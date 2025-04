Adiós a Óscar Muñoz, el periodista que hizo de la vida un arte

- "I tu com estàs?"

Después de compartir su penúltima batalla contra el cáncer, Óscar siempre se interesaba por su interlocutor. Por su familia o por cómo iban las cosas en el trabajo. Y no era una pregunta retórica. Era, más allá de su amabilidad, la manera de darle la espalda a la maldita enfermedad que tras 10 años consiguió quitarle la vida la madrugada del jueves al viernes. Responder a su pregunta era una lección de vida, pues el cuerpo quizás pedía maldecir a alguien, compartir una frivolidad; pero la cabeza, aún cautivada por su relato, recetaba cambiar el tono. Por un respeto mal entendido. Pero no. Insistía. Quería saber, de verdad, cómo estabas a pesar de todo. Entonces sí, el tumor, o la quimio, o la espera de los resultados de un TAC o la operación que tuvo que retrasarse el pasado verano por no sé qué problema quedaban ninguneados por la historia más estúpida, la crítica más gratuita o la anécdota más mundana. Se animaba y te contaba algo de sus (ya no tan) niñas, de unas interminables obras en casa, del brutal viaje a Tailandia o de su deseo de salir a correr por el Besòs, con esa defensa a ultranza (no, Óscar, no...) de que es mucho más bonito trotar junto al río que por Collserola. Humilde, atento, bondadoso, culto, inteligente, educado, paciente, generoso. Una persona buena. Y un periodista excelente.

Óscar Muñoz, a mediados de 2024, en el Port Vell de Barcelona / Cedida

Óscar Muñoz nació en Barcelona en 1971 y se licenció en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En 1995 hizo su beca en 'La Vanguardia' y la gente del Grupo Godó se dio cuenta rápido de que ese chaval de la Trinitat valía un imperio. Trabajó en la añeja sede del diario en la calle de Pelai. Y por supuesto también en el edificio de la Diagonal al que la redacción se trasladó en 2004. Este año cumplía tres décadas en el rotativo.

Fuera de la redacción, mejor

Pero no era en su mesa de Francesc Macià donde más cómodo estaba. Amén de su casa, junto a su esposa Marta y sus hijas Irene y Clara, el lugar natural de Óscar era la calle, el asfalto, la obra. La ciudad que estaba por venir, pero siempre con un ojo puesto en la historia para entender de dónde venimos. Sin olvidar los datos, la estadística; algún número que terminaba siendo clave para descifrar un proyecto urbanístico o una infraestructura (sus temas fetiche) más allá del mensaje oficial.

Pasó por la sección de Economía, pero, si me lo permiten, el rincón en el que sobre todo ha brillado a lo largo de su impecable carrera ha sido el Vivir. Si ubican a Batman y al Joker, uno es la sección Gran Barcelona de EL PERIÓDICO y el otro es el Vivir de La Vanguardia (que cada uno decida quién es quién). Pero no vayan a pensar que alguna vez hubo pelea de barro entre periodistas de ambas bancadas. Todo lo contrario. ¿Quién iba a querer pelearse con Óscar? ¿O con David Guerrero? O con Silvia Angulo? Con Luis Benvenuty quizás sí, por la diversión, ¿pero con Óscar....? Imposible.

En la redacción de La Vanguardia, donde ha trabajado durante 30 años / Cedida

En tiempos de inmediatez, de manda un par de párrafos y ya luego amplías, de palabras clave, de SEO; de ser el primero, en definitiva, Óscar Muñoz prefería apostar por el fuego lento que deriva en un potaje delicioso. Cierto es que el cáncer fue estrechando los límites y los reflejos, pero nunca cedió a sus valores como periodista riguroso, preguntón y meticuloso. Siempre desde el respeto. Es un secreto a voces que muchos periodistas leen a sus competidores para ver por dónde han enfocado la pieza. Echar un ojo al artículo de Óscar era, además, una manera de alimentar la propia obra. Porque tenía memoria, referentes ajenos al carril. Una hemeroteca andante sin pelos en la cabeza, pero con una espléndida barba.

Lean, por favor

No es habitual que un diario les invite a hojear a la competencia, pero este domingo se publican las últimas páginas redactadas por este inmenso reportero. Versan sobre edificios singulares de Barcelona que están en desuso. Tengan por seguro que se dio una vuelta por todos ellos, con ese andar algo más lento en los últimos tiempos. Cuando lo lean, piensen en su autor, en Óscar Muñoz, un hombre que llevaba 10 años conviviendo con el cáncer y que jamás renunció a su amor por la ciudad y su profesión. Siempre con la familia por delante. Y Sant Andreu, por supuesto.

Viene a la memoria lo que decía Jano Galán, fallecido a consecuencia de la ELA en noviembre de 2016: "Yo quiero ser extraordinario, y voy a ser extraordinario. Pero no por cómo muera, sino por cómo viva". Óscar aplicó esta filosofía al pie de la letra, con una vida que en los últimos 10 años ha sido un regalo y un ejemplo. Arte. El domingo, a las 10.30 horas, será homenajeado en el tanatorio de la Ronda de Dalt. Si saliera a la terraza del edificio, le faltaría tiempo para señalar la cobertura de la ronda e identificar la cicatriz ferroviaria de la Sagrera o el agujero de Glòries. Barcelona a sus pies. Siempre con una historia por contar.

Que com estem? Fotuts, Óscar; estem fotuts. Descansa en pau.