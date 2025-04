Alberto Soriano: “Collboni pide lomo con queso, Colau se llevaba el de bacon con queso y Pujol se tomó un cortado”

Alberto Soriano no quería ser entrevistado. Tímido, rechazó esa opción varias veces pese a ser historia viva de la plaza de Sant Jaume. Al final, de forma improvisada, acabó aceptando la entrevista. Recuerda que al principio había menos turistas. pero también menos competencia: “Se trabajaba más”.

Empezó a trabajar como camarero en el Conesa cuando Pasqual Maragall llevaba un año y un día como alcalde y Jordi Pujol, tres años como ‘president’.

Gracias, de verdad, pero no quiero una entrevista. [Sigue tras el mostrador, donde cobra los bocadillos mientras un compañero los prepara en el momento. Va respondiendo sin dejar de trabajar]

¿Qué años tiene usted?

El 27 de abril cumpliré 65. Soy Tauro.

¿Y cuándo empezó a trabajar aquí exactamente?

Me acuerdo del día. El 3 de diciembre de 1983.

Tenía 23 años. ¿Había hecho la mili?

Sí, en Zaragoza. [Se dirige al cliente al que está cobrando: ¿Calçots y tónica?]

Mucho frío en Zaragoza.

La empecé en noviembre, y hacía mucho frío. No hice ni una guardia. Estaba en la cantina y luego pasé a la residencia de oficiales.

¿Ya trabajaba antes?

En otro sitio, en una cervecería junto a la plaza de la Villa de Madrid. 10 meses trabajé allí. Ya no está.

[Otro cliente se dispone a pagar: “Un bratwurst y una coca-cola”. Un compañero invita a que la entrevista siga en una mesa: “Ahora hay menos faena, os podéis sentar”. Acepta sentarse]

Cuando me jubile, habré trabajado 41 años y cinco meses. He recibido la carta de la Seguridad Social, me jubilo con el 100%.

¿Se planteó seguir trabajando?

En la carta dice que si trabajo un año más gano un 4% más de pensión. Pero no quiero. Que trabaje otro.

La gente ya no tiene empleos que duren toda la vida.

No, la gente se sorprende. Me dicen: ¿cómo has aguantado tanto? En el Conesa trabajaba un amigo mío que se vino, y un día me dijo que el señor Pedro, este de la foto (Pedro Conesa), le había dicho que faltaba gente. Estuve trabajando un viernes y un sábado en los dos sitios. Y vine a trabajar aquí. Cobrábamos por semanas. Para que no me fuera del otro bar, me subían el sueldo, pero yo ya había dado mi palabra.

¿Cómo recuerda el Conesa de entonces?

Era diferente. Había un mostrador de madera, asientos redondos fijados al suelo. Esto está reformado. Yo entré por las pizzas, que empezaron un año antes de que yo viniera. Un día se dejaron de hacer. Las colas de las pizzas llegaban hasta la puerta.

¿Aquí siempre ha habido mucha clientela?

Aquí siempre. Lo que pasa es que ya no es lo mismo: antes no había muchos comercios, se trabajaba más. Ahora hay mucha competencia. Entonces no había tantos turistas, venía alguno. Venía mucha gente a tomar café.

Y nunca se cansó del trabajo.

No he cogido una baja nunca. Obligado por la pandemia, cuando tuvimos que cerrar el bar.

¿Tuvo covid?

Lo pasé, sí.

¿Un mes al año de vacaciones?

Sí, antes se hacía 15 en verano, se cerraba las dos semanas de en medio de agosto, y 15 en otra época del año. Luego cambió: 21 días en verano y nueve días en otras partes del año. Y en cuanto a horario, aquí se trabaja una semana de turno de mañana y la siguiente, de tarde.

¿Cuando empezó, qué hacía en el bar?

Las pizzas. Y cafés. Estaba cobrando: había dos barras y dos cajas. Durante un tiempo fui encargado en otro local, en Sants, en Creu Coberta, 80, frente al mercado. Ese local cerró.

En la plaza de Sant Jaume están los que mandan. Usted los ha visto pasar.

Jordi Pujol vino con los guardaespaldas y se tomó un cortado.

¿Simpático?

Un poco serio. Quizá vino otras veces y yo no estaba.

¿Maragall?

No.

El alcalde Collboni dice que le gusta mucho.

Ha venido. También venía la Colau. Venía sobre las 9.00, lo cogía de bacon con queso y se lo llevaba.

Las tiendas del al lado han cambiado todas.

Han cambiado. Había tres o cuatro bares que ya no están.

Si ganaba el Barça había que cerrar.

Sí, era una locura. A veces hubo que bajar la persiana. Ahora ya no vienen a celebrar aquí.

¿Dónde vive?

En el paseo de Verdum, en el mismo piso desde 1977. Allí vivía con mis padres. Entré en ese piso con 17 años. El primer contrato, lo conservo, es del 22 de julio de 1977. Antes vivíamos por la prolongación de Fabra i Puig.

¿Vive de alquiler?

Sí, teníamos un contrato indefinido, y al morir mi padre se puso al nombre de mi hermano mayor. Él también ha fallecido y ahora me han hecho un contrato de siete años: pagaba 635 euros y me han subido 140, hasta 775.

Es dinero, pero como está Barcelona ya no parece ni caro.

Tiene tres habitaciones.

¿Vive solo?

Vivo solo, soy soltero. Viví ahí con mis padres y mis dos hermanos, uno es taxista.

¿Bien vivir soltero?

De maravilla.

La plaza de Sant Jaume es de los sitios más bonitos para trabajar en Barcelona. ¿No lo echará de menos?

¿Echarlo de menos? No, ¿por qué? Estoy bien, hay gente que no hubiera aguantado tantos años.

¿Su trabajo ha cambiado durante estas décadas?

Para mí, no.

"Mi padre era camarero en el Hotel España, junto al Liceu. Mi madre era ama de casa"

¿Qué día acaba?

El 27 de abril, día de mi cumpleaños, sería el último, pero es domingo. El último día que trabajaré será el sábado 26.

¿Qué hará después?

La gente dice que puedo viajar, pero no tengo nada previsto. Con mis padres íbamos a Castelldefells a pasar el día. Íbamos en un Ford Fiesta que todavía tengo, es de 1987, rojo, 1.100 centímetros cúbicos. Ahora lo puedo utilizar a partir de las ocho de la noche y los fines de semana. Me lo han querido comprar pero no lo vendo. Ya no voy a Castelldefels. En 2006 se fue mi madre. En 2008, mi padre.

¿A qué se dedicaban?

Mi padre era camarero en el Hotel España, junto al Liceu. Mi madre era ama de casa.