Colas en supermercados y caos en un gran centro comercial del área de Barcelona: "No tenemos luz ni sistema informático"

Las largas colas y el caos se han apoderado este 28 de abril de los establecimientos del centro comercial Gran Via 2, ubicado en la intersección entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. Especialmente en los supermercados, en este caso Carrefour, cuyos generadores eléctricos les han permitido funcionar como 'refugio' para la ciudadanía desorientada.

"Hay mucha más cola que habitualmente. Como la gente no sabe adónde ir, viene aquí", explican a EL PERIÓDICO fuentes del supermercado consultadas. Todo el centro comercial se ha quedado a oscuras a partir de las 12:30 h de la mañana.

Mientras los clientes preguntaban desorientados por sitios donde comer, los trabajadores permanecían sentados ante sus tiendas a la espera de soluciones. "No tenemos luz ni sistema informático", comenta una trabajadora del establecimiento Viena. "He ido cobrando hasta que el sistema informático ha dejado de funcionar. La batería se ha acabado. No hay previsión, estamos a la espera de que la central nos dé indicaciones", agrega la gerente de Viena, que prefiere mantener su anonimato.

La situación, que se prolonga ya durante varias horas, ha provocado que las persianas de las tiendas se vayan bajando y muchos trabajadores se queden sin poder atender a los clientes. “Estamos a la espera de lo que digan la jefatura de las grandes cadenas”, lamenta otro empleado del centro comercial.

Mientras tanto, los clientes no dejan de preguntarse por lugares donde poder comer, ya que la mayoría de los establecimientos se encuentran cerrados. Los pocos que siguen operando son aquellos que tienen generadores eléctricos propios, como Carrefour, que permanece abierto, aunque con más gente que de costumbre. "La gente no puede ir a ningún sitio, por lo que viene aquí", dicen fuentes del supermercado, que indican que la zona de pastelería y cafetería es la que más afluencia de personas tiene.

Sabril Martínez, de 19 años, explica: "Queríamos ir de compras, pero cuando hemos entrado estaba todo cerrado. El único sitio aquí con electricidad es Carrefour, así que hemos comprado algo de sushi". Otros, como Núria, de 50 años, que trabaja en la Ciudad Judicial, también se han visto afectados por la falta de luz: “No podemos trabajar, pero aquí al menos funciona el datáfono y me han podido hacer un café caliente”, comenta.

En medio de la incertidumbre, hay quienes intentan tomar precauciones. Ignacio, de 58 años, que trabaja en la zona, ha decidido comprar algo más por si el apagón persiste. "Con la poca información que hay sobre el apagón, no sabemos qué puede pasar, así que hemos venido a comprar por si acaso", asegura.

Otros, como Ana Castellnou, de 19 años, se sienten atrapados en el centro comercial debido a la falta de transporte público. “Estoy aquí resguardada porque tengo hambre y no tengo cómo volver a casa. El bus funciona fatal y otros medios de transporte tampoco. Soy de Sant Feliu de Llobregat”, explica, visiblemente cansada de la espera.

A medida que pasan las horas, la frustración aumenta. Una trabajadora de una tienda relata que llevan más de dos horas a oscuras, y ante la falta de novedades, decide cerrar su local hasta que se resuelva la situación: “Si la situación cambia, volveré”, comenta. Muchos de los trabajadores del centro comercial, por su parte, optan por hacer una pausa y se sientan en las sillas, comiendo platos combinados ya hechos, mientras esperan a que se solucione el apagón.

El centro comercial Gran Via 2 sigue atrapado en la oscuridad y no se sabe cuándo se restablecerá el suministro eléctrico ni qué consecuencias tendrá para los negocios y clientes que dependen de la normalidad en el día a día.