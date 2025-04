Los barceloneses agotan radios, linternas, pilas y velas de las tiendas ante el temor a una noche sin electricidad

Barcelona era este lunes a primera de la tarde una ciudad llena de gente que no sabía con exactitud por qué se había ido la luz ni cuándo volvería, y que en consecuencia se preparaba pasar la noche a oscuras en su casa.

Por eso, los barceloneses se han lanzado a las tiendas a comprar linternas, pilas y velas, para tener luz. Pero también han adquirido hasta agotarlo un producto que muchos no debían de utilizar desde hace mucho: radios portátiles a pilas.

Las radios, truco de abuelos

En Travessera de Dalt, en la tienda de Electrodomésticos Llagostera, atienden un hombre y una mujer. Una clienta quiere comprar pilas, pero de las suyas ya no quedan. “Las radios están agotadas”, cuenta Roser Llagostera. “A las tres de la tarde ya no quedaban”, añade él. “¿Radios agotadas?”, pregunta una clienta que venía a comprar una. “No tenemos muchas radios, porque no se venden, solo las compran los abuelos”.

“Llevo seis tiendas y en ninguna hay radios”, informa otro cliente que venía a buscar una. “No iría mal ir un poco para atrás. Ya no sabemos hacer nada sin móviles”. Y se va dando las gracias tras mostrar su apoyo al decrecimiento.

Cerrar antes de que anochezca

La situación de esta tienda es generalizada. “Han venido tres personas a comprar velas”, cuenta Komal, paquistaní, que atiende el supermercado de la calle Aragó con Independència. En este local trabajan gracias a la luz natural. “Más o menos nos queda una hora y cerraremos”, afirma la mujer, que dice que prefieren ser prevenidos, que no les pille la noche aquí. Vive en L’Hospitalet y no tiene muy claro como volverá a casa. Le han pedido radios, pero aquí no venden.

Belmira, brasileña, busca pilas para su linterna. “Aquí no hay”, dice junto a otro supermercado, Frutas y Verduras Castillejos, en Enamorats con Castillejos, un comercio atestado de gente en busca de determinados productos. Belmira tiene 70 años y vive a unos metros. Cuida a una mujer mayor. Se va a un comercio chino que no está muy lejos con la esperanza de encontrar sus pilas.

“Ya no tenemos linternas”

En Roger de Flor, por debajo de Claret, una vendedora china advierte a un comprador de que solo tiene pilas doble A y triple A. “Ya no tenemos linternas”, le dice a otro. El tercero que llega tiene más suerte: quiere velas y todavía quedan. Sale enseñándolas, satisfecho. La vendedora, visiblemente mosqueada por tanta petición inhabitual, reprende con dureza a un anciano que entra por la puerta equivocada. El hombre se va regañado y con los brazos vacíos: quería una linterna. La vendedora prefiere reservar su nombre, aunque lo que preferiría más es que evitar todo este embrollo.

Covid, apagón, tarjeta y efectivo

Si la pandemia del covid generalizó el uso de la tarjeta de crédito allí donde todavía no la aceptaran, el apagón ha llevado a lo contrario. Solo se podía pagar en efectivo. En todos los locales visitados esa ha sido la norma. Si no hay efectivo, no hay compra.

Este diario ha aprovechado la visita a Electrodomèstics Llagostera para hacerse con una linterna, que nunca está de más ser precavido. Ante la falta de efectivo, y tras una breve pero intensa negociación, Roser ha aceptado quedarse con un carnet de conducir y la promesa de un pago futuro a cambio de entregar lo que durante la tarde de este lunes era un bien preciado en Barcelona: luz a pilas.