El TSJC condena al gestor del 25% de pensiones sociales de Barcelona por una infracción grave contra la libertad sindical

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificado una condena, cuya sentencia ya es firme, en la que se especifica que el grupo Sociohabitatge, integrado por las inmobiliarias DASKI BCN 2001 S.L. y TITO 2006 S.L cometió una infracción muy grave contra una trabajadora porque "menoscabó su libertad sindical", según indica la sentencia. Según el sindicato CGT, esta sentencia obliga a que el Ayuntamiento de Barcelona extingue su relación con este grupo empresarial, que gestiona el 25% de los alojamientos de urgencia para usuarios de servicios sociales en la capital. La empresa asegura que su abogado no hizo bien su labor y no presentó las pruebas que les extimirían de cualquier culpa, como un correo electrónico del 27 de julio de 2023 que sí han hecho llegar a este diario.

La denunciante, S.G., es una educadora que cobraba 1.400 euros al mes por trabajar a tiempo completo de lunes a viernes en un apartamento de Barcelona ubicado en la calle Gran Vía, donde se refugiaban usuarios de servicios sociales que se habían quedado en la calle. A mediados de septiembre de 2023 fue elegida delegada sindical y quince días después la empresa decidió reubicarla y que trabajara en Sabadell solo los fines de semana reduciendo un 63% su jornada y rebajando su sueldo en más de 500 euros. El juzgado de lo social número 8 de Barcelona ya les condenó por una "infracción muy grave", y ahora el TSJC corrobora este fallo. Según la sentencia del primer juez, "la empresa vulneró el derecho de la libertad sindical, consagrado en la Constitución". "Esta argumentación debe tenerse por razonable, por los que se afirma la gravedad de la decisión empresarial", dice la segunda sentencia del alto tribunal catalán, que no ha sido recurrida.

Sin pruebas

Así pues, el TSJC mantiene la órden de recolocar a esta empleada en las mismas condiciones laborales previas y la condena a la empresa a una multa de 1.173,11 euros por los daños patrimoniales causados, además de la indemnización de 20.000 por los daños morales. El alto tribunal catalán, además, ha impuesto a la empresa pagar las costas judiciales de 1.000 euros. "Toda esta cantidad económica se la estamos reclamando al seguro de nuestro primer abogado", explica Dani Villergas, responsable del grupo Sociohabitatge. Si bien las elecciones sindicales de esta empresa fueron en septiembre de 2023, Villergas muestra un correo electrónico de 27 de junio de 2023 en el que ya dijo que el centro de Gran Vía cambiaba de tipología, y que por tanto había de cambiar de lugar de trabajo a todos sus trabajadores. Un correo, sin embargo, que jamás llegó a manos del juez.

"El abogado nos dijo que se le pasó presentar las pruebas que tenemos, igual que se le pasó avisarnos de esta sentencia del TSJC para poder recurrirla al Supremo. Es por ello que ahora le estamos reclamando esta cantidad al abogado por mala praxis", sigue Villergas, que sigue justificando que jamás ha habido mala intencionalidad contra esta ni ninguna empleada. Según su versión, pues, Sociohabitatge no actuó mal, sino que las pruebas de su buena gestión jamás llegaron a ningún juez.

Ley de contratación pública

Fuere como fuere, esta sentencia puede marcar un antes y un después, según el contrato de alojamientos de urgencia del ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un contrato millonario, ganado por la empresa BCD-Travel, filial del grupo Barceló. Este mismo contrato, al igual que la ley estatal de contratación pública, establece que hay que cumplir sus artículos 201 y 71, donde se obliga a las adminsitraciones a tomar medidas siempre que se cometan infracciones contra los derechos de los trabajadores y contra la libertad sindical, incluyendo no contratar a quien cometa infracciones graves. "El Ayuntamiento debe extinguir immediatamente su relación con este grupo, así como el resto. La ley es muy clara y dice que cuando una empresa ha sido sancionada por infracción muy grave en materia laboral no puede ser contratada por ninguna administración pública", afirman desde el sindicato CGT.

Sin embargo, Villergas no cree que esta sentencia cambie su realidad. "Nosotros no nos hemos presentado a ningún contrato público con la Administración", responde. Sociohabitatge solamente pasa factura de sus servicios, no es la adjudicataria del concurso público. Es posible, pues, que quien deba asumir las consencuencias sea la titular del contrato, BCD-Travel. Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para esclarecer el impacto de la sentencia.

Las críticas

Este no es el único varapalo judicial contra Sociohabitatge. El juzgado número 8 de lo social de Barcelona también ha declarado nula una sanción de 21 días de sueldo y empleo que impusieron contra una trabajadora. Les obliga a devolverle los 753 euros que le correspondían, y a pagar una indemnización por daños morales de 7.501 euros. Además, la Inspección de Trabajo ya les ha impuesto cuatro multas, que sumadas llegan a los 14.105 euros, tal y como avanzó este diario. Las quejas sobre la calidad del servicio llegan también de la Sindicatura de Barcelona o los propios trabajadores de los servicios sociales, así como de los movimientos en favor del derecho a la vivienda.

Cabe destacar, como relató este diario, que el constistorio ya ha decidido dejar de colaborar con un alojamiento de Sociohabitatge, ubicado en Collblanc, y con tres más de otros grupos empresariales debido a sus condiciones y las críticas de los usuarios. También ha realizado en los últimos meses 52 inspecciones para revisar los que recibían más reprobaciones, el 21% de los espacios, y ha abierto siete expedientes leves y en seis casos más está pendientes de corroborar si se cumplen las licencias. La prospección sigue en marcha: a lo largo del primer semestre de 2025 se prevén 98 visitas más. Asimismo, el gobierno municipal está estudiando un nuevo modelo para ofrecer mejores condiciones a los usuarios con un menor gasto público.