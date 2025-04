"No quiero pensarlo": los floristas de la Rambla viven el último Sant Jordi antes de su exilio a la plaza Catalunya

Si para alguien es realmente especial la diada de Sant Jordi es para los floristas de la Rambla, cuyo ritmo de trabajo se intensifica en un día en que la flor es una de las protagonistas. Para ellos lo es cada día de la semana, pero es innegable la influencia del 23 de abril, cuando los barceloneses se atreven a bajar a la Rambla y a convivir con los turistas. Este año también lo hacen con las obras que se están llevando a cabo por la reforma del paseo, trabajos que más pronto que tarde afectarán a las ocho paradas de floristas que mantienen su actividad.

Todos ellos han empezado la jornada con fuerza y con esa ilusión tan concreta que sólo se tiene hoy. Eso sí, con una premisa grabada a fuego en la mente: no pensar en el año que viene. El ayuntamiento los trasladará provisionalmente a la plaza de Catalunya para llevar a cabo las obras en la parte central donde ahora están ubicadas. La previsión es que este traslado se haga en el último trimestre de este año. Estarán entre el Café Zurich y la ronda de Sant Pere. Cuando terminen las obras, teóricamente en 2027, volverán a su lugar habitual.

Esto implica que el próximo Sant Jordi no puedan estar en la Rambla, algo que viven con mucha incertidumbre. "Es que cuando nos muevan tampoco sabemos si vamos a volver de nuevo aquí", lamenta Maribel, de la parada 'La flor de la Rambla', que hoy ha venido a ayudar a su yerno, dueño de la parada que mantiene su actividad desde hace 50 años. "Es mejor no pensarlo. Él lleva aquí 30 años, empezó aquí de aprendiz, trabajando para una señora y luego él se quedó la parada. Lleva aquí desde los 14 años", explica en declaraciones a EL PERIÓDICO.

"El año que viene... Yo que sé"

Aunque la Rambla se ha llenado desde primera hora de la mañana, a la espera que el ritmo se intensifique hacía el mediodía y sobre todo por la tarde, otro de los paradistas, Jose Moya, señala que todavía es pronto para notar las ventas. En los últimos días han notado menos trabajo. "La obra me afecta mucho en el día a día", especialmente por la logística y porque "no es lo mismo que haya gente paseando por todos lados".

Las obras, que se identifican claramente por las vallas y lonas que indican 'La nueva Rambla', se concentran en el lado del Gòtic, el del Besòs, donde se ubica la plaza Reial y el Café de la Ópera. Se sitúan de los alcorques hasta la pared de los edificios, por lo que este paradista en concreto las tiene a su espalda.

Moya tampoco quiere mirar al futuro. "El año que viene... Yo que sé. Que pase rápido, no me hace mucha gracia". Es escéptico con "la competencia de allí arriba", en la plaza Catalunya, y augura que "será complicado" porque "un año allí arriba es mucho tiempo". "Aquí estamos bien", aunque también reconoce la preferencia de no estar conviviendo con las obras.

"Lo veo complicado"

"No quiero pensarlo, pero ni este año ni el que viene", dice Anna, de la parada 'Flors Benzal'. "Hay compañeros que piensan que puede ser muy bueno estar allí arriba, pero la verdad es que yo tampoco te sabría decir donde me hubiera gustado que me reubicarán porque no lo sé". En cualquier caso, no le convence la plaza de Catalunya. "Hay mucho mobiliario urbano, los árboles, la gente... Lo veo un poco complicado". Centrada en este año, celebra la cantidad de gente local que pasea por la Rambla y no tanto turista. "Es el día de casa".

Uno de los que no lo ven del todo mal es un familiar de los dueños de otra parada, regentada por una familia que prácticamente lleva también toda la vida y tiene tres paradas. Considera que no estarían mal en plaza Catalunya, aunque admite que "hay mucha gente que viene" a la Rambla. Sea como sea, a los floristas no les queda otra que disfrutar de este Sant Jordi y olvidarse por unos instantes del futuro.