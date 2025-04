Los vecinos abarrotan las nuevas Glòries en su inauguración a pesar de la lluvia: "Pensé que no lo vería terminado"

"Pensé que nunca lo vería terminado, por eso he querido venir hoy a verlo. Mira que nunca salgo de casa pero es que esta vez, aun con la lluvia, quería ver como han quedado", explica Carmen, vecina de El Clot de 79 años que este sábado ha asistido a la inauguración de las nuevas Glòries, en Barcelona. A pesar del mal tiempo, este nuevo 'pulmón verde' de 30.000 metros cuadrados, en palabras del alcalde Collboni, se ha abarrotado de vecinos de Barcelona, y de otras ciudades metropolitanas, que no se querían perder ni un detalle de esta nueva zona de la ciudad. Han pasado casi veinte años desde que se firmó el proyecto y más de diez desde que empezaron las obras, aunque las asociaciones de vecinos de la zona lamentan que esta inauguración llega tarde y con muchas promesas incumplidas.

Ajuntament de Barcelona

"Me acuerdo perfectamente de cuando empezaron las obras de Les Glòries porque tenía 20 años, me independicé y me fui de casa. Hoy vuelvo que ya tengo un hijo de nueve años", explica Cristina, otra vecina de la zona, desde la larguísima cola para conseguir una taza de chocolate caliente. "Cada día tenías que coger un camino diferente para llegar a casa, han sido años de mucho polvo, mucho ruido y cortinas sucias a la media hora", sigue la chica. "Pero mira, ha valido la pena. La verdad, el parque está guapo", añade la madre, que logra contener a su hijo antes de que no se lance a por 'el parque de los toboganes', una zona de parque infantil de dos pisos por la que el menor hace ojos como platos.

Desde dentro de ese lugar no parece que éste sea un sábado lluvioso. Las carreras y chillidos de los niños conviven con los padres amontonados en carritos, atentos entre el frenesí del estreno de este espacio de juego. "Acabo de llegar y no he podido ver nada más, mis hijos han visto este parque y llevo ya un buen rato aquí encerrada", bromea Valentina, madre de una niña de dos años y un niño de cuatro. Hace tres años que vive en el Poblenou y agradece disponer de un lugar como éste. "Hay muchas cosas para niños y está muy bien que no haya coches".

Barcelona inaugura el parque de Glòries / Irene Vila Capafons

Justo en este espacio de juego infantil se detienen Manuel y Carmen, vecinos de El Clot, de 79 años. "Yo visito Les Glòries desde el primer día que empezaron las obras", explica él. Su parte preferida, la entrada del metro. "Me ha gustado mucho como lo han ordenado: parece una ágora", sigue Manuel, que muestra en fotografías como era esta zona en los inicios de los 2000. "Era un 'escaléxtric', la autopista dividía el barrio, no tenía atractivo... este lugar era el único desacierto de las olimpiadas", dice el hombre. "Lo han hecho accesible y para el ciudadano, es algo en beneficio nuestro y de momento ha quedado precioso", añade la mujer. Los años de obras, dicen, les han pesado. "Pero se necesita un poco de inconveniente para las cosas buenas", sigue ella.

La reivindicación vecinal

Dentro de la plaza, Jaume Badenes, presidente de la asociación de vecinos de Poblenou, repartía un comunicado firmado por la suya y las asociaciones vecinales de Fort Pienc, Sagrada Familia i El Clot-Camp de l'Arpa. "Claro que celebramos esta inauguración pero aún falta por cumplir un 30% de lo que firmamos en 2007. Hace muchos años que estamos esperando, y vamos muy tarde", se queja. Pone de ejemplo la docena de equipamientos previstos para los vecinos que aún faltan, los 700 pisos de protección oficial que se prometieron, los dos centros de atención primaria (CAP), uno de los cuales hace siete años que el edificio está terminado pero no cuenta con los permisos o el auditorio prometido para El Clot.

"Nos da miedo que se queden con esto, que es muy fotografiable, y se olviden de lo demás", sigue Badenes, que señala que lo inaugurado hoy es fruto del empeño de los vecinos de la zona. "Si no fuera por la participación vecinal esto serían centros comerciales y edificios de lujo", sigue Badenes, que lamenta también que en los últimos dos años el gobierno municipal aún no se ha reunido para seguir el estado de las obras.

Esto es, precisamente, lo que el alcalde ha querido detallar en su intervención durante la fiesta de la inauguración. "Ahora iniciamos una segunda etapa, que son los equipamientos para las personas: pisos, escuelas, centros de atención primaria, polideportivos... Necesitamos pensar en la gente que vive ahora y vivirá en el futuro aquí", ha señalado Collboni. Ha explicado que ya han construido 600 viviendas, que hay 240 en diversas fases de construcción y 460 más que se están planeando en diferentes solares de la zona. También ha hablado de el Cap del Fort Pienc o la escuela Gaya, que dejará los barracones. "Hemos iniciado el esfuerzo de inversión en la infraestructura y ahora seguiremos en los equipamientos", ha insistido Collboni.

A las doce del mediodía, les Glòries seguían de fiesta con actuaciones musicales y talleres que se alargarán durante todo el día de hoy. Tampoco parecía molestarles la lluvia a las decenas de vecinos en las tumbonas que aprovechaban los pinos para protegerse del agua, jugar a 'ping pong' o a básquet. "Yo creo que hay demasiado cemento, pero es una gran noticia que lo hayan abierto. Especialmente el 'garito' que nos han montado delante de casa, nos irá ideal para tomar algo mientras los niños juegan, o la zona de agua, que supongo que está pensada para el verano, cuando aquí nos asemos", dice Darío, mientras sigue encestando con su familia bajo la lluvia.