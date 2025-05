El Tast a la Rambla 2025 de Barcelona adelanta del 8 al 11 de mayo su gran festival gastronómico en la plaza de Catalunya

El Tast a la Rambla que hoy comienza cumple 11 ediciones este año, readaptándose anualmente para mejorar su propuesta. Gastronómicamente este año mantiene un volumen de participantes estabilizado, 32 restaurantes más 6 pastelerías. También repite su ubicación provisional en la plaza de Catalunya, mientras prosiguen las obras de reurbanización de la Rambla. La gran novedad es un movimiento en el calendario, que adelanta casi un mes la cita (del 8 al 11 de mayo) en busca de un mayor confort de los comensales, que casi siempre han soportado un sol de justicia en las horas centrales del día que perjudicaba la afluencia y la concentraba en la tarde-noche. Y también evitando coincidir con el gran premio de F1 en Barcelona, que no solo trae miles de visitantes sino que cuenta con actividades programadas en la misma zona.

Escabeche de pato con frutos rojos que preparará Dos Pebrots. / TR

Como su espíritu es de festival gastronómico a pie de calle, la organización --Amics de la Rambla y el Grup Gsr, especializado en eventos gastronómicos-- cree que el encuentro es más atractivo en las nuevas fechas. Una vez más, se basa en las degustaciones que ofrecen restaurantes representativos de la zona y la ciudad (con el sello de Paco Pérez, Carles Abellán, Nandu Jubany, Jordi Esteve, Óscar Manresa, Albert Raurich y el equipo de Nil Dulcet, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, entre otros), más algunas nuevas propuestas menos conocidas.

A seis euros la tapa o platillo

En esta ocasión son dos más que hace un año y sus platillos o propuestas costarán 6 tokens, la moneda de cambio del festival, que equivale a seis euros. Los fogones reunidos sumarán 4 estrellas Michelin y 8 Soles Repsol, porque el Tast no quiere ser una simple suma de tapas, sino que pretente acercar una pequeña muestra de algunas de las mejores cocinas, en su versión más asequible, al máximo de asistentes. En las últimas convocatorias han congregado a más de 450.000 participantes y han despachado más de 140.000 degustaciones en cuatro días.

Plano de la ubicación de los puestos de degustación y las actividades del Tast a la Rambla 2025. / TR

El recorrido culinario de este 2025 se concentrará en una gran isla central gourmet, donde se ubicarán los 32 restaurantes, todos barceloneses menos un representante canario, de la mano de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. En otra zona destacada se instalarán las seis pastelerías con sus propuestas dulces. En el montaje, cuyo medio colaborador es EL PERIÓDICO y con Estrella Damm como patrocinador principal, volverá a contar con grandes barras de refrescos, cervezas, vinos y vermuts. También con zonas de decanso y un escenario para actuaciones musicales en directo.

Durante su presentación ya se destacó que al coincidir con la celebración de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, la Generalitat hará especialmente visible su presencia a través de Prodeca (el ente promotor de los productos agroalimentarios catalanes), con la participación de 10 bodegas autóctonas, la mayor representación de vinos del territorio hasta la fecha en el Tast, que hasta 2023 se celebró en la zona de Drassanes de la Rambla.

Por segundo año, el encuentro promueve un premio especial de reconocimiento a la trayectoria gastronómica, que esta vez recaerá en Carles Gaig, como referente de la cocina catalana tradicional con innovación, e integrante de una saga de hosteleros desde 1869. Su restaurante homónimo mantuvo una estrella Michelin durante 27 años, y es una figura destacada en los Tast a la Rambla, donde vuelve a estar presente. Se le entregará mañana jueves.

El premiado Carles Gaig, en una anterior edición. / TR

Los restaurantes participantes este año seson: Atempo, Enoteca Paco Pérez y Nandu Jubany (con estrellas Michelin); Bar Alegría, La Esquina by Pulitzer Hotels, Blanc de Mandarin Oriental Barcelona, Bodega Amposta, Casa Amàlia 1950, Casa Guinart, Casa Rafuel, Cecconi's, Centonze, Cholito Lindo, Compartir Barcelona, Don Giovanni, Dos Pebrots, Familia Nuri, Fauna Restaurant by Casa de Vivi, Gaig Barcelona, La Pau, Leña Barcelona-Las brasas por Dani García, Manioca Gluten Free, Moka 1934, Nectari Restaurant, Pepa Tomate, Rooster & Bubbles, Tapas 24, Telefèric, The Fish and Chips Shop y Xup Xup Restaurant. La oferta dulce la aportarán las pastelerías Escribà, L'Atelier, Mervier Canal, Takashi Ochiai, Sant Croi by Albert Roca y Sauleda.

Bikini de mozzarella, jamón ibérico y trufa que servirá Tapas 24, por Carles Abellán y Toni Morago. / TR

Fiel a su propósito también pedagógico y de difusión, vuelve a contar con dos espacios de 'showcooking' para demostraciones de cocina y talleres de cata abiertos al público gratuitamente. Además de la catalana, en esta ocasión se contará también con una inmersión gastronómica en el recetario de la Comunitat Valenciana, de Murcia, y de Castilla-La Mancha. Y en paralelo se mostrarán elaboraciones con producto de proximidad, con creaciones 'nostrades' y del panorama internacional.

Tampoco faltará la solidaridad, con la participación del Casal dels Infants. Y cocina y servicio pondrán a prueba otra vez a las nuevas generaciones de profesionales del sector de la restauración que estudian en el CETT.