Los Mossos acusan a los activistas que se enfrentan a 20 meses de cárcel por el desalojo del Bloc Llavors en Barcelona

El juicio contra 21 activistas a favor del derecho a la vivienda por tratar de impedir el desalojo del Bloc Llavors de Barcelona, en 2021, ha empezado este jueves. La Fiscalía pide penas de 20 meses de cárcel y multas que suman 205.000 euros.

Un responsable del operativo de los Mossos d'Esquadra que acometió el desahucio del edificio que se erigió en un símbolo del derecho a la vivienda en la ciudad ha afirmado que hubo "algunas agresiones directas" a los agentes y "una resistencia activa grave hacia la intervención policial" por parte de los activistas. En la primera sesión de un juicio que ha arrancado este jueves en un juzgado de Barcelona, el agente de la policía catalana ha relatado que, si bien hubo resistencia activa por parte de los concentrados, no hizo falta llevar a cabo cargas policiales 'in situ', sino que se les sacó de allí uno a uno y luego se les identificó.

para 21 activistas. Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2021, cuando cerca de un centenar de personas se concentraron para intentar evitar el desalojo del último piso todavía ocupado del número 38 de la calle Lleida, propiedad del grupo inversor que las defensas definen como "fondo buitre".

Según la Fiscalía, los acusados desoyeron la orden de los Mossos de abandonar el lugar, por lo que agentes antidisturbios "se vieron obligados a emplear la fuerza necesaria para contrarrestar la pasividad, oposición y contumacia" de los congregados. El ministerio público sostiene que los acusados "reaccionaron también con su fuerza en sentido contrario, para permanecer en el mismo lugar, para lo cual se entrelazaban los brazos con firmeza", ante lo que los agentes debieron "tirar fuertemente de los pies y los brazos" para extraerlos de la "piña" que habían formado.

Cuatro agentes heridos

De acuerdo con la acusación pública, cuatro agentes resultaron lesionados. También se produjeron daños a la equipación de algunos agentes por valor de 8.386 euros, desperfectos a tres vehículos estimados en 2.595 euros y al material de telecomunicaciones que llevaban, que se calcularon en 7.284 euros.

El juicio ha comenzado con el trámite de cuestiones previas donde, entre otras peticiones, las defensas han solicitado impugnar algunos vídeos que obran en la causa aportados por los Mossos al no poder garantizarse su autoría y fiabilidad, aunque el juez ha decidido que resolverá esta y las demás cuestiones en sentencia. Tras ello, ha declarado el único testigo citado para este jueves, uno de los responsables del operativo policial del desalojo. Ha manifestado que algunos agentes recibieron golpes por parte de los concentrados, que también se resistieron activamente a ser apartados.

"Fuimos sacándolos uno a uno y allí hay una resistencia activa grave hacia la intervención policial, hay algunas agresiones directas al coger a alguno de ellos", ha declarado el policía, que también ha señalado que después les condujeron "a una zona de identificación". Sobre la resistencia activa que se practicó, ha manifestado que algunos activistas actuaron "no acompañando, dejándose caer y también empujando".

También ha defendido que la gestión del dispositivo por parte de los Mossos d'Esquadra "estaba bien realizada", puesto que no cargaron "contra las personas 'in situ". "Yo no vi que hiciera falta el uso de la fuerza con bastón policial", ha añadido. Para este juicio están previstas cinco sesiones más, la última de las cuales el próximo 3 de junio, y que los 21 acusados declaren al final, una vez practicada toda la prueba.