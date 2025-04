La Feria de Abril 2025 abre puertas en el Fòrum con el doble reto de las entradas de pago y el aforo ampliado

La Feria de Abril de Catalunya 2025 ha abierto puertas este viernes por la tarde en el Fòrum de Barcelona con una nutrida representación política y una novedad decisiva que convierte la 52ª edición en un punto de inflexión. Por primera vez el acceso al recinto será de pago. Aunque cueste solo tres euros por día y hayá tres jornadas gratuitas, la introducción de entradas es la gran apuesta de la organización para resolver las aglomeraciones de los últimos años y apuntalar las finanzas del evento.

El encendido del pórtico de luces marca como cada año la inauguración. Y el elenco de autoridades presentes refleja la omnipresencia actual del PSC en las instituciones políticas. Destacan entre los confirmados el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Cultura, Sonia Hernández; los alcaldes de Barcelona y Sant Adrià del Besòs, Jaume Collboni y Filo Cañete; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Con el alumbrado ya en marcha, la comitiva se da el habitual baño de masas en el Real, la calle de las casetas de las entidades culturales. La de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), organizadora de la cita, acoge los discursos y el brindis. Cae la noche y empieza una juerga que se alargará 10 días, hasta el domingo 4 de mayo.

Origen y evolución

El encuentro nació en 1971 para reunir a la inmigración andaluza que había echado raíces en el área metropolitana de Barcelona. Poco queda del simbolismo que tuvo en los años 80 y 90, cuando la feria era uno de los grandes rings del combate permanente que mantenían PSC y CiU por la hegemonía cultural en Catalunya. También ha dejado atrás la fuerte turbulencia que atravesó hace una década, con un cisma en la organización tras la salida de su histórico líder, Francisco García Prieto, imputado por fraude.

Hoy la feria es un evento masivo y lúdico, que según los cálculos de la organización atrae a 1,2 millones de visitantes. Y multicultural, puesto que muchísimos asistentes son barceloneses de origen latinoamericano. Ofrece música, gastronomía y copeo en 72 casetas, un ‘village’ al aire libre y una explanada con 120 atracciones.

Un éxito demasiado caro

“La entrada de pago es nuestra apuesta para estar muchos años en Barcelona, dará más calidad a la Feria y hacerla más sostenible económicamente”, relata a EL PERIÓDICO el presidente de la FECAC, Daniel Salinero. Tras la pandemia el evento ha vivido un boom de afluencia de difícil manejo, que en 2023 y 2024 obligó a cerrar el acceso al Fòrum varias noches al llegar al aforo máximo permitido. El pico fueron cuatro horas de espera para poder entrar, un mal negocio para todos: el público se aburre en la puerta, la organización pierde dinero y el barrio se expone a más ruido y molestias.

La entrada de pago es nuestra apuesta para estar muchos años en Barcelona" Daniel Salinero — Presidente de la FECAC

La última licitación municipal para usar este recinto como sede de la Feria de Abril concedió un notable incremento de capacidad, como avanzó este diario. Ahora puede albergar hasta 40.000 personas simultáneas, un 22% más que el año pasado. Pero más gente significa más gastos: habrá que contratar un 23% más de personal de control de accesos y seguridad privada, se han instalado cámaras de vigilancia, la iluminación crece tanto en el Real como en las atracciones…

“Los gastos subían sin poder incrementar ingresos, al estar ya a niveles máximos de casetas y atracciones”, expone Salinero. La entrada de pago, asegura, era “la única forma” de capear el éxito. “Esperamos que la gente lo comprenda, es un precio simbólico”, subraya. “Las familias y la gente a la que realmente le gusta la Feria estarán más tranquilos. Y los que no vienen a disfrutar de la feria, digamos, pues no vendrán”, deja caer el presidente de la federación, en referencia a los que protagonizan alborotos etílicos de madrugada.

“Muchas taquillas”

La previsión de la FECAC es que la afluencia apenas baje este año y, de hecho, las reservas para cenar en las casetas son las mismas o más que otros años. Esta edición, además, ficha a la productora Focus para comercializar las entradas. Se pueden comprar tanto anticipadas a través de una web como en la puerta. “La venta online va a buen ritmo, pero la mayoría se venderán en taquilla porque nuestra gente viene de un día para otro”, vaticina Salinero.

El cartel de la Feria de Abril 2025 de Barcelona homenajea a Joan Miró / EL PERIÓDICO

Confía que no habrá colas porque han dispuesto “muchas taquillas” y no hay una hora de entrada común como pasa en los conciertos. Los más asiduos, además, tendrán un abono de 12 euros para ir los 10 días sin pasar por caja cada vez. Y los menores de 5 años no pagan. El acceso es totalmente libre la tarde-noche inaugural, todo el lunes 28 y todo el martes 29 de abril, los principales días valle.

Cautela vecinal

Los grandes eventos en el Fòrum mantienen en pie de guerra desde hace años a los vecinos de Diagonal Mar y el Besòs, cansados del ruido e incivismo de algunos asistentes cuando entran o salen del recinto municipal. Los festivales musicales están mucho más en el epicentro del conflicto que la Feria de Abril, por el tipo de público y los horarios, pero aún así la llegada de una afluencia tan masiva genera recelo.

Vecinos de las inmediaciones relatan a EL PERIÓDICO “riadas de gente brutales” en las dos últimas ediciones y cómo los cierres puntuales por exceso del aforo llenaban los bares de la zona “de golpe, con el consiguiente ruido”. Confían que la entrada de pago y “un dispositivo de vallas como nunca” suavicen las externalidades. Eso sí, advierten que estos 10 días serán “una prueba de fuego para el tranvía, que ya se desbordó durante la Telecogresca”.

El presidente de la FECAC contrapone que la Feria tratará de “minimizar las molestias” al vecindario. Entre las medidas aplicadas hay una auditoria del ruido, el estreno de limitadores acústicos en las casetas y un hilo musical unificado para la explanada de atracciones.