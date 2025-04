La Rambla logra conciliar Sant Jordi y obras: "Molestan porque quitan espacio pero se puede pasear”

La Rambla de Barcelona es uno de los lugares más emblemáticos donde pasear por Sant Jordi. La calle barcelonesa por excelencia en la que los ciudadanos locales se atreven a compartir el paseo con los turistas habituales, todo por disfrutar de un paseo entre paradas de libros, de floristas -que no ven diariamente pero están cada día del año- y empaparse de un ambiente que este miércoles está siendo radiante. Tal es la atmósfera que se respira que incluso este Sant Jordi se ha podido conciliar con las obras que se están llevando actualmente en el paseo.

La Rambla forma parte de la superilla literaria que convierte el centro de Barcelona en un gran espacio peatonal de Gràcia hasta el mar, con tres kilómetros de libros y rosas, y su epicentro en el paseo de Gràcia. Sin embargo, el reto de este año ha sido la convivencia de las obras con las miles de personas que suben y bajan, siempre a su ritmo. Las aglomeraciones son las que nunca fallan.

Parada de floristas con las obras de la Rambla detrás. / Jordi Otix

Durante la mañana se ha sobrellevado dignamente, con tapones sobre todo en la zona entre el Liceu y la Boqueria, donde se estrecha el paseo, se concentran más paradas de floristas y hay también gran parte de las obras, con vallas, grúas y asfalto levantado. El resto de la Rambla cuenta con espacios ya pavimentados que incluso se convierten en una vía de escape del tramo central, que es donde la gente prefiere pasear.

Los trabajos se concentran ahora en el lado del Gòtic, donde se ubica la plaza Reial y el Café de la Ópera, y afectan a la acera y a la calzada, desde los alcorques hasta la pared de los edificios. De estas obras se libra la parte baja de la Rambla, entre la estatua de Colón y Santa Madrona, el tramo ya finalizado desde el julio pasado y que ha podido vivir su primer Sant Jordi. Ahora es el turno del tramo entre Santa Madrona y Canaletes.

“Veremos por la tarde”

“Molestan porque quitan espacio, pero se puede pasear bien”, explica un matrimonio de mediana edad a EL PERIÓDICO. Cerca de las dos de la tarde, iban ya de subida. Lo mismo que otra pareja, que ha andado unos cuantos kilómetros desde la calle Provença hasta el mar. “Ya estamos de vuelta. Nos hemos tomado una cervecita y para casa, que por la tarde esto se pondrá...”.

A la gente que ha escogido o ha podido acercarse al centro por la mañana le ha preocupado más las aglomeraciones que se generan por la tarde que no las obras. “Ahora todavía se puede pasear, veremos por la tarde”, decía otra mujer, que ante todo ha echado de menos más paradas. “Todo está arriba (en paseo de Gràcia), Sant Jordi ha sido siempre en la Rambla, ahora no hay nada”.

La Rambla de Barcelona este Sant Jordi 2025. / Jordi Otix

Otras dos señoras paseaban tranquilas en busca de una foto y admitían que no habían tenido problema con la reforma en marcha. “Para los coches y el transporte público supongo que sí, pero a nosotras no”. A pesar de que hoy no ha molestado, no se les escapa que las obras “llevan mucho tiempo ya” y tienen ganas de que terminen.

Para eso todavía queda tiempo, pues una vez se terminen las obras del lado Besòs, empezarán las de la calzada y acera del Llobregat, en el lado del Raval. Durarán diez meses. La traca final serán los 12 últimos meses de trabajo durante los que se abordará el paseo central por tramos alternos para garantizar en todo momento el paso de peatones.

Collboni se da un baño de masas

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aprovechado su salida del tradicional desayuno de escritores en el Palau de la Virreina para encargar sus rosas en una de las paradas de floristas más antiguas, la de Carolina, que vende flores desde 1888. Allí se ha dado un baño de masas con grupos escolares que han pasado la mañana de Sant Jordi en la Rambla y que se han querido hacer una foto con él. Otro niño que paseaba con su madre ha sido quién ha liderado la retahíla de fotos con el alcalde. Le hacía ilusión y se ha dirigido a él con un favor muy concreto: que renueve el campo del Europa, donde juega.

Entre una multitud de niños ha llegado a la parada una señora en silla de ruedas que este mes ha cumplido 99 años. No ha podido contener la emoción de encontrarse con Collboni. “Ay, por favor, qué ilusión!”, repetía constantemente. También le ha hecho su propia petición: “Una Barcelona como debe ser. Firme, dulce y bondadosa”. Y con este sabor de boca, el alcalde ha continuado su paseo por el centro donde ha seguido reecontrándose con viejos y nuevos conocidos.