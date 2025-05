Omella, sobre el cónclave: "El debate no es si debemos ser progresistas o conservadores"

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha asegurado este martes en la víspera del inicio del cónclave para escoger un nuevo Papa: "El debate no es si tenemos que ser progresistas o conservadores, sino que el objetivo es ser profundamente fieles al Evangelio".

En una carta dirigida a los fieles de Barcelona desde Roma, ha dicho que muchos de los cardenales asisten por primera vez a un encuentro de esta índole, y ha asegurado que es "un momento crucial para la Iglesia". Ha afirmado que los medios de comunicación siguen con interés cómo se desarrollan estos días y "no pueden evitar abordar el cónclave con una mirada política".

En ese sentido, ha dicho que el debate no es si deben ser progresistas o conservadores, sino que sean fieles al Evangelio: "Es el Evangelio lo que nos marca el camino de vida como bautizados y como seguidores de Jesucristo". Es por ello, ha dicho Omella, que no se puede "dejar de poner en el centro a las personas más vulnerables, las que sufren, las consideradas menos importantes, los pecadores". "No podemos dejar de ser una Iglesia en salida, misionera y que se acerque a los alejados", ha añadido.

Ha dicho que los cardenales tiene la responsabilidad de discernir e identificar los retos de la Iglesia, y ha subrayado que ésta debe ser "un hogar abierto, donde reinen el amor, la comunión, la esperanza y la alegría". También, que el catolicismo tiene que ser "una casa abierta, donde reinen el amor, la comunión, la esperanza la alegría". "Una familia en la que cabemos todos, cada cual avanzando en su propio camino hacia la comunión plena con Dios", ha relatado.

"Este miércoles iniciaremos el cónclave pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine en la elección del Papa. Un Santo Padre que vele por la unidad de la Iglesia y que garantice la fidelidad al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia", ha concluido.