Colas enormes en Sants y pasajeros sin tren tras el apagón histórico: "No sabemos cuándo podremos salir"

Un día después del apagón histórico, la confusión que se apoderó durante horas de España a lo largo de un lunes atípico continúa este martes en la estación de Sants, en Barcelona. El vestíbulo ha seguido repleto esta mañana de pasajeros indignados porque los retrasos y las cancelaciones de viajes se estén prolongando este martes, pese a haberse restablecido el suministro eléctrico. Forman grandes colas para tratar de saber cuándo podrán tomar el tren que les lleve a un destino que ya tienen pagado.

“Hay mucha zozobra, angustia y tensión”, han resumido Marina y Fernando, un matrimonio argentino, procedente de Rosario y de vacaciones en España con sus cuatro hijos menores. Ayer tenían que tomar un convoy de alta velocidad a las 13:50 con destino a Madrid, pero el corte de luz hizo saltar los planes y los obligó a improvisar. “Nos encontramos con un caos y tuvimos que pagar otra noche de hotel”, ha afirmado Marina.

La familia explica que les dieron la opción de subir a un tren Ouigo este martes a las 06:30, por lo que pagaron un nuevo pasaje. Tras darse un buen madrugón, se han topado con que ese tren que debía partir temprano de Sants tampoco ha podido salir hacia la capital. “Hemos vuelto a dejar a nuestros hijos al hotel y tendremos que hacer otra reclamación para recuperar el dinero”, ha lamentado la pareja, que cruzaban los dedos para que un tren programado a las 11:00 sí que les permitiera desplazarse a Madrid. “Pero no confundamos pronósticos con deseos”, prevenía Fernando.

Avisos por megafonía

Los mensajes que la megafonía ha repetido durante toda la mañana en Sants no resultaban halagüenos. Los altavoces han escupido durante horas que el servicio estaba detenido y que se confiaba en restablecerlo y reasignar a los pasajeros a lo largo del día. No obstante, no concretaba una hora, para desespero de los afectados.

María Elena Plaza y Feliciano Bejarano debían salir hacia Sevilla a las 09:50. “Pero no tenemos información, la oficina de Iryo está cerrada, tampoco nadie se pone al teléfono ni responde a los correos”, se ha quejado el matrimonio, que subrayaba que una urgencia les requiere en Andalucía. “Vamos allí para cuidar a nuestro nieto, porque mi hija vive allí y nos está esperando”, ha comentado Plaza. Al engorro de la demora, ha añadido que nunca se ha encontrado en la tesitura de tener que reclamar la devolución del coste de un pasaje. “No tengo ni idea de cómo se hace, nunca me había encontrado en esta situación”, ha admitido.

Magdalena Ouro debía coger a las 09:05 un tren que le transportara a Galicia. “Pero todo está anulado. Mi hija está en la cola para ver qué pasa con los billetes. Voy porque un sobrino está muy enfermo, para morir ya... Pero mire qué panorama hay”, ha invitado a observar la mujer, señalando las filas enormes formadas ante las ventanillas. Le acompañaban Olga y Antonio, enfadadísimos. “Dicen que ellos no tienen culpa. ¡Pues nosotros aún menos!”, ha espetado Olga. “El problema es que no nos dicen si sale más tarde, si debemos esperar a mañana o si nos cambian el billete”, ha protestado Antonio.

Sebastián Hernández sufría por no agarrar a tiempo el avión que le aguarda a las 15:00 horas en Barajas para volver a su país, Costa Rica. Debía subir en Sants con sus dos pequeños al tren con destino a Atocha a las 08:45, donde le espera su mujer. “Pero se ha suspendido y ni siquiera sabemos cuándo podremos llegar a Madrid”, se desahogaba una hora después de quedar atrapado en el colapso ferroviario. No obstante, ha visto abrirse el cielo al anunciarse que el tren que andaba con retraso saldría por la vía 3, si bien no precisaba a qué hora exacta.

"Toca volvernos para casa"

Quienes se han llevado un chasco han sido Juan y Natalia, dos jóvenes que se dirigían a Valencia. Se han topado con que un informador ha avisado a la multitud con un megáfono que el servicio hacia las capital de Levante se ha suspendido este martes. Natalia ha maldicho su mala suerte.

“Nos hemos encontrado una cola infernal y nos hemos enterado de casualidad de que hoy no saldrá. Así que toca volvernos para casa”, mascullaba Natalia, inquieta por desconocer si los reubicarán pronto. Juan debía regresar al trabajo. “No sabemos cómo irá la devolución de los billetes pero, más que el dinero, me preocupa cuándo podremos salir”, ha reconocido.

Divina y Amparo clamaban juntas su enojo. Sentadas en el suelo y cargadas con el equipaje, aguardaban una respuesta tras quedar en tierra al anularse un viaje con final en Lugo. “Estoy muy cabreada, mi hija está haciendo cola en información y no sabemos absolutamente nada. Este es el buen servicio que tenemos”, ha ironizado Amparo. “No nos han informado de nada y la cola es interminable”, ha dicho Divina. Amparo ha añadido que comprendía que hubiera “dificultades” tras el inédito percance que dejó a oscuras ayer al país. “Pero me sabría muy mal que anularan el viaje. Aquí hay mucha gente que no vive en Catalunya y no tiene dónde alojarse hoy. Vivo en Carballo, así que si el tren no sale, tendré que quedarme en la estación o buscarme una plaza de hotel por mi cuenta”, barruntaba.