Movilización en Sarrià para impedir unas obras en un espacio protegido de un parque al pie de Collserola

Un grupo de vecinos de Sarrià se ha movilizado este lunes para tratar de impedir la instalación de unos barracones que deben albergar el centro de trabajo provisional del Instituto de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona junto a la entrada histórica del parque del Castell de l’Oreneta. Temen que el acceso -un espacio catalogado y edificado hace más de un siglo- quede cerrado al público. Una decena de personas se ha ido turnando desde anoche para ocupar el torreón en la puerta de la zona verde, que enlaza la ciudad con la sierra de Collserola. Esta mañana han desistido después de que la Guardia Urbana les haya advertido de un posible desalojo para que las obras pudieran proseguir. Por su parte, el consistorio defiende que la construcción temporal se acordó en el verano de 2023, tras "18 meses de trabajo con el distrito, las entidades y escuelas del barrio".

Los concentrados llevan meses quejándose de la reforma, que aseguran que han conseguido detener durante 70 días. No obstante, dos excavadoras irrumpieron en el terreno para empezar a perforarlo la semana pasada, por lo que los contrarios a la construcción se han plantado dentro del conjunto para exigir que se preserve y que el proyecto se reubique. Los operarios de la obra se han topado esta mañana con que la puerta principal del parque estaba sellada con un candado, lo que impedía el acceso de los trabajadores y los vehículos. La brigada municipal ha tenido que romper el cierre.

“El conflicto es de emplazamiento”, afirma Jordi Bigues, miembro de la plataforma Amigues i amics del parc forestal històric del Castell de l'Oreneta de Sarrià. Es una de las personas que han acampado esta mañana en el torreón. Los manifestantes sostienen que las obras previstas “son ilegales”, expresa Bigues. “Hay otros sitios dentro del parque de l’Oreneta donde se podría hacer el centro de trabajo, y no únicamente de forma provisional, sino de forma definitiva -aduce-. La entrada es un espacio muy singular, que incluye un huerto de 830 metros cuadrados, que forma un conjunto con la casa del portero y está todo catalogado. Al estarlo, no se pueden hacer estas obras sin autorización específica, pero no se ha pedido ni el informe de patrimonio, ni la documentación específica ni han demostrado que tengan el permiso de obras”.

Un operario rompe el candado que cerraba la puerta principal del parque del Castell de l'Oreneta, en Barcelona, este lunes. / CEDIDA

Por su parte, el gobierno municipal contesta que "el traslado a la ubicación provisional se hace con todas las garantías y cumpliendo con la normativa". Además, recalca que "las instalaciones actuales del centro de trabajo" de Parques y Jardines "han llegado al final de la vida útil". "No reúnen las condiciones mínimas para trabajar en ellas y se tiene que hacer el traslado a las instalaciones provisionales a la espera de una ubicación definitiva", alega.

Los detractores del proyecto remarcan que no se oponen al centro de trabajo. Cuentan que han enviado un informe a alcaldía identificando otras posibles localizaciones dentro del parque. “No discutimos si hace falta o no, lo que pensamos es que se debería construir para que fuera definitivo y no provisional”, esgrime Bigues.

Alerta por el deterioro

Los manifestantes advierten que el complejo patrimonial de la entrada del parque está abandonado “desde hace muchos años” y alertan del deterioro que sufre. Abogan por que se rehabilite para que “se realce como puerta de entrada a las masías del Castell de l’Oreneta y de Can Bonavia”. “Son unos edificios protegidos, formados por un mirador, una casa, el torreón y el huerto, un conjunto que queremos que sea restaurado y tenga una funcionalidad social”, plantea Bigues.

El grupo que ruega por que las obras se trasladen avisa de que, de no prosperar su reclamación, ese tramo quedará cerrado al público. “Por ahora, lo que han hecho es remover tierras pero sí que nos han dicho que no habrá acceso al mirador que hay sobre la ciudad”, subraya Bigues. El manifestante alerta de que “lo que ahora es un espacio público pasará a ser un espacio rodeado y vallado al que no se tendrá acceso, cuando es un mirador sobre Barcelona”.

La entrada histórica al parque del Castell de l'Oreneta, en el barrio de Sarrià, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

El consistorio destaca que "se prevé la reposición de ese espacio a su estado original cuando se construya la ubicación definitiva del centro de trabajo", para lo que no da una fecha precisa. El ayuntamiento ha contratado las obras de las dependencias transitorias de Parques y Jardines por 360.150,81 euros. "Ellos sabrán si creen que necesitan un centro de trabajo, pero no podemos aceptar que se ubique en un lugar catalogado", contrapone Bigues.

Invitación al alcalde

Los contrarios al plan han enviado un escrito en las últimas horas al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al que invitan a que acuda al parque a ver lo que tachan como un “ejemplo de mal gobierno”. "Si el alcalde no lo impide o los vecinos de Sarrià y Barcelona no cortamos el paso de las excavadoras, el espacio quedará deteriorado y cerrado el mirador por un vallado que impedirá el acceso", previene la carta dirigida al edil, secundada por varias entidades.

Dos trabajadores en la zona de obras del parque del Castell de l'Oreneta, en el barrio de Sarrià, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Para poner fin a la protesta, los concentrados solicitan “tener acceso al proyecto que se quiere ejecutar y que se reúna el espacio de gobernanza del parque de l’Oreneta para su aprobación”, concreta Bigues. El ayuntamiento replica que ya "se informó en el espacio de gobernanza" hace un año y que convocó otra reunión para dar detalles de la remodelación el pasado enero. Apostilla que también presentó "las actuaciones de mejora que se harán en el parque en los próximos tres años". Dice que compartió los pormenores de la reforma "con entidades, escuelas y vecinos".

"El proyecto que se quiere hacer ahora no tiene que ver con el que consiguió la aprobación", blande Bigues, que recrimina que el plan se ha revisado con “modificaciones esenciales” y que “no está validado”. “No tiene cobertura legal porque tendría que volver a repetirse el conjunto de pasos y autorizaciones necesarias”, critica.

Bigues detalla que la casa del portero continúa habitada. “Sigue viviendo la gente que, desde hace varias generaciones, reside ahí -aclara-. Está dispuesta a marcharse, pero pide que haya un proyecto de uso para que no quede abandonada y destrozada”.