Un estadounidense en Barcelona se indigna por una pintada: "Qué horror que esto se vea en 2025"

Un estadounidense que reside en Barcelona salió a la calle a pasear a su perro esta semana cuando, de repente, se encontró con algo que le hizo dudar sobre en qué época nos encontramos.

Seguramente Nick no haya sido el único que se ha topado con esta pintada en el suelo, pero sí ha sido de los pocos en denunciarla por redes.

"¿Pero esto qué es?"

El joven no tardó en sacar el móvil y subir un vídeo a su perfil de Tiktok, mostrando el gran dibujo que ensuciaba una de las calles de la capital catalana.

"Qué horror. Estaba paseando con mi perro en mi barrio en Barcelona, esta mañana [por el pasado día 4], y mira lo que he encontrado. ¿Pero esto qué es? ¿2025 y vas a poner eso? La gente está fatal", explica Nick en el vídeo.

En el asfalto podía apreciarse la figura de una esvástica, el símbolo nazi, acompañado de lo que podría ser un tachón de pintura.

Lo más comentado

Algunos usuarios que han visto el vídeo han aprovechado esa mancha de al lado del símbolo para reírse de los responsables de la pintada: "El tachón de la izquierda porque no son suficientemente inteligente como para hacerlo bien a la primera...[emoticonos de risa]", ha dicho uno de ellos.

Otros, han mostrado su decepción con el auge de la extrema derecha de estos últimos años: "Como siga así la cosa yo me bajo de este mundo y me voy a la luna...", "Eso, Vox... Lo mismo es", "El mundo da miedo...[emoticono triste]", "Cuando tienen sus representantes en gobiernos y parlamentos la gente con tales ideologías se siente respaldada y se atreve más. Pero somos muchos más los que NO queremos esa [emoticono de un excremento] para la sociedad", han sido algunos de los comentarios.

La "derechización" de los más jóvenes

También se ha señalado a las nuevas generaciones de jóvenes por este tipo de actitudes: "Los niños de hoy en día...", "los críos que no saben ni lo que significa [caras de llanto]", han compartido algunas seguidoras de la plataforma.

Lo cierto es que la extrema derecha crece sin cesar alrededor de Europa apoyándose en los más jóvenes. Un sondeo del pasado febrero, realizado por el ICPS, refleja una "derechización ideológica de los más jóvenes", que concluye que el 36% de los hombres catalanes de 18 a 24 años no rechazan de plano una dictadura.

Esta tendencia podría ser uno de los motivos por lo que, en pleno año 2025, se siguen viendo este tipo de dibujos por las calles, así como otro tipo de manifestaciones de corrientes que incitan al odio.

Por otro lado, algunos comentarios se han dedicado a criticar al joven estadounidense y "la falta de empatía" del mundo, haciendo referencia a que se deben tolerar todas las opiniones. Este ha sido uno de los pocos usuarios que han defendido el símbolo dibujado.

Nick, obviando todas las respuestas de los usuarios, ha comentado en su propio vídeo que ha aprendido a "solicitar limpieza de cosas así" al Ajuntament de Barcelona y ha compartido el enlace para hacer la petición con sus seguidores.