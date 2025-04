El metro de Barcelona funcionará durante toda la noche para garantizar los desplazamientos en esta situación expecional provocada por el apagón masivo en España mientras se trabaja en recuperar la normalidad en toda la red. Por ahora ya se ha retomado el servicio en el 80%.

Lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, en declaraciones a los periodistas en torno a las 22.30 horas. Según ha explicado, trabajadores del metro se han mostrado voluntarios para que pueda funcionar durante todo el día. No obstante, ha vuelto a pedir a la ciudadanía que no se mueva de casa si no es imprescindible. "Es la gran recomendación", ha recordado al mismo tiempo que ha agradecido su "civismo".

En la L1 se ha restablecido el servicio pero los convoyes no paran en Catalunya; la L3 funciona entre Zona Universitària y Montbau; la L4 entre Maragall y Passeig de Gràcia; la L5 funciona completamente pero los trenes no paran en Coll/Teixonera y Carmel y, finalmente, la L9 y L10 Norte y Sur operan con normalidad. También se han reforzado los autobuses, que operarán durante todo el tiempo que sea necesario.

40% de suministro recuperado

También ha anunciado que ya se ha recuperado el 40% del suministro eléctrico en la ciudad. Ha ofrecido un nuevo dato y es que ocho de cada diez semáforos ya funcionan con normalidad, lo que garantiza una mayor seguridad vial. En este sentido, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha precisado que no ha habido incidencias ni ningún "problema especial" en cuanto al tráfico, como choques entre coches o con peatones por la falta de coordinación semafórica.

Las zonas de Barcelona donde todavía no ha llegado la luz a esta hora, según ha detallado Collboni, son Sant Martí y Sant Andreu. "En el entorno de la Sagrera todavía están a oscuras". En estas zonas habrá más patrullaje de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana para reforzar la seguridad.

"Todavía se tardará unas horas"

Aunque en algunas ciudades metropolitanas ya se ha recuperado considerablemente la normalidad, el alcalde de Barcelona ha dicho que la capital es "una gran ciudad" y que "todavía se tardará unas horas en recuperar la normalidad". No ha dicho qué hora puede ser, pero confía en que mañana por la mañana ya pueda haber luz en todos los distritos y todos los servicios reestablecidos. El Comité de Emergencia se volverá a reunir a las 23.30 horas esta noche y mañana a las 7.00 horas será la siguiente reunión.

Como ha pasado también en Badalona, Collboni ha admitido "dificultades" de suministro de agua en cotas altas de Barcelona. "No va por peso de la gravedad, sino con bombas". Por eso ha pedido a Aïgues de Barcelona que refuerce o que pida a Red Eléctrica que priorice las zonas que reciben el suministro mediante bombas.