Leche de la virgen y criptas ocultas: el curioso patrimonio del gremio más antiguo de Barcelona

Francesc Sendil es un ateo "militante", pero la vida lo ha llevado a custodiar un patrimonio religioso e histórico impresionante. Es el presidente de la Associació Antic Gremi de Revenedors 1447, la más antigua de Barcelona, que entre sus haberes tiene ni más ni menos que fragmentos de la veracruz, huesos de San Julio I, Papa e incluso uno de los tres únicos frascos que quedan en la península Ibérica con leche de la Virgen María. "Dice la leyenda que la Virgen para dar un mensaje a San Bernardo lo roció de leche que después se recogió", explica Sendil.

Todo este relicario lo certifica debidamente un pergamino del año 1607 colgado en la sala gremial de la asociación, en la plaza del Pi, donde figuran todavía más vestigios sacros que han acabado desapareciendo. Uno de los más llamativos de la lista es el prepucio del niño Jesús.

Francesc Sendil sostiene el frasco con la leche de la Virgen María / Zowy Voeten

Para entender por qué el antiguo gremio de revendedores de Barcelona ha acopiado estos objetos, hay que remontarse a su origen hace 578 años. Los revendedores, encargados de vender aquellos productos que el propio artesano o payés no ha tenido tiempo de vender, recibieron el permiso de la reina María de Castilla para reunirse en un gremio, aunque Sendil matiza: "Ahora los llamamos gremios, pero en realidad son cofradías". El acta fundacional del gremio está escrita en catalán, algo excepcional para la época.

La primera sede de los revendedores fue el convento de Sant Agustí, aunque pocos años más tarde se desplazaron a la Basílica del Pi. "Hay que imaginar las iglesias como centros comerciales. Ahí es donde se hacían los negocios", asegura Sendil. Los diferentes gremios se colocaban en las capillas laterales de los templos y comerciaban y llegaban a acuerdos allí mismo. Eso hacía necesario que tras esas capillas laterales se instalaran despachos, hecho que ha dejado en el legado de la actual asociación una cripta digna de película.

Una cripta oculta tras Sant Miquel

Los revendedores, hacia el siglo XVII, se movieron a la capilla de al lado, pero conservaron su despacho original, lo que les obligó a construir un pequeño pasadizo. Hoy en día, el despacho está tal como quedó tras el 1936, cuando los anarquistas dañaron seriamente toda la Basílica del Pi. Aun así, se pueden ver en la cripta los armarios que contuvieron el archivo del gremio, que hoy en día sigue en el Archivo Municipal de Barcelona después de que la Generalitat lo requisara durante la Guerra Civil para protegerlo, y, en lo más alto de otro armario, la caja de las tres llaves.

Francesc Sendil, en la cripta del Antic Gremi de Revenedors en la Basílica del Pi / Zowy Voeten

"Tenían una llave el presidente, una llave el secretario y otra el tesorero. Si no se ponían de acuerdo no se abría la caja", explica Sendil. Y justo debajo de esta peculiar caja fuerte, hay un silo donde se lanzan los objetos consagrados para que "el sagrado lo recoja". De momento, la asociación usa el espacio para guardar su pesebre y su proyecto de restauración es algo que contemplan a largo plazo. "No recordamos muy bien cómo estaba esta sala", admite Sendil.

Los retablos, testigos de la historia

Para acceder a esta cripta, hay que abrir una puerta que queda prácticamente camuflada con el retablo neoclásico de Sant Miquel que hoy preside la capilla del gremio. Se trata del tercer retablo de los revendedores, obra de Salvador Gurri i Tomàs Solanes, que representa un Sant Miquel más piadoso de lo habitual, con atributos propios de la diosa griega de la Victoria, Niké.

El retablo neoclásico de Sant Miquel, en la Basílica del Pi / Zowy Voeten

Antes del de Gurri y Solanes, había presidido la capilla una obra barroca, colocada tras el traslado del primer retablo, que fue obra de Jaume Huguet. Tras pasar varios siglos en la sala gremial, que se construyó en un el número tres de la plaza del Pi a finales del siglo XVIII, el retablo de Huguet también se protegió durante la Guerra Civil y actualmente está expuesto en el MNAC.

La relación del gremio con la Basílica del Pi está lejos de quedar aquí. En otra capilla lateral, guardan el paso del Misteri dels Revenedors, que representa el momento del cierre del sepulcro del Jesús. Ahora es propiedad del MNAC, que lo restauró y lo expone en la basílica, pero el paso, de casi dos toneladas de peso según Sendil, descansó muchos años en la sala gremial, en una primera planta. "Es desmontable, pero sigue pesando lo suyo", aclara.

El paso del Misteri dels Revenedors, expuesto en la Basílica del Pi / Zowy Voeten

Además, desde 1798 la asociación tiene el privilegio pontificio, firmado por el papa Pío VI, de mantener la reserva del Santísimo Sacramento de la Basílica del Pi. Se trata de un privilegio a perpetuidad y que deja a la iglesia sin sagrario en el altar mayor, algo no muy común.

Una asociación resistente

De igual manera que su patrimonio, durante los 578 años de historia, el gremio ha ido evolucionando. De hecho, el siglo XIX, con la llegada del liberalismo, dejo de ser un gremio oficialmente. La diferencia con el resto de estas asociaciones profesionales - muchas presentaban grandes problemas económicos - es que los revendedores no quisieron dejar de disfrutar de las ventajas de su unión, como pensiones de viudedad o de orfandad.

Francesc Sendil señala el privilegio papal de Pío VI / Zowy Voeten

Es por eso que el gremio se reinventó en varias ocasiones, primero como una Unión Pía y finalmente como Asociación de Socorros Mutuos, una especie de mutua de seguros que duró hasta 2010, cuando la asociación adoptó su forma actual. Ahora se dedica a la defensa de la cultura de Barcelona y Catalunya con becas de investigación, premios de pintura y vídeo, publicaciones o exposiciones. También dan clases gratuitas de catalán en Salt, donde tienen un edificio en propiedad que es su principal fuente de ingresos.

El cambio de gremio a asociación comportó también una decisión que ha marcado el carácter de la entidad hasta nuestros días: nadie más podrá entrar en la asociación. La transmisión es hereditaria, tan solo los primogénitos de las familias descendientes de los maestros gremiales que así lo decidieron podrán ser miembros de la asociación, independientemente de su género. Los miembros -- hoy en día son unos 140-- quedan escrupulosamente registrados desde entonces en un enorme Libro Matriz que guardan en la sala gremial y no tienen que pagar cuotas.

Francesc Sendil con el libro matriz donde se registra a todos los miembros de la asociación / Zowy Voeten

Mujeres revendedoras

Recientemente, una investigación de la historiadora Mercè Renom, financiada por la entidad, ha desvelado que, durante un periodo de siglo y medio, las mujeres fueron revendedoras agremiadas con los mismos derechos que los hombres, aunque tenían prohibido ocupar puestos de responsabilidad. "Es una novedad historiográfica de Catalunya y Europa", asegura Sendil.