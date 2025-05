Frente común en Sarrià contra la construcción de pisos de lujo en la masía de Can Raventós

El movimiento vecinal de Sarrià ha forjado un frente común para advertir al Ayuntamiento de Barcelona que no tolerará que se construya ningún piso de lujo en los jardines de la masía de Can Raventós y que exige que una de las escasas fincas históricas intactas del barrio sea un espacio público en su integridad. Un año después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anulase el plan urbanístico que permitía levantar dos bloques en la finca con una cincuentena de pisos valorados entre 842.000 y 2,1 millones de euros, 33 colectivos de Sarrià han suscrito una propuesta por la que instan al gobierno del alcalde Jaume Collboni a que no suscriba el preacuerdo que perfiló con la constructora Corp, que valora en un coste de 8,7 millones de euros a cambio de que el 68% de la parcela de Can Raventós sea pública. En paralelo, las entidades anuncian movilizaciones mientras prosiguen las negociaciones.

El tejido vecinal teme que, de rubricarse el trato, una parte de las viviendas se acaben erigiendo en el jardín pese a la sentencia que detuvo la construcción, a la par que otra parte de los domicilios se traslada a tres parcelas municipales situadas en el barrio. Los detractores del compromiso sostienen que, de prosperar, el 30% de Can Raventós permancerá en manos privadas. También observan que el trueque de terrenos para compensar a la promotora tras revocarse la licencia de obras y minimizar el pago de indemnizaciones implica que se esfumen 500 metros cuadrados para equipamientos públicos. Además, alertan de que no se garantiza que la regla municipal del 30% aplicada sobre la promoción conlleve la construcción de pisos sociales asequibles en Sarrià-Sant Gervasi.

A su vez, la plataforma Defensem Can Raventós, la Asociación Vecinal de Sarrià y otras entidades suscriben una contrapropuesta para tratar de que la masía quede libre de pisos. Por un lado, abogan por que se exprima toda la edificabilidad de los terrenos que el consistorio plantea ceder a Corp a modo de intercambio con la finca. Son uno de 1.400 metros cuadrados en la calle Monestir y dos de 500 metros cuadrados cada uno en la calle Isaac Newton.

Refugio climático y Casa de Cultura

A su vez, defienden una permuta total, para que el canje de los terrenos públicos conlleve que Corp entregue la propiedad de Can Raventós al ayuntamiento y toda la parcela sea de titularidad pública. Piden que el jardín sea declarado un refugio climático frente al calor y que la masía se convierta en una Casa de Cultura que albergue a los colectivos de cultura popular y actividades extraescolares, incluidos los Castellers de Sarrià, que ensayan a la intemperie.

La masía de Can Raventós, en el barrio de Sarrià, en Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

Al mismo tiempo, el tejido social del barrio propone que en el extremo del jardín que da a la calle Bonaplata -justo donde se proyecta mantener un inmueble de viviendas de alto ‘standing’- se edifique un anexo a la masía con una superficie de 500 metros cuadrados de techo. Plantean que sea de estructura ligera para que afecte lo mínimo al jardín y provea de los espacios de los que la masía carece para dar respuesta a las necesidades las entidades de cultura popular de Sarrià, además de prestar servicios comunitarios y proyectos sociales.

La sugerecia supone un viraje en los postulados de Defensem Can Raventós, partidaria siempre de que la masía se preserve virgen. En contrapartida, ha logrado aliarse con una constelación de colectivos que amplifica la reivindicación de proteger la finca, además de lanzar una idea que contrarresta la pérdida de superficie para equipamientos con la que la permuta iría aparejada.

Reserva del 30%

A su vez, el movimiento asociativo urge a que la vivienda social que derive de las promociones del Corp por la norma del 30% se alcen en el distrito. Defensem Can Raventós explica que el ayuntamiento le ha comunicado que carece de terrenos suficientes en Sarrià-Sant Gervasi para emplazar esos pisos asequibles y que se mudarán a otra zona de Barcelona. Por el contrario, la plataforma cree que sí existen solares aptos para que no cambien de distrito. A su vez, la organización afirma que tampoco está claro quién construiría esos domicilios de carácter social y si el consistorio los asumiría, dispensando a Corp de levantarlos.

Pintadas a favor de la permuta total de terrenos para librar de pisos a la masía de Can Raventós, en Barcelona. / MANU MITRU

Por su parte, el ayuntamiento niega que exista un acuerdo ya cerrado y afirma que aún mantiene conversaciones para “resolver el futuro de Can Raventós”. Indica que “se está trabajando todavía los detalles para poder cerrar el acuerdo definitivo que materialice una propuesta que permita preservar la masía como equipamiento, garantizar el acceso vecinal al jardín del entorno y ganar nuevas viviendas”. A su vez, el ejecutivo municipal enfatiza que parte de los pisos serán protegidos y esgrime que se persigue que “todos los pisos se queden en el mismo distrito”.

Por su parte, Defensem Can Raventós señala que una zona verde reclamada por el vecindario y el patrimonio de Sarrià “están en juego”. “Cuesta entender que, después de una sentencia que anula un planeamiento irregular, el ayuntamiento valide una versión suave del mismo error”, opina la organización, que insta al gobierno del PSC a “seguir negociando para conseguir la permuta total”. Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal de Sarrià, Jordi Bosch, apela a Collboni para que “cumpla su compromiso público, pacte la permuta, abra los jardines y construya la casa de cultura popular”.