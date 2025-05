Junts, abierto a negociar con Collboni una reforma del 30% sin "ultimátums ni presiones"

El llamamiento del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a Junts y ERC para pactar la modificación de la norma de reserva del 30% a vivienda asequible ha surgido su efecto, al menos a modo de reacción. Un día después, el líder de Junts, Jordi Martí, ha comparecido ante a los medios para rechazar las "prisas" del alcalde y avisarle de que siguen dispuestos a negociar pero sin "ultimátums ni presiones" y en base al paquete de medidas sobre vivienda que plantearon al gobierno municipal a finales de febrero.

Martí ha mostrado su "sorpresa" por las declaraciones de Collboni en la 40 Reunió del Cercle d'Economia de este lunes, en las que se refirió a Junts y ERC para acordar esta reforma pendiente y que pueda aprobarse en la próxima comisión de Urbanismo del 20 de mayo.

El líder de Junts ha recordado que Collboni se comprometió a llevar a cabo la modificación de la norma del 30% en los cien primeros días de su mandato. "Han pasado más de 700 días". "Está en un cajón del gobierno municipal. No han tenido ninguna urgencia ni ninguna prisa y ahora traslada la presión a Junts", ha criticado.

"La pelota está en el tejado de Collboni"

"Siempre hemos estado de acuerdo en llegar a acuerdos y no se puede hacer por la vía de la presión y del ultimátum", ha añadido. En este sentido, ha recordado que "Collboni tiene desde hace dos meses una propuesta negociadora" de Junts, que incluye la reforma del 30% y cinco medidas más para solucionar la crisis de la vivienda, entre las que se encuentran medidas complementarias a la flexibilización del 30%, como una reducción del 4% del IBI e introducir bonificaciones para los propietarios que decidan optar por el alquiler de larga duración.

De este modo, ha dicho que si el alcalde quiere negociar con Junts será en base a estas propuestas. "La pelota está en el tejado de Collboni", ha avisado. "Si no negocian sobre la base de nuestra propuesta no habrá acuerdo sobre el 30%. No se nos puede pedir que firmemos un cheque en blanco ni que nos sumemos de manera acrítica a una propuesta del gobierno. Las cosas se tienen que negociar", ha zanjado Martí.