"Esto es una odisea": el hartazgo persiste entre pasajeros de Rodalies tras el apagón eléctrico

Elisabeth (55 años) y Alejandra (33), vecinas del barrio del Clot en Barcelona, no dudaron este lunes 28 de abril en trasladarse a casa de un familiar en Sabadell (Vallès Occidental), donde la luz volvió sobre las 18.00 horas en algunos barrios, como el de su familia en Sabadell Nord. En su piso de la capital catalana seguían a oscuras y sin noticias durante el 'gran apagón'. “No sabíamos cuándo volvería y preferimos pasar la noche en Sabadell, nos vino a buscar mi hijo”, explica Alejandra. Pero el regreso no sería sencillo. Ahora ya no tienen coche - su hijo trabaja- y no pensaron que Rodalies estaría completamente fuera de servicio, ni siquiera con servicios mínimos.

En la estación de Sabadell Nord, donde esperaban tomar la línea R4, se encontraron con un escenario inédito. Ni trenes ni personal que informara. La única opción era Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), pero lo descartaron. “Tardaríamos más de 40 minutos extra, es una locura”, comenta Elisabeth. Finalmente han optado por el autobús exprés E3. “Esto es una odisea, no se acaba nunca”, resume Alejandra, aún tensa por la noche anterior y sin saber cuándo volverán a la normalidad.

La inactividad total de Renfe desde el apagón ha obligado a miles de personas a reorganizarse de forma improvisada. Los que no disponen de vehículo particular han tenido que optar por rutas alternativas, combinando buses, FGC y metro, lo que ha incrementado los tiempos de trayecto y generado malestar. En la misma estación, Iván, viajando con su hija pequeña, se muestra visiblemente frustrado. “Tenía que ir a Sants para tomar el AVE a Roses. Ahora con FGC voy a Provença, luego metro, y después Sants. Me desmonta todo el plan”, se queja.

Iván en la estación de Sabadell Nord comprando un nuevo billete / El Periódico

Elena García estudiante en Sabadell de 18 años que vive en Terrassa, resume su jornada en números: “Tardo más del doble. Son 14 paradas más. Me ha llamado mi madre preocupada dicendo que cogiera una ruta alternativa”.

Maite Rama, vecina de Barberà del Vallès, dice que normalmente tarda 15 minutos en llegar a su trabajo. “Hoy han sido 45. Me he enterado por una vecina que no funcionaba Renfe. He tenido que improvisar sobre la marcha y tendré que hacer FGC y bus”.

esde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han asegurado a este diario que durante la mañana notaron una afluencia mayor de pasajeros, especialmente en la franja de primera hora, pero que no fue comparable con situaciones de gran colapso como cuando hay una incidencia directa en su red. “Hemos visto más gente, sobre todo entre las 7 y las 9. Luego se ha estabilizado. El volumen era alto, pero asumible”, indican fuentes de FGC. También destacan que en muchas estaciones los usuarios se quejaban de la falta de información por parte de Renfe. Según varios testimonios, no fue hasta media mañana que comenzaron a verse trabajadores de la compañía ferroviaria en los andenes.

Elena García y Maite Ramos entrando en FGC de Sabadell Nord / El Periódico

En ausencia de servicio ferroviario y sin previsión clara de restablecimiento, el día a día de miles de vecinos ha quedado alterado. Los viajeros se resignan. Algunos, como Elisabeth y Alejandra, esperan que todo vuelva a funcionar pronto.