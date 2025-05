Barcelona desaloja el campamento de barracas de Vallcarca por "riesgo inminente" de incendio

"Parece que haya una guerra". Así reaccionaban algunos vecinos del barrio de Vallcarca, atónitos, ante el fuerte dispositivo policial que este jueves ha desalojado el asentamiento de barracas ubicado en un solar entre la avenida Vallcarca y las calles Argentera y Cambrils. Alrededor de una quincena de furgones y un centenar de agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han rodeado el campamento de chabolas desde las 05:00 horas para llevar a cabo el desahucio.

Una cincuentena de vecinos y activistas del barrio se ha concentrado para protestar contra la actuación policial y apoyar a los residentes del espacio. Ha habido momentos de tensión y algunos empujones cuando la Guardia Urbana los ha apartado de la entrada del recinto. Sin embargo, con el desahucio ya ejecutado, los vecinos y familias se han marchado poco antes de las 10 horas. A los pocos minutos, las máquinas excavadoras han destruido las barracas.

La teniente de alcalde de Urbanismo y concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha comparecido para explicar el desalojo. Ha subrayado que el incendio que se declaró en el asentamiento en la madrugada del miércoles y el posterior informe redactado por los Bomberos han precipitado la intervención. Una persona resultó herida a causa del fuego y evoluciona favorablemente, ha afirmado la edila.

“El informe concluye de forma muy clara que había un riesgo inminente para la seguridad de las personas, en la medida en que se podía producir un nuevo incendio”, ha justificado Bonet. Además, ha precisado que se han hallado 13 personas en el campamento durante el operativo. La Guardia Urbana no ha encontrado a ningún menor. La población era “oscilante”, ha dicho Bonet. En una intervención anterior, se detectó a 18 habitantes en el lugar.

Desalojado el asentamiento de chabolas del barrio de Vallcarca de Barcelona / MARC ASENSIO CLUPES

La concejala ha dicho que los servicios municipales han ofrecido plazas en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y cinco personas del asentamiento las han aceptado. La posibilidad de traslado al albergue se mantiene para el resto de pobladores identificados que, por ahora, la han desechado o no han sido localizados esta mañana. Las estancias en el CUESB suelen ser breves, de tan solo un día, a menudo. Bonet ha avanzado que los servicios sociales analizarán las circunstancias de los desalojados para valorar si se les ofrecen otros alojamientos. La teniente no ha avanzado de qué tipo podrían ser y durante cuánto tiempo podrían afincarse en ellos.

En las filas de la oposición, Jordi Martí (Junts) ha celebrado el desalojo ya ha lamentado que no se produjera "mucho antes". Daniel Sirera (PP) lo ha atribuido a la "presión de los populares". Jordi Coronas (ERC) ha opinado que la intervención era necesaria, pero que no se da solución para "nada" a los acampados: "No se esfumarán, sencillamente volverán o irán a otro sitio". Marc Serra (Barcelona en Comú) ha opuesto que el desahucio "no es la solución" y ha reclamado aclaraciones sobre "dónde irán las personas desalojadas y qué tipo de recursos se les ha ofrecido".

"No ha habido voluntad de dar soluciones"

Florina Droso, de 42 años, es una de las desalojadas. Visiblemente abatida, ha explicado en declaraciones a este diario que se ha visto sorprendida cuando docenas de agentes de los Mossos se han presentado ante la puerta del asentamiento “sin aviso previo” y a una hora muy temprana. Florina llevaba cinco años en las barracas y cuenta con una paga de 700 euros. Asegura que ha intentado buscar un piso, pero que no ha podido encontrar nada. “Nadie me alquilaba porque soy gitana”, ha denunciado. Dice que, ahora, la única solución que le ha dado el ayuntamiento es esa estancia de 24 horas en el CUESB, pero que, luego, no cuenta con más opciones.

Por su parte, Aran Llivina, portavoz de la Associació de Veïns Som Barri, de Vallcarca, ha criticado la actuación policial y el papel del consistorio barcelonés en la atención a las familias afectadas. “No ha habido voluntad de dar soluciones”, ha recriminado, quien ha acusado de "hipocresía" a Bonet por su papel en la gestión de la situación. “Después del incendio de ayer ya pensábamos que esto podía ocurrir", ha añadido.

