Colas de coches desde la madrugada en las gasolineras de Barcelona para repostar y rellenar generadores

Las gasolineras de Barcelona han empezado este martes abarrotadas de conductores que llevaban casi un día sin poder repostar. Y el efecto de estas horas sin abastecimiento se ha notado en toda la ciudad.

Dos urbanos controlaban el tráfico la mañana de este martes junto a la gasolinera que está encima de la plaza de Alfonso Comín, junto a una salida y una entrada de la Ronda de Dalt. Es un punto en el que la afluencia de vehículos suele ser elevada, por el acceso a la Ronda y, en función de los horarios, porque hay centros escolares cerca.

Pero lo que no suele pasar, como sucedía esta mañana pasadas las 9.00, es que la cola para acceder a la gasolinera empezara fuera de la misma, en el carril derecho de la parte superior de la plaza. Decenas de coches esperaban para repostar y la espera era más o menos de media hora para llegar a los surtidores.

Dentro, una de las empleadas, Heidi, explicaba que había gente esperando para repostar desde las cinco de la mañana, y que han empezado a trabajar una hora más tarde. “Primero, con la persiana bajada”, porque todavía no parecía seguro que pudieran empezar a abastecer a la gente: “Nos han dicho que se volvería a ir la luz”. Pero no ha sido así, salvo dentro de la tienda, donde no funcionaban las lámparas, pero sí las máquinas para cobrar.

No pasa el autobús

700 metros más abajo, en la gasolinera que está en la esquina de Craywinkel con República Argentina, los coches que hacían cola impedían en algunos momentos el paso del autobús que sube por la segunda calle y gira a la izquierda justo en ese punto.

En esa gasolinera, según relataba una de sus empleadas, Jeanette Ponce, desde que han abierto, a las 7.00, la afluencia de coches ha sido muy elevada. A las 9.30 la situación era mucho más calmada, en contraste con la de Alfonso Comín, donde a la misma hora decenas de conductores seguían haciendo cola.

Un hombre llena depósitos de gasoil para el generador de la casa en la que trabaja. / T. S.

Gasoil para generadores

En la gasolinera de la Ronda de Dalt con Iradier, han trabajado “a tope” desde las 6 de la mañana, el turno en el que ha empezado Sonia Rodríguez. Allí se daba una situación que complicaba un poco más el tráfico: a causa de una pequeña obra, justo antes de la gasolinera en sentido Llobregat, el lateral de la Ronda se veía reducido de dos carriles a uno, lo que ha generado una cola considerable desde Anglí hasta Iradier.

En esa gasolinera no solo repostaban vehículos, Jorge Sandoval llenaba de gasóleo unos cuantos depósitos que llevaba en el maletero. “Trabajo en una casa en Vallvidrera, ayer salvamos la situación con generadores y se agotó el combustible”.