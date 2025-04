El AMB licitará por unos 800 millones de euros la concesión de agua para Sant Cugat y otras siete ciudades del área de Barcelona

La nueva concesión del servicio de agua para ocho ciudades del área de Barcelona, entre las que destaca Sant Cugat del Vallès, estará valorada en unos 800 millones de euros para una duración de 25 años y será licitada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el tercer trimestre de este 2025 con la previsión de que empiece a operar el 1 de enero del 2026.

Estos detalles, que avanza EL PERIÓDICO tras confirmarlos documentalmente a través del Plan de Contratación 2025 del AMB, cobran notoriedad este 29 de abril al haberse aprobado inicialmente —con votos en contra de Comuns y ERC y abstenciones de PP y Junts per Tiana— en el Consejo Metropolitano del AMB tanto el estudio de viabilidad como la fórmula de gestión indirecta del suministro domiciliario en, además de Sant Cugat, los municipios de Cervelló; Corbera de Llobregat; La Palma de Cervelló; Tiana; Sant Andreu de la Barca; Molins de Rei; y Ripollet. En algunas de estas ciudades, las concesionarias (Sorea —Grupo Agbar— en Sant Cugat, Corbera y Cervelló, por ejemplo, o Aqualia en Molins de Rei) han seguido operando pese a haber caducado los contratos hace años.

El mecanismo legal del AMB para vertebrar la nueva concesión de concretamente 795,2 millones será el de la denominada 'gestión indirecta', a través de la cual sacará a concurso un contrato a 25 años para que un operador privado lo asuma bajo la supervisión pública del AMB, escenario que abrirá el mercado a la competencia entre concesionarias. EL AMB ha optado por esta fórmula por sus "ventajas de reducción de costes por economía de escala, de simplificación de estructura o de compartición de gastos comunes", esgrime el ente. La inversión necesaria que calcula el AMB para estos municipios es de 168,7 millones, lo que contará con la garantía de que el primer año de servicio se mantengan las tarifas y que "repercuta en la factura" a partir del segundo año.

Un límite de este concurso es que a él no podrá presentarse la empresa mixta Aigües de Barcelona —integrada por el Grupo Agbar (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%)—, que presta servicio en la capital catalana y otras 22 ciudades de su entorno, pero sí podrá hacerlo el Grupo Agbar con otra estructura societaria. La actual concesión a Aigües de Barcelona culmina el año 2047, mientras que la previsión de esta nueva contrata es terminar en el 2051, cuatro años después.

De este modo, el AMB desestima la alternativa de crear una empresa pública para gestionar el suministro y también la de replicar el actual modelo de una nueva empresa mixta con mayor o menor participación de la administración metropolitana. Este punto, de hecho, ha sido el principal motivo de discusión en el Consejo Metropolitano de este martes, donde PSC y Comuns, ambos socios del gobierno metropolitano junto con ERC y Junts, han escenificado una confrontación que reedita las de plenos anteriores.

La oposición más férrea a la gestión indirecta del agua en estas ocho ciudades la ha ejercido la portavoz de los Comuns, la concejala barcelonesa Janet Sanz, quien ha vuelto a sacar a colación un estudio técnico del AMB en 2022 —consultado por este diario—, cuando la exalcaldesa Ada Colau lideraba la administración, que concluía que un modelo de gestión directa "genera menos conflicto de intereses" y permite tarifas entre un 7% y un 10% más bajas. "Asistimos a la crónica de una privatización anunciada de un derecho básico y humano", ha criticado Sanz, quien ha defendido que el mejor modelo en términos de precios asequibles y eficiencia para la gestión del agua es una empresa pública o, al menos, una empresa mixta donde el AMB posea más del 15% de participación, proporción que ha tildado de "vergüenza".

La réplica del gobierno metropolitano la ha dado el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, el socialista Antonio Balmón. "Cuando una administración concesiona no está privatizando. Aquí no hay privatización, sino un sistema de control público. Podemos discrepar, pero no puede ser que una concesión que no le gusta sea privatizar y otra que le gusta, no", ha contestado a Sanz.

Sobre la disputa entre dos socios del gobierno cuatricolor del AMB, Balmón ha garantizado que "el consenso de este gobierno está asegurado, tiene buena salud". Y ha aprovechado, junto con la vicepresidenta de Cicle del Aigua del AMB, la alcaldesa de Sant Joan Despí Belen García (PSC), para recordar que decisiones del AMB que lideró Colau han costado procesos judiciales contra Aigües de Barcelona, como los que se han saldado con una deuda metropolitana de 32 millones por costes de saneamiento impagados.

Origen en una sentencia del TSJC sobre la competencia del AMB

Los ocho municipios mencionados se hallan entre los que han traspasado la competencia del agua al AMB tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de octubre de 2020, la cual ratificó la competencia metropolitana del agua en la conurbación barcelonesa de 3,3 millones de habitantes. Una competencia hasta la resolución en poder de los consistorios.

Este último año, el AMB ha ido asumiendo la competencia del servicio en los municipios vía comisiones mixtas entre la administración metropolitana y los ayuntamientos. Antes de las elecciones municipales del 2023, los gobiernos municipales de algunas de estas urbes se habían mostrado favorables a la gestión directa del agua, escenario que choca con la citada sentencia del TSJC y que debería contar con el beneplácito del AMB. Además de la concesión de Barcelona y las 22 ciudades y de estas ocho concesiones caducadas, en el AMB conviven algunas empresas municipales de agua, como son los casos de Aigües del Prat (El Prat de Llobregat) o Aigües de Barberà (Barberà del Vallès).

El caso de estas ocho localidades es relevante porque entre ellas se hallan las que mayor consumo doméstico de agua por habitante registran, según datos del Institut Metròpoli. Cervelló (140,2 litros por habitante y día), Sant Cugat del Vallès (136 litros) y Tiana (134,4 litros) son las tres ciudades metropolitanas que mayor consumo doméstico de agua por habitante registran. Badia del Vallès (88 litros), Santa Coloma de Gramenet (99,5 litros) y L'Hospitalet de Llobregat (99,8 litros), las que menos. La media metropolitana está en torno a los 100 litros por habitante, según cálculos de la AMB.

El proceso de traspaso de competencia de los ayuntamientos al AMB lo ha seguido de cerca la plataforma ecologista Aigua és Vida, favorable a la gestión directa y municipalización del servicio del agua. En diversos comunicados, los activistas han secundado la posición política de los Comuns al mostrarse críticos con lo que consideran un proceso de "privatización" del servicio agua en el área de Barcelona.