"Hemos venido a las 7 de la mañana, y nos hemos encontrado con una quincena de furgonetas [de los Mossos d’Esquadra]. Con lo que ha costado este despliegue, claramente se hubieran podido pagar más de una noche de pensión”, ha dicho la portavoz vecinal. Ha aseverado que, en los últimos años, el “único apoyo” de las familias del asentamiento han sido las entidades vecinales de Vallcarca y que el desalojo simplemente supone "trasladar un problema de un sitio a otro".

Otros sectores del barrio abogaban por que el campamento se desmantelara. En ese sentido, la Asociación de Vecinos Gràcia Nord-Vallcarca ha apoyado el desalojo. Ha recalcado que se producía una "situación insostenible de inseguridad e insalubridad", que perjudicaba "tanto a los habitantes de los asentamientos como a los vecinos del entorno". A su vez, ha rogado que los servicios sociales ayuden a los afectados y ha enmarcado el operativo de esta mañana en el "proceso de reconstrucción y dignificación del barrio".

La misma Bonet ha recordado que la zona que se ha deshabitado esta mañana y otras cercanas son parte del proyecto para remodelar el barrio. La concejala ha precisado que, "en buena parte" de esas parcelas, "debe ir el parque central de Vallcarca" y en otra ha de construirse vivienda. "El planeamiento de Vallcarca contempla la construcción de más de 500 pisos y no nos podemos permitir no construirlos, es una prioridad", ha blandido la teniente.

Desalojo del asentamiento de barracas de Vallcarca. / Marc Asensio

El gobierno municipal ha defendido que se ha priorizado "la seguridad de las personas" que ocupaban el solar, ha enfatizado Bonet. La teniente ha esgrimido que los servicios sociales son conocedores de la situación de los pobladores de la parcela y que los planes a los que estaban adscritos para mejorar sus condiciones de vida continuarán tras desmantelarse las barracas.

En paralelo, el ayuntamiento tiene abiertos otros expedientes para desalojar y recuperar la posesión de tres terrenos de titularidad municipal en Vallcarca, "en las mismas condiciones de infravivienda" que el solar que se ha vaciado esta mañana, ha advertido Bonet. Sus moradores están a la espera de que se les informe del futuro desahucio. La teniente ha comentado que, en esos otros casos, no se han acometido la expulsión todavía porque no se ha detectado riesgo para la integridad de quienes allí se afincan.

Procedimiento legal iniciado en marzo

El desalojo del asentamiento de chabolas del barrio de Vallcarca llevaba tiempo previsto. Residentes y vecinos del barrio sabían que era solo una cuestión de tiempo. En marzo de este 2025, el Ayuntamiento de Barcelona ya inició los trámites para declarar el lugar como infravivienda y facilitar así el camino hacia el desahucio.

Florina reprocha que el incendio se haya usado como motivo para proceder al desalojo. Remarca que los integrantes del asentamiento ya habían sofocado las llamas cuando los bomberos llegaron, gracias a los extintores que les había proporcionado previamente la Asociación de Vecinos Som Barri de Vallcarca. Además, echa en cara que las opciones y atención ofrecidas por el consistorio son “insuficientes”.

Desalojo del asentamiento de barracas de Vallcarca. / Marc Asensio

Aran Llivina, de Som Barri, ha destacado que, desde las asociaciones vecinales y el casal Can Carol, ubicado a pocos metros del asentamiento, elaboraron un plan de erradicación del barraquismo hace dos años. “Con fondos europeos generamos este plan de erradicación del barraquismo y lo cuantificamos económicamente con todas las acciones que debían llevarse a cabo. Nadie le ha hecho caso”, ha cuestionado.

Som Barri ha lamentado también la falta de interlocución del gobierno local y han asegurado que, con esta intervención, también se está generando un "problema laboral" porque cerca de 200 personas que se dedican al reciclaje de chatarra usan este solar para clasificar el material. Entidades vecinales y por el derecho a la vivienda han convocado una concentración a las 19:00 horas este jueves para protestar contra la actuación.

Bonet ha observado que en el descampado se ha dado una "situación de provisionalidad enquistada desde hace muchos años" y que el ayuntamiento ha topado con dificultades para abordarla. Ha asegurado que ayer fue la primera vez que los Bomberos pudieron acceder al espacio y que, en ocasiones anteriores, los servicios municipales no lograron entrar ni siquiera con una orden judicial. "Constatamos la situación de infravivienda desde fuera y justo lo notificamos esta semana", ha manifestado.