Barcelona iniciará los festivos de apertura comercial en zonas turísticas el 18 de mayo a la espera de un nuevo pacto para 2026

El inicio de la temporada de más intensidad turística, justo dentro de un mes, volverá a posibilitar la apertura de todos los establecimientos comerciales situados en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en domingos y festivos, que este año comprende concretamente l periodo entre el 18 de mayo y el 14 de septiembre. Será el último año del acuerdo de cuatro años entre las patronales y el Ayuntamiento de Barcelona, que a partir del próximo año tendrán que retomar el debate y lograr un nuevo consenso sectorial. El comercio de barrio no aceptará superar lo pactado anteriormente, mientras que el del centro tratará de ampliar ese calendario.

El 18 de mayo será el primer domingo de este 2025 en que los establecimientos podrán abrir dichos días, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. Según quedó recogido en el Acuerdo Social del Pacto de Horarios Comerciales, firmado en 2022, esta posibilidad se aplica hasta 2025 los domingos y festivos desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre en los comercios incluidos en las zonas 1 y 2 del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). La delimitación de esas áreas turísticas, al considerar que su apertura incentivaba el gasto de los visitantes sin alterar los hábitos de compra de los barceloneses, fue fruto del pacto alcanzado por la Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, PIMEC Comercio, Foment del Treball, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), UGT y CCOO, con el visto bueno municipal y hasta 2025.

Así, en concreto las zonas autorizadas son en Ciutat Vella: El Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera i La Barceloneta. En el Eixample, la Nova Esquerra de l’Eixample, la Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, La Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni. En Sants-Montjuïc pueden abrir los barrios de Sants, Hostafrancs, Poble Sec i Font de la Guatlla. En el bario de Les Corts. En Sarrià-Sant Gervasi, en Sant Gervasi-Galvany y en parte de los barrios del Putxet i el Farró. En Gràcia, en la Vila de Gràcia y parte de La Salut, el Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y Vallcarca i els Penitents. En Horta-Guinardó, en parte del Baix Guinardó. Sant Martí: la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou i part dels barris del Parc i la Llacuna del Poblenou, y Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.

En esta ocasión se podrá abrir en las siguientes fechas siguientes y en el horario señalado, indica el consistorio:

Todos los domingos comprendidos entre el 18 de mayo y el 14 de septiembre.

El 24 de junio

El 15 de agosto

El 11 de septiembre

Valoración después de cuatro años

Fuentes del área municipal de Comercio subrayan que "el ayuntamiento mantiene el compromiso de hacer una valoración exhaustiva del funcionamiento de la ZGAT una vez finalice el periodo acordado de cuatro años". No obstante, recuerdan que una sentencia del Tribunal Constitucional en 2022 anuló el punto de la ley catalana de Comerç que establecía una vigencia de cuatro años para la categoría de municipio turístico. De ese modo, no sería necesario que los municipios (como Barcelona) tengan que prorrogarla. Añaden que "la voluntad del gobierno municipal es que cualquier medida que afecte los horarios comerciales se adopte con el máximo consenso".

En este sentido, desde la patronal Barcelona Comerç, su presidente Pròsper Puig, enfatizan que aunque la normativa no podrá recortar la actual oferta sin entrar en conflicto de nuevo con la norma estatal, el comercio de barrio no aceptará que el calendario de festivos crezca. Puig cree que el sector hizo un "gran esfuerzo" para llegar a ese pacto de cuatro meses, y apostarán por reeditarlo. Mantiene que los barrios no se han visto beneficiados por en términos de impacto económico, porque "el 99% de los asociados tienen tiendas de menos de 300 metros cuadrados y que no son franquicias que podrían abrir cualquier domingo". De manera que la repercusión real solo es para el centro de la ciudad y los centros comerciales, opina.

Por contra, Barcelona Oberta, que aglutina a ejes turísticos y céntricos, ha reivindicado en todo momento ampliar la cuota de aperturas para que la ciudad sea más competitiva en el ámbito del turismo, y aproveche el gasto del viajero de escapadas de fin de semana. La patronal, que ha realizado algunos estudios de campo, defiende que la iniciativa espolea las compras impulsivas por parte de los turistas. Fuentes de la entidad creen que el balance ha mejorado año tras año al ser más conocida la campaña, que se han cumplido las condiciones de contratación y ha mejorado la facturación. Así que reivindicarán que el periodo especial para zonas turísticas se expanda, "comenzando en Semana Santa y hasta Todos los Santos", propondrán.

Fuera de este periodo específico, los otros días de apertura autorizada en domingo en Barcelona que quedarán para el otoño e invierto, ya con horario normal y en todo el conjunto de la ciudad este año serán: