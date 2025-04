El gobierno Collboni admite que la perrera de Barcelona está saturada por la entrada “imparable” de mascotas

El Ayuntamiento de Barcelona ha admitido este martes que el Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) está saturado por el “crecimiento imparable desde 2021” en la entrada de mascotas. “Ha hecho que las costuras del centro estén tensionadas”, ha reconocido la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que ha comparecido en la comisión municipal de ecología y urbanismo a petición de Junts para referirse a la situación de la perrera, cuyos problemas han vuelto a emerger por el despido de los ocho trabajadores que formaban la unidad de educación canina y que denunciaron un presunto caso de acoso laboral.

Las instalaciones, en servicio desde hace más de medio siglo, carece de plazas suficientes. Bonet ha explicado que se ha registrado un “incremento de las entradas” de animales por peticiones de los equipos de “seguridad y servicios sociales”. “El número de perros que han llegado en los últimos dos años no se ha reducido y los traslados a centros externos sigue siendo muy alta”, ha comentado la socialista, que no ha concretado las cifras de ingresos y de desplazamientos de mascotas. Ha añadido que la “saturación lleva a que la acumulación en el centro afecta al comportamiento” de los animales y “dificulta su adopción”.

Reproches de la oposición

Los grupos de la oposición han reprochado en especial que se haya prescindido de los ocho empleados, pendientes de una sentencia por la denuncia que interpusieron contra el ayuntamiento y la empresa hasta ahora contratada por el consistorio, Help Guau. Han sido sustituidos por ocho etólogos y cinco paseadores de perros.

“Hace años que el CAACB sufre de saturación y dificultades en el servicio”, ha esgrimido Carme Lleó (Junts), que ha reprochado “despidos, poco seguimiento de los traslados y falta de liderazgo” a Bonet. Guille López (Comuns) ha reprochado que las alertas del personal por las carencias del centro fueron “ignoradas” y que los animales lo están pagando. Rosa Suriñach (ERC) ha pedido una auditoría externa de gestión del centro.

Daniel Sirera (PP) ha arremetido por el caso contra el gobierno de Collboni y le ha acusado de cometer una “maniobra vergonzosa” y un presunto “fraude de ley” para esquivar supuestamente la obligación lega de subrogar “unos trabajadores que molestan”. “Eludir obligaciones laborales podría constituir una irregularidad muy grave”, ha advertido el líder popular, que ha acusado al gobierno de haber contratado a “falsos autónomos” a través de anuncios en portales de trabajo para relevar al equipo de educación canina. También ha afirmado que se han trasladado animales fuera del centro tras ser “dormidos químicamente” y se han reubicado en residencias “donde no pueden acceder voluntarios”.

Bonet ha negado cualquier tipo de trampa. Además, ha defendido que los educadores no podían ser absorbidos al reorientarse el servicio. Ha dicho que “no tienen la formación adecuada” para ofrecer el tratamiento etológico que ha sostenido que los animales requieren, a causa de los problemas de comportamiento que muestran al hallarse las instalaciones abarrotadas.

Asimismo, la concejala ha contrapuesto que el presupuesto de bienestar animal se ha triplicado en tres años. Por otro lado, ha puesto el acento en que un juzgado dictó la medida cautelar de paralizar el inicio de la construcción de un nuevo centro más amplio en unos terrenos del parque natural de Collserola que pertenecen a Montcada i Reixac, a la espera de que en junio se dicte sentencia de la demanda del grupo ecologista DEPANA.

“Es el principal problema, mientras tanto vamos tensionados”, ha observado la teniente. Ha calculado que, a estas alturas, la nueva perrera ahora estaría ya a medio construir de no haberse impugnado. “Era un salto de calidad y capacidad, porque las dimensiones actuales del centro no tienen nada que ver. Mientras tanto, solo podemos trabajar en el día a día del CAACB no estén tan tensionadas como están”, ha agregado. Bonet ha anunciado obras en las instalaciones entre finales de año y principios de 2026.