tiene un museo propiamente dicho. Es uno de los elementos patrimoniales importantes de la ciudad. Sin embargo, no tenemos previsto ningún centro de interpretación del Rec.

Entrevista al nuevo director del Museu d'Història de Barcelona, Carles García Hermosilla / Macarena Pérez

Uno que sí ha cristalizado es el Centro de Interpretación del Mundo del Trabajo, en la Fabra i Coats de Sant Andreu. ¿Qué aporta?

Es una mirada general sobre la lucha de los trabajadores y el valor de todos los trabajos: industria, talleres, administración, hogar… Es un proyecto singular que incluye, además, un espacio dedicado a la Fabra de Coats con buena parte de las colecciones procedentes de la antigua fábrica preservadas en su día por Amics de la Fabra de Coats y otras entidades.

¿Hay público suficiente para este espacio y las Cases Barates, que también hablan de la vida obrera?

Ambas son patrimonio de la ciudad. Patrimonio no es sólo el Palau Major y el Born, éste otro nos está hablando de colectivos sobre los que tradicionalmente los museos no han hablado. Si algo deben hacer los museos en el siglo XXI es ampliar este canon.

Entrevista al nuevo director del Museu d'Història de Barcelona, Carles García Hermosilla / Macarena Pérez

En Sant Andreu precisamente hay varios patrimonios populares a medio recuperar, como la capilla de Els Segadors o la Casa del Oficial de la calle del Pont. Con este tipo de patrimonios, ¿qué hemos de hacer?

La lista de espacios recuperables en Barcelona es infinita. Estos dos no los conozco todavía, no los he visto para poder hacer una evaluación concreta. Pero es evidente que hay un problema y una reflexión al respecto: la sostenibilidad económica. Hay que estudiarlos uno a uno, evaluando bien los pros y los contras y las limitaciones y posibilidades del Museu d’Història de Barcelona y del ICUB en general.

En la última década, el museo ha salido al rescate de objetos históricos en riesgo de desaparición por el cierre de tiendas emblemáticas, por ejemplo los almacenes El Indio. Ha integrado muchos de ellos a su reserva de fondos, pero no paran de surgir patrimonios huérfanos, como el Museo del Perfume de Regia o los proyectores del cine Comèdia.

Evidentemente, no podemos rescatarlo todo, pero sí que a veces aparecen urgencias de este tipo y damos respuesta dentro de las posibilidades. La colección contemporánea también es algo a analizar. Debemos crear protocolos y criterios de actuación, porque si quisiéramos conservarlo todo estaríamos reproduciendo la realidad totalmente. Es otra de las carpetas que tengo sobre la mesa.