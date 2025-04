Alquileres desorbitados y desatención política: los retos de los comercios emblemáticos para sobrevivir en Barcelona

Nada es sencillo en el mundo de los negocios emblemáticos. Hasta la definición del concepto levanta discrepancias y discusiones. En Barcelona, han sido muchas las iniciativas que han tratado de catalogarlos y ninguna ha dejado satisfecha a todo el mundo. Los negocios 'Guapos para siempre' que impulsó el ayuntamiento tras los juegos olímpicos de 1992 o la 'Ruta dels Emblemàtics', lanzada por el Fons d'Imatges del Comerç de Catalunya, son algunos de estos bienintencionados intentos de preservar un patrimonio cada vez más amenazado. Muchos de estos negocios se enfrentan diariamente a retos que van más allá de las cantidades desorbitadas de alquiler que cadenas de fundas de móvil, productos cannábicos o de cambio de moneda están dispuestas a pagar.

Ejemplo de ello es el caso de la mítica Granja Viader. Mercè Casademunt, la propietaria de este icónico local de la calle d'en Xuclà que lleva desde 1870 endulzando la vida de los barceloneses, quiere hacer algunas obras en su tienda, pero no sabe con quién hablar para que las reformas que haga mantengan el ambiente histórico de la granja. "Toda la tienda está envejecida, hay humedad en las paredes y tengo que hacer una inversión grande... Pero quiero que el ambiente se mantenga como siempre. ¿A quién acudo?", se preguntó Casademunt en un debate sobre comercio emblemático organizado por el grupo Barna 2048 de la Asociación Antic Gremi de Revenedors 1447. "Me siento totalmente perdida", denunció en el mismo acto Casademunt tras asegurar que no tenía ayuda "de nadie".

Imagen del interior de la Granja Viader, repleta de clientes el pasado diciembre / MANU MITRU

La Granja Viader es, precisamente, uno de los locales protegidos en uno de los últimos intentos del Ayuntamiento de Barcelona para la preservación de los emblemáticos: el Plan Especial de protección de la calidad urbana de 2014. El plan clasificó en tres categorías (gran interés, interés e interés paisajístico) cerca de 210 negocios emblemáticos. Por lo que respecta al consistorio, esa catalogación sigue hoy en día vigente y, de hecho, fue la que se tuvo en cuenta para elaborar la medida de gobierno para la preservación y promoción de los emblemáticos impulsada en 2022 por la anterior legislatura.

"No es suficiente"

Aun así, según defendió el historiador Francesc Caballé en la discusión, "formar parte del catálogo no es suficiente para la salvaguarda de un bien". "El problema de estas fichas y protecciones es que cuando el uso se abandona o se cambia, puede quedar como un esqueleto", aseguró Caballé. La historiadora del arte Mònica Maspoch también denunció que el contenido de estas fichas, que suelen proteger elementos tangibles, es muy volátil. Cuando los investigadores acceden a los negocios "muchos de los elementos protegidos han desaparecido", asegura. Además, entre el 2014 y el 2020 cerraron 30 comercios emblemáticos y el número "seguro que habrá aumentado" estos últimos cinco años, según Caballé.

Al hecho de que muchos dueños se lleven parte del mobiliario cuando cierran el local, hay que añadir el peligro que supone para este patrimonio el vandalismo. "Los actos vandálicos son sistemáticos" en los negocios emblemáticos cerrados, denunció Caballé que puso como ejemplos locales como el Indio o el Ingenio.

Imagen del debate organizado por la Associació Antic Gremi Revenedors 1447 sobre comercio emblemático / Pau de la Calle/Antic Gremi Revenedors

El dinero de por medio

Josep Maria Roig, dueño de la histórica pastelería La Colmena y presidente de la Associació d'Establiments Emblemàtics de Barcelona, puso el acento en la necesidad de que este tipo de negocios sigan generando beneficios. "Estamos vivos porque somos rentables", aseguró Roig, que denunció la inacción de las administraciones y que estas se hayan escudado varias veces en la imposibilidad técnica de proteger según qué aspectos de los emblemáticos. "El problema no es de los técnicos, es de los políticos", defendió Roig.

En la misma línea se expresó Lito Baldovinos, cofundador del Grupo Confiteria. "Creo que proteger significa dos cosas: controlar y ayudar. Y creo que [las instituciones] estáis controlando, no ayudando", espetó. Baldovinos puso como ejemplo el Bar Brusi, que cerró por jubilación hace dos años. "Se les controló mucho y los trabajadores dijeron: nos jubilamos", explicó Baldovinos. El empeño de su grupo por poder gestionar ese local también fue en vano. "Estuvimos detrás pero nos pedían unos 15.000 euros de alquiler", explicó el empresario.

Estos alquileres desorbitados son también un problema para la supervivencia de los emblemáticos. "Es difícil negarte a 30.000 euros mensuales por muy emblemático e histórico que sea tu negocio, y existen alquileres así", aseguró Lourdes Mateos, responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, que también asistió al debate.

El historiador Francesc Caballé, interviniendo en el debate sobre comercio emblemático / Pau de la Calle/Antic Gremi Revenedors

Los problemas de la regulación

Joesp Maria Boronat, arquitecto y presidente de la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención del Patrimonio Arquitectónico (AADIPA), defendió en el encuentro que hay varios instrumentos legales para proteger los usos de los locales y "reconocer lo intangible como patrimonio". Boronat se escudó en la ley de Patrimonio Catalán, que ya define el "entorno de protección de los bienes" y algunos usos incompatibles con la preservación del bien; las protecciones de paisaje histórico de la UNESCO o la directiva Bolkestein, que define como excepciones al libre mercado europeo la "protección del patrimonio cultural".

Mateos, por otra parte, defendió que la voluntad del consistorio por utilizar estos recursos existe, pero que la seguridad jurídica de los mismos no siempre está garantizada. "Los edificios patrimonios de la UNESCO son como una medalla, no tiene ninguna implicación política", aseguró la responsable de patrimonio, que añadió que actualmente se está trabajando "de una manera más rigurosa y segura de explicar lo que se tiene que proteger en un determinado edificio".