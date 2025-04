Distintos puntos de Barcelona aún sufren breves apagones este martes: "La luz se ha ido tres veces en una hora"

El subministro eléctrico se ha normalizado oficialmente en Barcelona la madrugada de este lunes al martes, sobre las 03:30 horas, pero la red aún acarrea consecuencias del gran apagón que dejó España a oscuras este lunes. Unos breves apagones han incordiado distintos puntos de la ciudad este martes durante unos instantes más bien breves.

Un tramo del barrio de Sants, en la capital catalana, ha vivido un segundo corte de electricidad este martes por la mañana, confirman fuentes de Endesa a EL PERIÓDICO. "Ha habido una incidencia a las 11.25 horas por la discontinuidad del servicio a raíz del apagón de ayer", ha apuntado un portavoz de la compañía. Los vecinos afectados, alrededor de la rambla Badal y la calle de Sants, han recuperado el suministro hacia las 12.15 horas, agrega Endesa. "Ha sido puntual", indica.

A su vez, se ha registrado otra pequeña caída del servicio en la Barceloneta, de apenas unos 20 minutos este mediodía. Endesa ha informado de que una línea eléctrica de media tensión que alimenta a un tramo del barrio se ha desconectado a las 13:12 horas. La luz se ha recuperado a las 13:34 horas. Una empresa de la calle Escar se ha visto de nuevo afectada este martes por unos instantes. La plantilla ha salido del edificio, tras perder la corriente y la conexión a internet, al carecer de generador para continuar con el trabajo.

Tiendas y vecinos afectados

Este diario ha podido constatar afectaciones en comercios de la calle de Sants -uno de los ejes comerciales de Barcelona- y también algunas viviendas de la misma vía y del entorno. Pablo ha explicado mientras reponía bebidas en la nevera de un local de comida rápida que se han vuelto a quedar por momentos sin electricidad a media mañana. "Han sido tres apagones, durante 40 minutos o una hora, más o menos a partir de las 11:30 o las doce menos veinte", ha estimado.

La recaída en los problemas de suministro ha sido fugaz. Diez minutos a lo sumo, según diferentes comerciantes consultados. Rashid regenta una ferretería, donde han vuelto a quedarse a oscuras durante unos cinco minutos esta mañana. "Ha sido poco tiempo y, cuando ha pasado, ya habíamos abierto", ha contado el vendedor, que esperaba un repuesto de linternas tras agotar todas las existencias durante el percance de este lunes. "Tenía unas 30 y no me queda ninguna, cuando no suelo vender más de dos o tres al día. Vino mucha gente pidiendo pilas, bombonas de cámping gas y también radio con pilas, pero de eso no tengo porque ya casi no se venden", ha dado fe.

Vecinos de algunos bloques de la zona calle de Sants y de la próxima calle Tenor Masini también se han vuelto a quedar en penumbra durante unos instantes. En la calle de Sants, un joven explicaba que han perdido el suministro en casa durante unos pocos minutos. Una vecina de la misma escalera se ha quejado de que el teléfono fijo no funcionaba bien. También algunas voces han detectado fallos con la conexión a internet; en cambio otras han contestado que este martes el wifi tiraba con normalidad. En la cercana calle Tenor Massini, algunos vecinos han perdido la luz en tres ocasiones hacia el mediodía, si bien los cortes han sido efímeros. De apenas segundos, en algún caso.

Quince kilos de carne a la basura

Del mismo modo que los cortes esporádicos de esta mañana han sido caprichosos y varios comercios se han librado de ellos mientras otros colindantes revivían por momentos el desconcierto del unes, los daños de la inaudita incidencia generalizada resultan desiguales según en qué tienda se pregunte. Donde ha dejado mella ha sido en la carnicería de Alí: a media mañana, recontaba entre 10 y 15 kilos de carne echada a perder. "Hemos tenido que tirar mucha cosa: pechugas, pollo, ternera...", enumeraba el carnicero. Ha preguntado ya al seguro si le cubrirán las pérdidas.

Mailen responde tras el mostrador de un puesto de empanadas argentinas. "No volvió la luz en todo el lunes y tuvimos que cerrar a las seis, porque ya no teníamos forma de cocinar, pero pasamos toda la comida a otro frigorífico y la pudimos salvar", atestigua.

Mari y Emilio se encargan de un asador de pollos. Han respirado tranquilos esta mañana al comprobar que el género no se había podrido. "Menos mal que no hemos tenido que tirar nada", resoplaba Mari. "Estuvimos abiertos hasta que el datáfono tuvo batería y mientras tuvimos datos en el móvil, con lo que pudimos cerrar a la hora habitual y vender lo que teníamos en el escaparate, aunque no pudimos cocinar nada", ha señalado. Pablo cuenta que en su local optaron por no abrir el frigorífico en ningún caso durante la extraña jornada de ayer. "Conseguimos que se conservara todo", se felicitaba.

Sants, de los últimos en tener luz

El barrio de Sants fue de los últimos -sino el último de todos- en recuperar la electricidad. Àlex y Anna, residentes en el casco antiguo de Sants, recuperaron la luz a la una y media de la noche. Casi 10 horas de diferencia respecto a otros vecindarios, como Sant Andreu. Allí otro testimonio, Cristina, explicaba ayer que tenía electricidad a las 15.45 horas.

La razón es la estructura vertical del sistema eléctrico. Fuentes conocedoras explican que el servicio se iba restableciendo a medida que Red Eléctrica Española reconectaba subestaciones, lo que permitía a la distribuidora -Endesa, en este caso-- maniobrar para alimentar las redes territoriales y que la luz llegara finalmente a los destinatarios. Primero entraron en servicio las subestaciones más periféricas de Barcelona: Sant Andreu, Penintents, Zona Franca, Motors... Y el resto llegó después, cuando ya anochecía.

La corriente tampoco regresó al mismo tiempo en todos los puntos de la calle de Sants. Sin salir de esa vía, hubo establecimientos que desistieron de permanecer abiertos hacia las 18:00 horas y no recuperaron la corriente en todo el día. En cambio, en otros comercios la luz se restableció hacia las 18:30 horas y pudieron reabrir.