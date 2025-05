El tirón de la Feria de Abril entre los latinos de Barcelona: "A todo el mundo le gusta la fiesta"

No hace falta adentrarse demasiado en el Real de la Feria de Abril de Catalunya, la zona donde se colocan las casetas y los restaurantes, para darse cuenta que la comunidad latina tiene un gran peso en este multitudinario evento. Las paradas que venden productos o comida típica sudamericana se entremezclan, de manera muy orgánica, con las casetas de entidades culturales andaluzas. En mucho puntos de la Feria, la música flamenca y el taconeo de los bailes de sevillanas mantiene una curiosa lucha de volúmenes con ritmos latinoamericanos como la salsa, el merengue y el reggaeton.

"Aquí viene todo el mundo, porque a todo el mundo le gusta la fiesta, nada más", simplifica Iván Cervantes, un joven colombiano que pasa largas temporadas en Catalunya desde hace siete años y que hace dos que se estableció de manera definitiva en España. A pesar de tener un empleo más estable, Cervantes trabaja toda la Feria en un puesto de cócteles para ganarse un dinero extra antes de volverse a Colombia en unos días, donde tiene que arreglar unos papeles.

Unidos por la música y la cultura

Flanqueando la enorme barra del puesto donde elabora los cócteles este joven, justo delante de las casetas del PSC y de la Coordinadora de Entidades de Terrassa, hay dos altavoces que ya desde la tarde emiten con fuerza grandes éxitos de la música latinoamericana. Según Cervantes, ese es uno de los atractivos de su puesto. "A veces ponemos música colombiana y los colombianos que vienen se sienten identificados", explica. Sin embargo, asegura que su selección musical también atrae a gente "vestida de flamenco", sobre todo jóvenes. De hecho, Cervantes explica que cuando cae la noche hasta las casetas más tradicionales cambian las sevillanas por el merengue.

Iván Cervantes, de Colombia, en la Feria de Abril 2025 de Barcelona / Irene Vila Capafons / EPC

La versión de Cervantes para el éxito de la Feria entre los latinos coincide con la de Daniel Salinero, presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Catalunya (FECAC). "La cultura andaluza tiene similitudes" con algunas tradiciones latinoamericanas, asume en declaraciones a EL PERIÓDICO. "Es un tema de folklore gastrónomico y musical, son muy similares. Ellos también tienen este sentido de disfrutar del baile y pasarlo bien", asegura Salinero. A pesar del éxito entre esta comunidad creciente en Barcelona, Salinero subraya que la Feria de Abril no quiere "perder las raíces de Andalucía y de Catalunya".

Según Fabiola López, una ecuatoriana que lleva más de 15 años vendiendo productos típicos de fiesta andaluza en la Feria, para muchas personas de la comunidad latina la Feria puede recordarles a algunas de las fiestas que los españoles dejaron en sus países de origen. "En mi país, Ecuador, también nos vestimos con mantones por San Juan y tocamos los tambores por la calle como hacen aquí algunos días", explica. López lleva 18 años en Catalunya y siempre se ha dedicado a vender productos de artesanía. Empezó elaborando objetos típicos ecuatorianos, pero pasó a vender castañuelas, vestidos, mantones y demás porque vio que ahí había más mercado.

Fabiola López, de Ecuador, en la Feria de Abril 2025 de Barcelona / Irene Vila Capafons / EPC

Tocados por el cobro de entrada

Este año, sin embargo, los primeros días de la Feria han quedado marcados por los tres euros de entrada que la organización decidió cobrar este año. Tras la sublevación de los feriantes, la FECAC dio marcha atrás y el acceso vuelve a ser totalmente gratuito como en los años previos. Aún así, la primera semana ha habido menos público que de costumbre.

López se mantiene optimista ahora que la entrada vuelve a ser gratuita: "Si el ritmo no afloja durante el fin de semana, quizá podamos salvar el año", explica. Con peores ojos ve las cosas José Ibarra, un colombiano que estos días ayuda a su mujer, Reyna Reyes, en el stand 'Latino y Artesanía'. A diferencia de López, Ibarra y Reyes han encontrado en los productos de artesanos latinoamericanos un buen mercado, que este año dan por perdido. Ibarra asegura que la decisión de cobrar entrada les "ha ido fatal". "No hemos vendido ni el 50% de lo que vendimos el año pasado", asegura.

El argentino Diego Ricci en la Feria de Abril 2025 de Barcelona / Irene Vila Capafons / EPC

Tampoco está de acuerdo con la medida Diego Ricci, el encargado de la caseta de la Asociación Argentina. "Está mucho más flojo que el año pasado", asegura este argentino señalando su calle del Real, que anochecía bastante vacía el pasado miércoles, víspera de festivo. Ricci señala que a la Feria venían muchas familias que podían pasarse la tarde en la Feria con un presupuesto de "unos 15 o 20 euros" y que con los tres euros de entrada para cada integrante esa cantidad ya se esfumaba. "Es fatal", resume.

Los latinos, "los que más gastan"

Otros paradistas de la Feria aseguran que apostar por el producto latino es un acierto seguro. "Son los que más gastan, hay gente que se tira la tarde con un rebujito y ya no consume nada más", asegura la responsable de un puesto de comida latina. Sin embargo, esta encargada asegura que la organización no pone siempre las cosas fáciles a los paradistas. "No tendrían que cobrarnos tanto [a los paradistas]... Los productos serían más baratos y vendría más gente", asegura.

El restaurante Punto Latino, una muestra de la comunidad latina en la Feria de Abril de Barcelona / Irene Vila Capafons / EPC

Algo parecido piensa el personal del restaurante Punto Latino, que denuncia que ha tenido que "neutralizar" la apariencia y la oferta gastronómica de su puesto en la Feria para recibir el beneplácito de la organización. "Los últimos años la organización no nos dejaba poner la carpa porque querían que las fiestas fueran solo sevillanas", asegura uno de los camareros del negocio, que antes del supuesto veto operó en la Feria durante 11 años.