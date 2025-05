Una cafetería de la Barceloneta cobra el café un 50% más caro a quién tarde más de 30 minutos: "No vamos con cronómetro"

Una pequeña cafetería de la plaza de la Barceloneta, en el corazón de este barrio barcelonés de tradición marinera, ha encencido un gran debate público en los últimos días. Hace pocas semanas, los clientes que se sentaban en la terraza del Caffè Perfetto se toparon con un pequeño trozo de papel enganchado a la mesa con cinta adhesiva en el que se informaba de los importes de algunos productos. Para sorpresa de muchos, la nota escrita en castellano e inglés clasificaba los precios en función del tiempo que el cliente se pasara en la terraza.

De esta manera, el café con leche parte con un precio de un euro y sesenta céntimos, pero puede acabar costando dos euros y medio si el cliente se pasa más de media hora sentado, y hasta cuatro si se pasa más de una hora en la terraza. La noticia ha dividido en dos bandos a las redes sociales.

Por un lado, están las personas que creen que la medida es lógica y está justificada. "Son bares, no centros de trabajo para quedarse todo el día con un café", escribe un usuario en X. Por otro, están los que piensan que la medida no tiene sentido e incluso que llaman al boicot del negocio. "Solución: no ir. Ya cerrarán, calma", espeta otra usuaria de X.

Elisabeth Sarmiento, la encargada del local, asegura que decidieron pegar los carteles para "concienciar a los clientes". "Al final, un negocio vive de lo que vende", asegura la hostelera, que afirma que antes de la medida se había topado con grupos de personas que con un café se pasaban en la terraza desde las 08:30 h de la mañana hasta las 11:00 h.

De hecho, según indica Sarmiento, ha llegado a haber conflictos entre clientes que esperaban para podere sentarse en la terraza y algunos que, ya sentados, se hacían el remolón. Además, el papel evita situaciones incómodas a los camareros del Perfetto. "A nadie le gusta tener que salir para decirle a alguien que debe levantarse", defiende Sarmiento.

La entrada al local del Caffè Perfetto, en la plaza de la Barceloneta / P.L.

Aun así, la encargada del local asegura que se trata más de una medida disuasoria para aquella gente que pretenda pasar demasiado tiempo y no algo que suela implementarse. "Al final, en cuánto les tocas el bolsillo todo el mundo reacciona", bromea. Sarmiento asegura que en total solo se ha cobrado de más "un par de veces". "No vamos controlando con un cronómetro lo que tienen que pagar", afirma.

Comentarios virales

En el Perfetto tampoco están preocupados por las respuestas a reseñas negativas de Google. El tono de algunas de sus contestaciones, que se hicieron hace 10 meses, es muy ofensivo y han levantado la idignación de usuarios de redes sociales. "Una pena que no te haya atropellado alguno de nuestros camareros" o "es que le hemos visto la cara y parece más alcohólica que cafetera", rezan alguno de estos mensajes. Sarmiento asegura que se trata de comentarios de un antiguo empleado que tenía acceso a la cuenta de la empresa y que "quería hacer daño". De momento, explica, no han podido recuperar el acceso para borrar estos mensajes. "A nadie se le ocurriría hablar así a sus clientes", sentencia.

Sea como fuere, de momento en el Caffè Perfetto, donde se impulsa la medida, todo sigue su curso normal si no se tiene en cuenta la atención que han recibido de medios y curiosos. Nadie parece estar preocupado por si esto pudiera mermar la afluencia de clientes. "La gente del barrio ya nos conoce y siempre viene. Sobre todo por el café italiano que tenemos, que es de mucha calidad", presume Sarmiento.