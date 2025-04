El apagón deja sin agua durante horas a barrios de montaña en Barcelona: "He ido al trabajo sin ducharme"

El gran apagón de este lunes no solo dejó a oscuras a toda España, sino que hurtó otros suministros a numerosos vecinos en Barcelona. Las alteraciones se extendieron a la red telefónica y la conexión a internet, pero también al abastecimiento de agua corriente, cortado durante largas horas en distintas zonas de montaña de la capital catalana.

En barrios que se asoman sobre la ciudad, como Torre Baró o la Teixonera, no han recobrado el agua hasta esta mañana, varias horas después de recuperar la corriente eléctrica. Algunos vecinos cuentan a EL PERIÓDICO que, pese a que el agua ha vuelto a fluir este martes, los grifos han escupido un líquido mugriento, imbebible, a lo largo de la jornada.

“Salía sucia, muy guarra… Ha pasado hasta ahora hace poquito”, daba fe Juan José Chinchilla a media tarde en su domicilio, en la ladera de la Teixonera. Al igual que otros residentes de la zona, ha explicado que el agua ha manado de nuevo a partir de las nueve de la mañana de este martes, con demora en comparación con la electricidad, que se restableció de madrugada. Juan José no sabe bien a qué hora regresó, pero se dejó la lámpara de la mesita encendida. Le ha despertado al encenderse de repente, bien pasada la medianoche.

“Hubiera preferido que volviera antes que la luz, porque es mucho más incómodo estar sin agua”, atestigua el hombre. Juan José cuida de su mujer, gravemente incapacitada. “Tengo que asearla y no podía hacerlo, solo con toallitas. Tampoco hemos tenido agua para tirar de la cadena del váter ni para lavarnos las manos”, ha lamentado.

Por su parte, Aigües de Barcelona ha informado que el suministro ha regresado hacia las 08:00 horas "en muy buena parte del servicio que se había visto afectado", en las "cotas más altas del área metropolitana de Barcelona". Ha añadido que los perjuicios han podido seguir en "algunas zonas más altas", si bien ha calculado que recuperarían el abastecimiento antes de las 09:00 horas. "Pese a eso, hasta que la red se estabilice no podemos descartar afectaciones puntuales en la red", ha matizado.

Fastidio y ansiedad

El contratiempo también ha escamado a Cochi, vecina de la Teixonera. “Aún pude lavar los platos ayer después de comer, cuando ya estábamos sin luz, y fue saliendo cada vez menos agua del grifo hasta que se acabó hacia las seis de la tarde”, ha relatado.

Desde que la electricidad retornó a su casa hacia las 22:00 horas de este lunes, han pasado todavía 11 horas más con los grifos totalmente secos. “No me ha molestado estar si luz, porque nos hemos apañado con una radio a pilas y un fogón, pero sí me ha fastidiado estar sin agua”, ha reconocido Conchi, que vive con su madre, impedida. “Me ha generado ansiedad, porque lleva pañales y debo bañarla, hemos tirado todos en casa con toallitas”, ha admitido.

Maria Moreno se ha declarado asqueada porque, tras unas 15 horas sin agua, saliera sucia en su piso de la Teixonera. “Hemos pasado más horas sin agua que sin luz”, ha calculado. “Los niños no se han bañado desde el domingo, no sé si mi pareja ha podido ducharse en el gimnasio y yo no he podido hacerlo hasta las 12.30”, ha desgranado por la tarde, cuando iba a la guardería a por sus hijos. Cuando los ha dejado esta mañana, el agua no había vuelto todavía al centro educativo.

Además, en casa de Maria no han podido lavarse los dientes y los platos sucios se han acumulado en el fregadero. Ha asegurado que el líquido de la cisterna del váter y del lavamanos del lavabo ha adquirido un tono “muy marrón”. Aún pintaba más bien turbio esta tarde. Aparte, se ha quejado de la respuesta “esperpéntica” de la compañía. “Hemos llamado esta mañana y nos han dicho que los contadores de luz tienen una bomba y debíamos iniciarla. Han dejado toda la responsabilidad en la comunidad de propietarios. ¿Si podía venir un técnico? Imposible”, ha resumido.

Cubos llenos

Carla vive en Guinardó y trabaja en Mataró. Con el caos de ayer, no pudo tomar el camino de vuelta a casa hasta pasadas las 23:00 horas. Cuando llegó, descubrió que aún carecía de luz y agua. La electricidad la recobró hacia la medianoche, la conexión a internet ya tiraba cuando se ha despertado pero, en cambio, el agua aún se hacía de rogar a primera hora de la mañana.

“He tenido que ir al trabajo sin ducharme”, ha reconocido Carla. “Mis familiares me han ofrecido que fuera a sus casas para lavarme, pero era imposible porque hubiese llegado tarde al colegio para llevar a mi hija y luego al trabajo”, ha resuelto.

En Torre Baró, ayer tocó llenar cubos. “Hemos pasado 12 horas sin agua”, estima Toni Ruiz, habitante del vecindario de casas dispersas en un extremo de Collserola. “Avisé a los vecinos del entorno y rellenamos baldes, vasos y todos los recipientes que teníamos con el hilito de agua que salía de los grifos. Debíamos hacer acopio, porque no sabíamos si estaríamos un día, dos o 10 sin agua”, ha alegado.

En algunos tramos de Torre Baró, el agua regresó por la medianoche, junto a la luz. En la zona de Ruiz, se demoró aún más y no han dispuesto de agua corriente hasta las 06:30 de la mañana. “Pero al principio salía de un calor marrón y con poca presión”, ha descrito.

“Nadie esperaba quedarse sin agua y fue lo malo”, observa la presidenta de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, Valeria Ortiz. “Aunque el corte no fue íntegro y hubo algunas calles que mantuvieron el agua, recibimos un 'boom' de mensajes cuando se fue: explicamos a los vecinos que las bombas que suben el agua al barrio funcionan con electricidad, por lo que difícilmente podíamos recibirla sin luz”, precisa. Aigües de Barcelona ha indicado que ha desplegado planes de contingencia y ha desplazado equipos electrógenos en los "puntos más críticos" de la red "para suplir la falta de fluido eléctrico".

Ortiz agrega que han detectado una baja presión del suministro a lo largo de la mañana, por lo que el líquido brotaba débil de los grifos. “A lo largo del día ha ido mejorando”, ha señalado. La normalidad se ha acabado por recuperar al completo hacia el mediodía.