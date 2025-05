Viviendo entre ruinas en las últimas Casas Baratas del Bon Pastor: “Se han olvidado de nosotros”

El gran apagón apenas se percibió en la única manzana de las Casas Baratas que falta por demoler en el Bon Pastor, en Barcelona. El desconcierto que se apoderó del país el lunes pasó de largo en los despojos de la colonia levantada hace un siglo, donde malvive gente sin agua corriente ni electricidad, a la espera de que los expulsen o les ofrezcan una solución antes de que ese vestigio obrero desaparezca.

Al menos siete personas se cobijan en un puñado de viviendas maltrechas en un extremo donde la ciudad termina. Entre ellos, se cuentan unos senegaleses supervivientes de la travesía en patera hasta España, una mujer embarazada de cinco meses y una muchacha que pisó la cárcel que cohabita con su madre viuda. Cooperan para sobrellevar las penurias, compartiendo la comida que calientan en una hoguera y ahuyentando a los ladrones: uno de los chavales africanos echó hace pocas noches a un par que trataba de colarse por los techos desplomados.

"La policía no ayuda, solo dice que debemos dejar las casas, que no son seguras", explica Ángela. Lleva casi año y medio ocupando hogares desiertos y pendientes de ser echados abajo. “Abrí este y me lo quedé”, reconoce. Más de una vez le han advertido de un desalojo inminente. “Dijeron que se iría pronto fuera, pero es mentira”, zanja.

Ángela muestra una hendidura en el techo de la casa que ocupa en el Bon Pastor, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Ángela alega que unas deudas con Hacienda le han impedido apuntarse a la bolsa de vivienda social, mientras da testimonio de cómo vive entre ruinas con su madre, Montse. Cuenta que un conocido reconstruyó parte del techo con los restos de otros domicilios derrumbados, que el gato de la vecina espanta a las ratas y que unos saqueadores entraron para arrancar el cobre que quedaba; tuvo que alertar a unos operarios que pararan de derribar su hogar sin percatarse de que ella estaba dentro; un asaltante la dejó inconsciente al golpearla con una barra de hierro en la cabeza. En la fachada ha escrito 'Aquí se vive' y duerme con un hacha junto a la cama. "No tengo miedo: para pelear, soy peor que un hombre", presume.

La Asociación de Vecinos de Bon Pastor avisa de la “imagen de degradación” que desprende ese lado del barrio, expresa su presidenta, Paquita Delgado. "Sea legal o ilegal la situación de quienes viven, hay que buscar una solución lo antes posible, porque eso se tiene que quitar, no es bueno para ellos ni para los que vivimos alrededor", postula. Delgado recuerda que, mientras se demora, se pospone la construcción de tres bloques de pisos sociales y otro tutelado para ancianos sobre el terreno de las Casas Baratas.

Aisladas junto al Besòs

Algunas de las casitas se hallan semiderruidas y otras se mantienen precariamente en pie, aisladas desde que otras siete manzanas cercanas al río Besòs fueron reducidas a escombros. Los hogares pintan medio hundidos, anegados de cascotes, basura y muebles abandonados para disuadir a posibles ocupantes. De puertas adentro, los últimos pobladores se guarecen en penumbra, atenuada por los boquetes abiertos en los techos y las paredes que, a la vez que los alumbra, los exponen a la intemperie y quienes rapiñan en la miseria.

“Han entrado un montón de veces a robar en casa, ya no queda nada que puedan llevarse”, da fe Vanessa, alojada en lo que queda de las Casas Baratas. Tiene 30 años, cobra una pensión por discapacidad y va camino de su cuarto hijo: dos están en Chile, con su padre, y la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) le retiró la custodia del tercero. Convive con dos hombres en el domicilio donde cuenta que se crió, de los poquísimos del lugar que conservan la puerta y la ventana sin tapiar. “Hace dos meses y medio que no tengo agua ni luz. En invierno lo hemos pasado fatal”, atestigua.

Vanessa, embarazada de cinco meses, frente a su hogar en las Casas Baratas del Bon Pastor, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Frente a su vivienda, Vanessa ve los bloques erigidos en la larga transición que empezó en Bon Pastor en el 2003 para desprenderse de las Casas Baratas. Justo esta semana se han entregado 50 pisos públicos de alquiler. Su madre fue realojada hace unos tres años, cuando salió del hogar que la hija se empeña en habitar para reclamar uno de los pisos de desdoblamiento, sobrantes en la reforma para repartirlos entre familias con necesidad de más de un domicilio.

“Quiero pagar un alquiler social, agua y luz. Quiero ser normal, pero no hay manera”, lamenta Vanessa. “Creo que se han olvidado de nosotros -intuye-. Espero que me den el piso antes de que nazca la bebé. Si no, tendré que pensar en buscar una habitación. Pero no me pueden desahuciar, esta es mi casa desde la infancia. No voy a salir sin otra vivienda”.

Vacío para verano

El Ayuntamiento de Barcelona admite que los casos de infravivienda enquistados en el lugar no permiten cerrar la última tanda de derribos en el Bon Pastor, iniciada en febrero de 2024. Confía en que el reducto quede vacío y listo para la demolición durante el verano.

El consistorio apunta que solicitará autorizaciones judiciales para desalojar “en caso de que fuese necesario”. Concreta que para uno de los domicilios ya prepara un expediente para instar el desahucio. Asegura que, en circunstancias como las que se producen en ese rincón, se ofrece una plaza temporal en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona a los desalojados y, de apreciarse condiciones de vulnerabilidad, estudia brindar otro tipo de alojamiento provisional.

Escombros y basura arrojada en una de las viviendas medio derrumbadas en las Casas Baratas del Bon Pastor, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Ángela sostiene que, con los 700 euros que ingresa y los 560 de pensión de su madre, pueden asumir un alquiler social. “Vinieron a pedirnos los extractos bancarios, pero no me han ofrecido nada”, afirma.

Escondido en desechos

Dos manzanas de casas baratas fueron tiradas entre diciembre y marzo. El ayuntamiento recabó entonces permiso para expulsar a quienes ocupaban viviendas. Mor Talla pasó por ese trago, apenas un año después de ser rescatado en alta mar, cuando cruzaba de África a Europa. Tras el desalojo, se ha apañado una morada camuflada entre los desechos de una casa asolada.

Mor Talla observa uno de los boquetes de la casa donde se refugia en el Bon Pastor, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

Con parte de la chatarra que recoge, ha recompuesto el habitáculo para no dormir al raso. No en vano era albañil en Senegal. En todo caso, teme que los atracadores penetren por los huecos que quedan por tapar. Ya le han sustraído ropa y bambas.

“No tiene ninguna ayuda, solo lucha para sobrevivir”, aprecian unos compatriotas que le echan una mano. Mor Talla dejó mujer e hijos en su país. Ruega ayuda para obtener los papeles, ejercer su oficio y escapar de los días sin blanca y con hambre.