Ocupan un bloque tapiado en Vallcarca tras el desalojo del campamento de barracas

Un grupo de manifestantes que han acudido a la protesta convocada este jueves por la tarde en Barcelona esta tarde contra el desalojo de un campamento de barracas en el barrio de Vallcarca han accedido a un bloque vacío que está tapiado en la avenida República Argentina, en el número 34. Esta primera noche, explican fuentes vinculadas al movimiento vecinal de Vallcarca, la idea es que duerman un total de seis personas, tres de las cuales antiguos inquilinos del asentamiento chabolista, así como otros tres activistas.

Desde el movimiento vecinal explican que el bloque es propiedad de una empresa con sede en Tarragona con la que, dicen, ya se han puesto en contacto para explicar la situación y para tratar de explorar una solución negociada que permita la regularización de la estancia de las familias. Con todo, los activistas son poco optimistas respecto al futuro de la ocupación del bloque y contemplan con la posibilidad de que la policía intervenga de madrugada y lo desaloje. Así, en caso de que esto ocurra, las entidades vecinales y por el derecho a la vivienda comentan que volverán a convocar movilizaciones.

Se trata de un edificio de planta baja y dos plantas superiores. Unas 700 personas se han manifestado en la protesta por el desalojo del asentamiento de chabolas de Vallcarca, que el Ayuntamiento de Barcelona ha ejecutado esta mañana. La protesta estaba encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Soluciones sociales, no policiales' como lema principal, aparte de otros secundarios como 'Collboni racista' o 'Vallcarca para vivir'. La entidad vecinal Som Barri ha lamentado que el PSC "gobierna para los ricos" y "no está a la altura" para solucionar el chabolismo. Lo ha dicho la portavoz de la entidad, Aran Llivina, momentos antes de empezar la manifestación.

Manifestación contra el desalojo de un campamento de barracas en el barrio de Vallcarca, en Barcelona. / NAZARET ROMERO / ACN

Como ya ha hecho por la mañana durante el desalojo, Llivina ha explicado antes de empezar la protesta que, después de dos años de pedir el realojamiento de las personas que viven en las barracas, el desahucio de esta mañana ha llegado "sin previo aviso" y "sin solución pactada" con la gente del asentamiento. También ha recordado que se trata de personas que están "fuera del mercado de la vivienda" y que, con la solución que ha adoptado el consistorio, lo que se ha hecho es "trasladar el problema", posiblemente hacia otros municipios con ayuntamientos "con menos recursos" para afrontarlo.

La portavoz de Som Barri ha lamentado que "se tiene dinero para hacer desalojos todos los días", pero no para "ofrecer soluciones" a aquellas personas que están "excluidas" del mercado inmobiliario. Llivina ha opinado que el PSC tiene "claro" el modelo de ciudad que quiere, y en este "los pobres no caben". Asimismo, ha subrayado que la entidad vecinal está "de acuerdo" con el hecho de que no debe haber barracas, pero en contra de que se quite a las personas que se encuentran en esta situación "sin alternativa".

Tras el desalojo

La teniente de alcalde de Urbanismo y concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha comparecido para explicar el desalojo este mismo jueves por la mañana. Ha subrayado que el incendio que se declaró en el asentamiento en la madrugada del miércoles y el posterior informe redactado por los Bomberos han precipitado la intervención. Una persona resultó herida a causa del fuego. Así, durante el transcurso de la manifestación, la entidad vecinal Som Barri ha explicado que la persona herida, aunque sigue ingresada, se encuentra ya fuera de peligro. “El informe concluye de forma muy clara que había un riesgo inminente para la seguridad de las personas, en la medida en que se podía producir un nuevo incendio”, ha justificado Bonet. Además, ha precisado que se han hallado 13 personas en el campamento durante el operativo.

Así, la concejal ha dicho que los servicios municipales han ofrecido plazas en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y cinco personas del asentamiento las han aceptado. Sin embargo, para las familias y manifestantes esta solución es completamente "insuficiente". "Hemos venido a las 7 de la mañana, y nos hemos encontrado con una quincena de furgonetas [de los Mossos d’Esquadra]. Con lo que ha costado este despliegue, claramente se hubieran podido pagar más de una noche de pensión”, ha dicho Aran Llivina, quien a aseverado también que, en los últimos años, el “único apoyo” de las familias del asentamiento han sido las entidades vecinales de Vallcarca.