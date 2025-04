Barcelona pide que el CNI aclare en el Congreso qué relación tuvo con el cerebro de los atentados del 17-A

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles instar al Congreso de los Diputados a que apoye una nueva comparecencia de los máximos responsables del CNI en 2017, cuando se produjeron los atentados del 17-A, en los 16 personas murieron, 15 de ellas en la Rambla. Así lo recoge una proposición de Barcelona en Comú que se ha aprobado en la comisión municipal de presidencia, con los votos favorables del PSC, Junts, BComú y ERC, la abstención del PP y el voto contrario de Vox.

El texto aprobado reclama la comparecencia para "esclarecer los términos de la relación" entre el imán de Ripoll y cerebro de los atentados, Abdelbaky Es Satty, y el CNI, "en el marco de un proceso de verdad, reparación y garantías de no repetición". La proposición también insta al Congreso a promover una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo. Por otra parte, reivindica al Govern de la Generalitat que desarrolle un sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo que incluya una oficina de atención en coordinación con las principales asociaciones que hasta ahora han desarrollado esta labor.

El texto también acuerda que el ayuntamiento siga trabajando con otras instituciones y entidades por una ciudad "de paz, abierta y democrática". También reafirma su compromiso con la lucha contra "el terrorismo y el extremismo violento" en cualquiera de sus expresiones.

"Puntos oscuros"

El grupo proponiente, Barcelona en Comú, ha asegurado en su exposición que hay "puntos oscuros" en la investigación de los atentados del 17-A y ha defendido que se practiquen de nuevo las comparecencias oportunas para establecer la relación entre el imán de Ripoll y el CNI después de las informaciones publicadas hace unos días por 'ABC'. El concejal Marc Serra ha indicado que no lo piden para "alimentar ninguna teoría conspirativa" sino para "reparar el derecho a la verdad de las víctimas".

La segunda teniente de alcaldía, Maria Eugènia Gay, ha señalado que si hay dudas a raíz de estas informaciones es necesario trasladar la petición de información al Congreso. "Nos sumamos desde el convencimiento de que es necesario seguir trabajando para hacer efectivo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", ha dicho Gay.

Por el contrario, Gay ha rechazado un ruego de Junts que pedía que el alcalde Jaume Collboni y el gobierno municipal exija al CNI y al gobierno de España "la máxima transparencia" en relación con la información que se ha hecho pública. Los nacionalistas también reclamaban la desclasificación de toda la documentación del CNI relacionada con los atentados de Barcelona.

"No vamos a contribuir a generar un choque entre instituciones ni a alimentar teorías de la conspiración ni avalar tesis que no han sido demostradas", ha señalado Gay. A su vez, Junts pidió al Ayuntamiento que no quede "en silencio" ante las dudas crecientes que "pueden planear" en relación al 17-A y reclamó a los Comuns que utilicen "todo el poder" que tienen en Madrid para reclamar la verdad.

ERC ha apoyado la proposición de BComú y ha asegurado que "es evidente que es necesario investigar los hechos". El PP se ha abstenido porque ve la intención de algunos partidos de "crear más discordia" y considera que ya se han llevado a cabo las comparecencias pertinentes. Vox ha votado en contra porque cree que todo viene de una teoría "conspirativa" del "separatismo y la izquierda radical" sobre la implicación del CNI.