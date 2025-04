Un motorista se sentará en el banquillo por matar a un taxista de Barcelona en una discusión de trafico

El motorista acusado de golpear mortalmente al taxista de Barcelona Carlos Ríos durante una discusión de tráfico ocurrida en noviembre de 2023 se sentará el próximo jueves en el banquillo de los acusados. Tanto la fiscalía como la acusación particular solicitan cuatro años de prisión para el acusado, E. C. N. La vista se celebrará en la Ciutat de la Justicia de la capital catalana.

"Para nosotros está bastante clara la participación directa del acusado, ya que hay pruebas videográficas que despejan cualquier tipo de dudas", explica Álvaro Machado, letrado de Vosseler Abogados que representa a la acusación particular de la asociación profesional Élite Taxi. “Con independencia de la voluntad o no de buscar la muerte de la víctima, queda meridianamente claro que, al agredirle con tanta brutalidad, debe asumir las consecuencias. Por ese motivo, nosotros pedimos una pena de cuatro años de cárcel por homicidio imprudente”, precisa el letrado.

El trágico suceso ocurrió con un incidente de tráfico, en el que se vieron implicados el conductor de un taxi, Carlos Ríos, de 53 años, y un motorista, E.C.N., el 2 de noviembre de 2023, hacia las 10 de la noche, en la Travessera de les Cortes de Barcelona. Durante la discusión entre ambos, el conductor de la moto golpeó con su puño en la cabeza al taxista, que inmediatamente cayó inconsciente al suelo. La secuencia de la agresión quedó grabada por la cámara de vídeo de otro taxi, que llegó al lugar donde se estaba produciendo la discusión, justo en el momento en el que el motorista golpeaba al taxista.

En libertad

Tras ser atendido por los servicios de urgencia en el mismo lugar de la agresión, Carlos Ríos fue ingresado en estado crítico en el Hospital Clínic, donde falleció tres días después, el 5 de noviembre. El acusado fue puesto en libertad con cargos, aunque se le retiraron el pasaporte y el DNI, además de la obligación de presentarse todos los jueves a firmar en los juzgados, y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la familia del fallecido.

Días después, los taxistas barceloneses llevaron a cabo un "paro total" y una marcha lenta por el centro de la ciudad por la muerte de un compañero. Con carteles y gritos de "Justicia para Carlos", los taxistas estuvieron detenidos con sus coches de 10:00 a 12:00 de la mañana en la Gran Via de les Corts Catalanes y el paseo de Gràcia de Barcelona, de manera que no fue posible circular por la Gran Via en el tramo entre la calle de Bailèn y la plaza de Espanya -excepto vehículos de emergencias-, mientras que en el Paseo de Gràcia la zona afectada ha sido entre la de la propia Gran Via con la calle de Rosselló. La Guardia Urbana contabilizó unos 700 taxis en la protesta.

En este acto de homenaje y protesta también estuvieron presentes los familiares de la víctima, que agradecieron el soporte por parte de sus compañeros de profesión. El día del suceso, el fallecido le había cambiado el turno a su sobrina, con quien compartía el taxi, según explicó el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez.