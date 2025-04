El taxista de Barcelona fallecido tras una discusión de tráfico murió al golpearse la cabeza contra el suelo

"Le dio un puñetazo y se cayó al suelo. Y empezó a convulsionar". Así de gráfico se ha expresado este jueves Daniel D., el taxista que grabó con una cámara instalada en su vehículo la discusión por un tema de tráfico entre un compañero de profesión, Carlos Ríos, de 53 años, y un motorista, Edison C. N., el 2 de noviembre de 2023 en la Travessera de les Corts de Barcelona. La mala suerte hizo que Ríos golpeara con la parte posterior de la cabeza el asfalto. Falleció a los tres días en el hospital. La forense que realizó la autopsia ha determinado en el juicio que se ha celebrado en la Ciutat de la Justicia que la muerte se produjo por una "hemorragia cerebral" causada por la fractura que el taxista se hizo en la "zona occipital" tras golpear la cabeza en el suelo, descartando que fuera por el puñetazo que recibió en la cara.

La jueza Pilar Calvo deberá decidir ahora si esa acción se puede encuadra en un delito de homicidio por imprudencia grave, como sostiene la fiscal y las acusaciones, entre ellas la de la familia y la de Elite Táxi, representada por Álvaro Machado, o, en cambio, se trató de un acto de legítima defensa, como sostiene la defensa del acusado, Edison C. N., ejercida por el abogado Carles Monguilod, al entender que su cliente lo único que hizo es zafarse del "acoso" del taxista. La defensa reclama la absolución o alternativamente una pena mínima por un delito de lesiones leves en concurso con un homicidio imprudente. El investigado, se enfrenta a una petición por parte de la fiscalía de cuatro años de prisión. Elite Táxis reclama cinco años.

Ese 2 de noviembre de 2023, el acusado conducía una moto, en la que también viajaba su pareja, por Travesera de les Cortos. Eran las 22.18 horas. Estaba trabajando de repartidor. Se paró en un semáforo en rojo. Carlos Ríos, según el testimonio del imputado, estaba alterado, se acercó a la moto e intentó sobrepasarle por la izquierda. Pero no pudo. "Avanzad, avanza", le gritaba el taxista, según Edison C. N. Este se bajó de la moto, con el casco puesto, y se dirigió al taxista. "Empezó a decirme groserías por la ventanilla", ha declarado ante la jueza el motorista. "Él me dijo: vete a tu país (el investigado originario de Venezuela, pero ahora tiene la nacionalidad española. Yo le contesté que él tampoco era de este país", ha subrayado.

Zarandeos y golpes

El ambiente se caldeó en cuestion de unos segundos, hasta tal punto que Ríos descendió del vehículo y se fue directamente a la moto y la tiró al suelo. "Yo quería solo hablar y que me explicara porque me estaba acorralando", ha sostenido Edison C. N. De las palabras se pasó al zarandeo y a los empujones mutuos, hasta que, según el taxista que grabó el altercado, su compañero recibió un puñetazo y se cayó de espalda al suelo. Ríos empezó a sangrar por la herida en la parte trasera de la cabeza y por la boca y le costaba respirar, según los agentes que llegaron al lugar. Uno de los médicos que le atendió ha asegurado que la víctima tenía un "traumatismo facial (en la zona de la nariz y el ojo) y en la parte trasera de la cabeza". El acusado, sin embargo, ha negado que le pegara un puñetazo, sino que le dio con la mano abierta en la parte superior del cuerpo, pero para quitárselo de encima.

Una persona que pasaba por allí fue testigo directo de la discusión. "El taxista se bajó del coche y empezaron a forcejear. En un momento concreto, el taxista se cayó al suelo y se dio un golpe muy fuerte", ha afirmado en el juicio. "Se cayó a plomo", ha precisado. Él, al igual que hizo la pareja del motorista, llamó al 112. "Tenía espasmos. Hacía un ruidos muy raro, como si no pudiera respirar", ha recalcado. El acusado ha declarado, por su parte, que fue el taxista, tras insultarle, quien le "agarró, zarandeó y golpeó" y que lo único que hizo es empujarle para "quitárselo de encima", oyendo "un golpe seco" cuando su cabeza impactó con el suelo. La magistrada a partir de ahora deberá decidir si condena o absuelve.