Electricidad y telefonía empiezan a restablecerse en el área de Barcelona, entre tres y seis horas después del apagón

El suministro eléctrico y la línea telefónica, así como el acceso a internet, han empezado a restablecerse en el área de Barcelona a partir de las tres y mediade la tarde. Un mínimo de tres horas después del apagón generalizado que ha azotado toda la Península Ibérica y parte del sur de Europa. De forma gradual, confirman varias fuentes, domicilios y centros de trabajo han recuperado el servicio.

Así, miles de personas han reconectado con su red de contactos y han puesto en marcha electrodomésticos y otros aparatos eléctricos de primera necesidad. Los barrios de Sant Andreu, Sagrada Família y Vila Olímpica en Barcelona y el de la Florida en l'Hospitalet son tres de los que han recuperado la conectividad. El transporte público no ha corrido la misma suerte. Un tramo de la L1 de metro ha sido la primera muestra de normalización, pasadas las cinco de la tarde. La previsión para Rodalies es que recuperen la cadencia la tarde del lunes, mientras que regionales y media distancia tendrán que esperar al martes por la mañana.

"Lo primero, cargar el móvil"

"He estado desde las 12:36h sin luz y la he recuperado sobre las 15.45h", precisa una vecina de Sant Andreu, Cristina Allué, en conversación con EL PERIÓDICO. "Lo primero que hemos hecho al volver la electricidad ha sido cargar el móvil y poner en marcha las noticias", expone. Luego, tratar de contactar con todos los allegados.

El apagón la ha sorprendido en el ascensor de una facultad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en la octava planta. Ha quedado atrapada y ha sobrellevado la angustia gracias a los gritos de apoyo de compañeras de trabajo. El mal trago ha durado media hora pero se le ha hecho eterno: "Me han ayudado a salir los técnicos y compañeras. Y al llegar a recepción han decidido cerrar toda la actividad del edificio". Celebra la "buena idea" de haber mandado a todos a casa, "porque sino sería imposible coger el bus".

Ella ha vuelto a pie de Glòries a Sant Andreu: "Todas las tiendas pequeñas estaban abiertas, sin luz y con los trabajadores afuera. Supongo que tampoco podían cerrar algunas puertas... Todo el mundo miraba móvil. La conexión iba y volvía. Mucha gente caminando". "A medio camino me he detenido para usar el wifi en la biblioteca, que todavía funcionaba mientras estaban cerrando. Había más gente aprovechando para llamar. Muchos no sabían cómo volver a casa", resume. "He ido en primer lugar a casa de mis padres, a comer porque ellos tienen fuego de gas y podían cocinar, y además tenían la radio puesta". Al llegar por fin a su domicilio se ha encontrado con el restablecimiento del servicio.