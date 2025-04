El apagón eléctrico deja totalmente parado el metro de Barcelona y semáforos apagados

El apagón eléctrico que ha afectado toda España este lunes al mediodía ha parado por completo el metro de Barcelona y ha dejado un número inconcreto de semáforos fuera de servicio, entre otras afectaciones de gran alcance. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) confirma a EL PERIÓDICO que todos los trenes del suburbano han dejado de circular de golpe al caer el subministro. Incluso los que estaban entre estaciones, en el interior de túneles.

Miles de pasajeros han quedado a oscuras y sin información, además afectados por un funcionamiento débil de los teléfonos móviles. TMB ha procedido a desalojar todas las estaciones, en vista de la dificultad de contabilizar cuántos trenes y pasajeros requerían de rescate inmediato. Las oficinas de TMB están también sin electricidad y con los móviles poco operativos.

Pasajeros bajan de un convoy del metro de Barcelona y caminan por los túneles tras el apagón eléctrico / Cedida

Por ejemplo, en el metro de Ciutadella | Vila Olímpica, viajeros relatan que "nadie explica qué pasa y la gente se queda colgada" sin saber qué esperar. En otro caso un grupo de usuarios del metro atrapados en un túnel en Arc de Triomf han decidido salir por su propio pie: "Estamos caminando por las vías", explican a este diario afectados, entrevistados brevemente por la periodista Helena López. "Hemos estado 45 minuntos encerrados sin aire y muy poca luz", relatan.

Adif confirma además que todos los trenes de la red ferroviaria están parados en España, aporta el periodista Carlos Márquez. La estación de Sants ha tenido que ser desalojada, megáfono en mano, porque Rodalies y AVE no funcionan.

Caos de tráfico en el centro de Barcelona

Como ha podido comprobar EL PERIÓDICO, el corte eléctrico ha generado escenas caóticas en el tráfico del centro de la capital catalana. Por ejemplo en la plaza España.

JORDI OTIX

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a la ciudadanía que evite desplazarse en vehículo privado. Los autobuses son el medio que más visiblemente funciona y se han abarrotado por completo, expone la periodista Natalia Ríos. Algunas paradas están desbordadas y se viven escenas de tensión en las puertas para la subida y bajada de pasajeros.

Caos en los cruces de plaza de España, durante el apagón. / JORDI OTIX

Imposible tampoco encontrar taxi en muchos puntos de Barcelona. Muchas personas han optado por coger un taxi para volver a casa, aunque solo se puede pagar en efectivo.

Coordinación de emergencias

En Barcelona se ha activado un Cecor, un centro de coordinación de emergencias con bomberos, Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra junto a otros departamentos de emergencias para coordinar rescates. La prioridad son personas atrapadas en metro y ascensores, informa el periodista Germán González. Hay dos puntos de gestión de crisis en este momento: en la conselleria de Interior a nivel de Catalunya y en la Sala regional de Barcelona a nivel de ciudad, que preside Jaume Collbono. En todos están representados cuerpos policiales y de emergencia y se coordinan rescates.

David Carrasco, jefe del área transporte urbano de los Mossos en Barcelona, ha destacado el envío de efectivos de Arro y Brimo a estaciones de metro y tren a ayudar a evacuar personas atrapadas en estaciones, túneles y ascensores. Para los Mossos la prioridad es evacuar gente del transporte público. Bomberos se ha encargado de sacar gente de ascensores de edificios.

Tiendas y centros comerciales

Testimonios relatan que en el centro de Barcelona, concretamente en paseo de Gràcia con Mallorca y Diputación, tiendas y pisos seguían sin luz media hora después del apagón, indica la periodista Carmen Jané. En un supermercado Condis de la calle Girona, totalmente a oscuras, el desconcierto era mayúsculo a mediodía: "No podemos cobrar no funciona nada. Con los congelados no sé qué haremos”, explicaba una dependienta de manos cruzadas tras 20 minutos sin electricidad, en referencia a los electrodomésticos que iban perdiendo frío. "Toda España sin luz y nadie explica nada", agrega Marta Estadella, de 32 años, que tiene un comercio de ropa en la calle Girona.

El centro comercial Westfield Les Glòries ha cerrado puertas poco después de las 13h ante la incertidumbre. El centro comercial Gran Vía 2 también ha cerrado todos los comercial

Ascensores, escuelas, hospitales

La incidencia también ha afectado trabajadores de oficinas, universidades y todo tipo de edificios. Por ejemplo, al menos una profesora ha quedado atrapada en un ascensor unos minutos en una facultad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Este centro ha decidido dar por finalizada toda su actividad a las 13.30h y cerrar todos los dispositivos que no sean necesarios para no agotar los generadores tan pronto.

Los hospitales y las escuelas son también un punto crítico, aunque los centros sanitarios principales cuentan con generadores eléctricos para capear este tipo de crisis. Es el caso del Clínic, en el Eixample, que confirma que está funcionando con generadores, señala la periodista Bea Pérez. Educació está analizando la situación, pero tranquiliza a las familias indicando que los colegios son espacios seguros.

El puerto, también parado

En el Puerto de Barcelona, la situación también se ha vuelto caótica y anómala. Varias empresas que operan en la zona se han visto obligadas a detener por completo su actividad debido al corte masivo de electricidad que este lunes al mediodía ha afectado a todo el país.

Según ha relatado a este diario una trabajadora de una de las compañías afectadas, "la situación es totalmente insólita": los empleados han abandonado sus despachos al quedar inservibles los ordenadores, los sistemas de comunicación y hasta los teléfonos móviles. A las dificultades internas se suma el colapso en los accesos al puerto: los semáforos han dejado de funcionar, lo que ha provocado un tráfico desordenado en los principales viales de entrada y salida. A pesar del desconcierto generalizado, la escena en la calle resultaba curiosamente animada. Para ser un lunes a mediodía, había más gente que nunca paseando, buscando información o simplemente tratando de adaptarse a una jornada completamente alterada por el inesperado apagón. El Puerto, uno de los motores económicos de Catalunya, ha quedado paralizado.

[Noticia en ampliación]