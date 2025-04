Barcelona empieza el día con la luz "prácticamente" recuperada y ya desmonta los polideportivos para pernoctar

Barcelona ha empezado este martes con la "máxima normalidad posible", dadas las circunstancias tras el apagón generalizado en toda España, y con la luz "prácticamente" recuperada en toda la ciudad. El alcalde, Jaume Collboni, ha comparecido esta mañana tras la última reunión del centro de coordinación de emergencias, el CECOR, para actualizar la situación en la capital catalana, que se ha despertado con todas las líneas de metro operativas, electricidad en la myaor parte de los distritos y ya desmonta los polideportivos donde han pernoctado unas 250 personas que no podían volver a sus residencias.

"Hemos conseguido empezar el día con la máxima normalidad posible", ha afirmado Collboni en rueda de prensa junto a los tenientes de alcalde, Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Batlle y Jordi Valls, la gerente municipal, Laia Claverol, y los jefes de la Guardia Urbana y Bombers de Barcelona, Pedro Velázquez y Sebastià Massagué, respectivamente. Como ya hizo anoche, el alcalde ha agradecido el "civismo" de la ciudadanía ante "un hecho que nunca había pasado en la ciudad". "Ha facilitado la vida en Barcelona y la rápida recuperación de la normalidad".

Una de las prioridades del Ayuntamiento de Barcelona fue garantizar la movilidad en transporte público mientras durara la excepcionalidad. Por eso el metro ha funcionado durante toda la noche y a las tres de la madrugada ya estaban el 100% de las líneas activas y funcionan con normalidad esta mañana. "Se ha hecho un gran esfuerzo", también del refuerzo de buses para que la gente pudiera desplazarse.

Preocupación en Sants

El punto de más preocupación, ha dicho el alcalde, es la estación de Sants, donde se acumulan personas que no pudieron coger su tren este lunes. Además, Rodalies sigue sin funcionar por incidencias provocadas por la avería, mientras que los trenes de alta y media velocidad sí funcionan. El consistorio ha desplazado hasta allí el servicio de Cruz Roja que operaba en los polideportivos habilitados para las personas que no podían volver a sus residencias ayer.

No está previsto que el apagón generalizado de este lunes afecte a eventos que se celebran esta semana en Barcelona. Collboni ha explicado que la Feria de Abril, que tuvo que cerrar ayer, retomará hoy la normalidad, y que "no debe haber problema" para que mañana se celebre el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Inter en el Estadi Lluís Companys.

Ninguna incidencia "grave ni preocupante"

Collboni ha informado que no ha habido ninguna incidencia "grave ni preocupante" ni de movilidad ni de seguridad. "Es curioso pero no hemos tenido ni incidencias ni accidentes de tráfico en momentos en los que los semáforos no funcionaban. La gente se ha hecho cargo de la situación", ha señalado. La gran mayoría de semáforos ya funcionan en Barcelona. En este momento hay solo ocho cruces con semáforos afectados que se están arreglando uno a uno.

Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana reforzaron sus agentes para garantizar la seguridad en las calles por la noche, muchas de ellas todavía sin luz. El cuerpo barcelonés contó con un 40% más del servicio de noche. Durante el día, los servicios de emergencia atendieron 789 incidencias, el 71% de las cuales para rescatar a personas atrapadas en ascensores o para ayudar a personas con movilidad reducida. También se facilitaron evacuaciones a estaciones de tren y metro, como la estación de Sant Andreu.

Esta mañana también se ha reforzado el servicio de limpieza para zonas con "necesidades extras" dado que ayer "mucha gente hizo vida en el espacio público". Todavía no está garantizado el suministro de agua en los barrios de montaña, especialmente en Collserola, por problemas con el bombeo. Aigües de Barcelona está trabajando para que pueda restablecerse lo más rápidamente posible. El ayuntamiento no desactivará la alerta del plan de protección civil hasta que el sistema eléctrico sea fiable. La próxima reunión del Cecor será a las 13.30 horas.