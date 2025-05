Un centro deportivo reclama 60.000 euros a Barcelona por el cierre de una pista por ruido

El difícil encaje entre el derecho al descanso con la rutina de esparcirse en patios y pistas sigue tendiendo un pulso vivo en Barcelona, casi dos meses después de que el Parlament de Catalunya eximiera de cumplir los límites de contaminación acústica a centros educativos entre las 07:00 y las 21:00 horas y los equipamientos deportivos de 09:00 a 22:00 horas. El cambio legislativo aprobado por unanimidad no ha puesto fin de momento a la disputa originada por las quejas por ruido y la orden de cierre cautelar que el ayuntamiento dictó para las dos canchas que el colegio Salesians Rocafort y el Centre Esportiu Rocafort comparten en un interior de manzana del Eixample. Uno de los terrenos de juego permanece cerrado desde julio pasado, mientras que el otro reabrió en diciembre. Los responsables de las pistas abogan ahora por que el consistorio los indemnice.

El Centre Esportiu Rocafort dio el paso de solicitar una compensación a mediados de febrero pasado, cuando presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento. El complejo pide que le resarza con 60.831,97 euros por los supuestos perjuicios que atribuye a la clausura de la cancha inferior entre julio y diciembre pasados. La entidad señala que tiene la opción de acudir al juzgado a pedir que se le repare si no obtiene respuesta en un plazo de seis meses.

El abogado del club, Eulogio Gallego, sostiene que el espacio “se precintó ilegalmente”, por una supuesta medición errónea del nivel de bullicio. El equipamiento mantiene un contencioso contra la resolución municipal. “Queremos que en sentencia se reconozca que lo que se hizo fue irregular”, apunta el letrado.

Por su parte, el distrito del Eixample atribuyó la reapertura a que los titulares de las pistas habían cumplido con los requerimientos para no volver a superar los umbrales de sonido, lo que llevó a sellar las dependencias. La decisión de deshacer el precinto causó descontento en los vecinos que denunciaron exceso de ruido en los entrenamientos y partidos en las canchas, sobre todo fuera del horario escolar y los fines de semana.

Unos niños durante un acto contra el cierre de las pistas que los Salesians de Rocafort y el Centre Esportiu Rocafort comparten, en Barcelona. / MANU MITRU

"Desde que reabrió, no vemos mucha diferencia con los problemas que ya teníamos antes", comenta una vecina de la manzana de las calles Rocafort, Floridablanca, Calàbria y Sepúlveda. "Muchas veces están hasta las 11 de la noche, con las luces encendidas, y siguen molestando", añade.

Daños y perjuicios

Por su parte, los salesianos de Rocafort se proponen formular también una petición de indemnización por la clausura durante cinco meses de una de las pistas que los alumnos de la escuela comparten con los abonados del club. “Reclamaremos daños y perjuicios”, responde el titular de los Salesians Rocafort, Narcís Frigola.

Aparte del contencioso que interpusieron contra la disposición municipal, los salesianos se plantean interponer una querella. “Tenemos que defender los derechos de nuestros menores, que deberían disponer de las pistas, porque nos están haciendo ir mal como escuela y no podemos desdoblar grupos en algunos momentos”, se queja Frigola.

El directivo de la escuela opina que se está produciendo una “vulneración de derechos” de la infancia. Enfatiza que la regulación que exonera de límite acústico en horario diurno a los patios escolares ya es vigente. Por su parte, vecinos denunciantes recalcan que nunca han discutido el uso del patio para el recreo de los alumnos, sino que cuestionan la acumulación de actividades extraescolares para jóvenes y adultos. "No nos quejamos del horario escolar, los problemas son otros y los horarios de las instalaciones están superampliados", reprochan.

La pista que continúa cerrada es descubierta y se sitúa a apenas dos metros de distancia de los balcones de viviendas de la calle Calàbria que dan al patio interior. El ayuntamiento requirió que se tomen medidas para aislar esa cancha y que no incordie a los residentes. No obstante, no está permitido construir a esa altura en un interior de manzana y tan próxima a los domicilios. Los titulares creen que el único margen de maniobra sería pactar horarios mientras los denunciantes juzgan que recuperar la actividad es incompatible con el reposo de los vecinos. "El derecho al descanso está por encima del juego: si el cambio en la ley se basa en la protección de la infancia, la pista no puede reabrir para que el gimnasio la use", oponen.

Requerimientos al consistorio

Desde que la ley se retocó, tanto el colegio de los salesianos como el Centre Esportiu Rocafort han presentado solicitudes al ayuntamiento para que ponga fin a la clausura de la pista superior, sin uso desde hace casi 10 meses. El complejo atlético ha requerido en tres ocasiones desde marzo al consistorio para que levante “de inmediato” el precinto, apelando a que la nueva normativa de contaminación acústica dispensa a espacios escolares y deportivos, señala Gallego. Afirma que el gobierno municipal no ha respondido por el momento. “Es una injusticia, el retraso es totalmente injustificable, hay silencio e inactividad”, protesta el abogado.

Los salesianos aseguran que las dos reclamaciones que han firmado desde que la cámara catalana revisó la norma tampoco han sido atendidas hasta ahora. Ante la falta de contestación, la congregación advirtió que podría interponer una querella. “No tenemos respuesta sobre a qué hemos de atenernos ni por qué motivo la pista no se ha abierto”, comenta Frigola.

"La modificación de la ley nos sorprendió mucho y nadie nos consultó", aducen vecinos denunciantes. "Se vendió que cerramos patios a los niños y no es así", rebaten.